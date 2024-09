Nie przegap tych premier na Max. Klasyki i nowości do obejrzenia

We wrześniu platforma Max przygotowała dla swoich widzów sporo dobrze zapowiadających się premier. Jedną z najbardziej oczekiwanych jest czwarty sezon serialu "Genialna przyjaciółka". Oparty na powieści Eleny Ferrante, serial opowiada historię trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między Eleną i Lilą. W nowym sezonie, który zadebiutuje 10 września, bohaterki zmierzą się z polityczno-społecznymi wyzwaniami lat 80. we Włoszech. W rolach głównych zobaczymy Albę Rohrwacher jako Elenę i Irene Maiorino jako Lilę. Serial ukazuje ich zmagania z macierzyństwem, karierą oraz osobistymi dramatami, w tym zdradami i zaginięciami.

Nowości na Max wrzesień 2024 - co obejrzeć?

Kolejną premierą jest kultowy film "Sok z żuka" (Beetlejuice) Tima Burtona, którego kontynuacja właśnie chodzi do kin. Film opowiada o małżeństwie duchów, które próbuje odstraszyć nową, nieznośną rodzinę, która wprowadziła się do ich domu. W tym celu wzywają na pomoc ekscentrycznego bioegzorcystę, Beetlejuice’a, granego przez Michaela Keatona. Film jest pełen czarnego humoru i niezwykłych efektów specjalnych, które uczyniły go klasykiem kina. Animowany film "Rango" również zadebiutuje we wrześniu. Opowiada on o kameleonie Rango, który przypadkowo trafia do zapomnianego przez Boga i ludzi miasteczka na pustyni Mojave. Postanawia zostać jego szeryfem i przywrócić porządek. Film zdobył Oscara za najlepszy film animowany.

Wśród premier znajdzie się także "Batman" z 2022 roku, który pojawi się na platformie 13 września. W tej dość mrocznej interpretacji Mrocznego Rycerza, Batman, grany przez Roberta Pattinsona, w swoim drugim roku walki z przestępczością odkrywa korupcję w Gotham City. Jednocześnie ściga Człowieka-Zagadkę, seryjnego mordercę, którego celem jest elita Gotham. Warto dodać, że 20 września na Max zadebiutuje serial "Pingwin", którego akcja dzieje się w tym samym świecie co film Matta Reevesa - opowiada on o walce Oswalda Cobblepota o władzę w przestępczym półświatku Gotham po śmierci Carmine’a Falcone’a. Akcja rozgrywa się tydzień po wydarzeniach z filmu, a główny bohater zmaga się z rywalizacją ze strony Sofii Falcone. Serial ponownie ukaże mroczny i brutalny świat gangsterski, przypominający klimat "Rodziny Soprano".

A skoro przy kultowym serialu HBO jesteśmy, to na pewno na uwagę zasługuje również dwuczęściowy dokument "David Chase i Rodzina Soprano", który zadebiutuje 8 września. Reżyser Alex Gibney zagłębia się w psychikę twórcy "Rodziny Soprano", Davida Chase’a, oferując wyjątkowe spojrzenie na kulisy powstawania kultowego serialu HBO. Dokument ukazuje, jak osobiste doświadczenia Chase’a wpłynęły na kształtowanie postaci i fabuły serialu, który na zawsze zmienił oblicze telewizji.

Max wrzesień 2024 nowości - lista premier

Seriale i programy:

Genialna przyjaciółka IV (My Brilliant Friend) - Oparta na powieści Eleny Ferrante historia o trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami.

Filmy:

Sok z żuka (Beetlejuice) - Małżeństwo duchów chce odstraszyć nieznośną rodzinę, która wprowadziła się do ich domu. W tym celu wzywa na pomoc ekscentrycznego bioegzorcystę.

- Nowa interpretacja klasycznej opowieści grozy o Carrie White, nieśmiałej dziewczynie odrzuconej przez rówieśników, która sieje terror w miasteczku. Królowie świata (Kings of the World) - Pięciu chłopców, którzy mieszkają na ulicach Medellín, wyrusza w podróż w poszukiwaniu ziemi obiecanej.

(Memory) - Życie Sylvii przybiera nieoczekiwany obrót, gdy Saul podąża za nią do domu po zjeździe absolwentów ich szkoły średniej. Rango - Kameleon Rango przybywa do zapomnianego przez boga i ludzi miasteczka na pustyni Mojave i postanawia zostać jego szeryfem.

- Kameleon Rango przybywa do zapomnianego przez boga i ludzi miasteczka na pustyni Mojave i postanawia zostać jego szeryfem. Batman (The Batman) - W swoim drugim roku walki z przestępczością Batman odkrywa korupcję w Gotham City. Jednocześnie ściga Człowieka-Zagadkę, seryjnego mordercę, którego celem jest elita Gotham. W trakcie śledztwa Batman zmuszony jest nawiązać nowe sojusze.

(The Rite of Spring) - Laura, studentka pochodząca z konserwatywnego środowiska, nawiązuje niekonwencjonalną relację z mężczyzną cierpiącym na mózgowe porażenie dziecięce. Wyrok (Verdict) - Maltretowana przez męża kobieta postanawia w końcu zawalczyć o sprawiedliwość.

Dokumenty: