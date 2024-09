Wielki hit czy rozczarowanie roku? Joker 2 podzieli widzów

Druga część "Jokera" zmierza do kin. Publikowane są kolejne materiały promocyjne, w tym zwiastun i klipy zza kulis, a także fragment soundtracka. Jakie były reakcje na premierowy pokaz "Joker: Folie à Deux" podczas festiwalu?

Wielkie oczekiwania wobec Joker: Folie à Deux

Od momentu ogłoszenia kontynuacji filmu "Joker" z 2019 roku, oczekiwania wobec "Joker: Folie à Deux" były ogromne. Pierwsza część, reżyserowana przez Todda Phillipsa, zdobyła uznanie krytyków i publiczności, zarabiając ponad miliard dolarów i zdobywając dwa Oscary. W związku z tym, sequel musiał sprostać wysokim wymaganiom. Dodatkowo, obsadzenie Lady Gagi w roli Harley Quinn tylko podsyciło zainteresowanie, zwłaszcza że film miał być musicalem.

Joker: Folie à Deux - o czym jest?

Nowa część kontynuuje historię Arthura Flecka, granego przez Joaquina Phoenixa, który teraz przebywa w Arkham State Hospital. Film skupia się na jego relacji z muzyczną terapeutką Lee, w którą wciela się Lady Gaga. W miarę jak ich związek się rozwija, Arthur odkrywa muzykę, która zawsze w nim była. Film jest pełen muzycznych numerów, które odzwierciedlają wewnętrzne przeżycia bohaterów. W przeciwieństwie do pierwszej części, która była mrocznym dramatem, sequel będzie bardziej eksperymentalny, łącząc elementy musicalu z psychologicznym thrillerem.

"Joker: Folie à Deux" zadebiutował już na 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie spotkał się z mieszanymi reakcjami. Krytycy chwalili występy Phoenixa i Gagi oraz techniczne aspekty filmu, takie jak scenografia i kostiumy. Jednak niektórzy byli rozczarowani fabułą i charakterystyką postaci. Film został opisany jako "ambitny, ale ostrożny", co podzieliło widzów. Mimo to, wielu uznało go za godnego następcę pierwszej części, podkreślając jego unikalność i odwagę w podejmowaniu ryzyka.

Plotki o przepisywaniu scenariusza Joker: Folie à Deux

Jedną z ciekawszych plotek dotyczących produkcji filmu jest to, że scenariusz był wielokrotnie przepisywany, nawet na serwetkach. Joaquin Phoenix, znany ze swojego zaangażowania w role, miał wiele pomysłów na rozwój postaci, co prowadziło do częstych zmian w scenariuszu. Reżyser Todd Phillips potwierdził, że często spotykali się w przyczepie Phoenixa, aby przemyśleć i przepisać sceny, co dodawało filmowi autentyczności i głębi.

Joker: Folie à Deux - soundtrack, plakat i materiał zza kulis

Niedawno pojawił się nowy plakat promujący "Joker: Folie à Deux", który przedstawia Phoenixa i Gagę w klimatycznej scenie - przygotowano go specjalnie z okazji zapowiedzi pokazów w kinach IMAX z taśmy 70 mm. Plakat ten podkreśla romantyczny, ale też i mroczny ton filmu. Dodatkowo, opublikowano materiał zza kulis, który pokazuje proces tworzenia muzycznych numerów oraz interakcje między głównymi aktorami. W featurette zatytułowanym "The Music Within" reżyser i aktorzy opowiadają o znaczeniu muzyki w filmie i jej wpływie na rozwój postaci, drugi z klipów znajdziecie poniżej.

Postanowiono także podzielić się fragmentem soundtracka, który został udostępniony online, w tym na YouTube. Ścieżka dźwiękowa, skomponowana przez Hildur Guðnadóttir, zawiera zarówno oryginalne utwory, jak i interpretacje klasycznych piosenek. W linku znajdziecie wspomniany fragment zatytułowany "There Is No Joker".

"Joker: Folie à Deux" trafi do kin 4 października.