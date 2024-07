Fani Batmana mają co świętować! Będą nowe seriale - i wiele więcej!

Spójność uniwersum Marvela to jednocześnie największa zaleta wszystkich tych filmów i seriali, jak również kula u nogi, która w pewnym stopniu nie pozwala twórcom przygotowywać swoich produkcji wedle własnych wizji. Taką swobodę mają chociażby tworzący "Jokera" Todd Philips czy reżyser "Batmana" Matt Reeves. Dzięki temu, obydwaj mogli wykreować świat bazujący na komiksie, ale kierując się swoimi pomysłami i upodobaniami, bez żadnych ograniczeń i zobowiązań wedle tego, co można lub wypadałoby pokazać. Taka swoboda nie zawsze gwarantuje sukcesu, ale jak widać przy obydwu projektach, wolna ręka dana twórcom przez studio opłaciła się.

Dobre przyjęcie "Batmana" z Robertem Pattinsonem spowodowało, że sequel w miarę prędko otrzymał zielone światło. Niedługo później okazało się, że Warner Bros. Discovery zdecyduje się także na rozbudowanie tego świata za pomocą seriali. Colin Farell powraca więc do roli Pingwina w solowym projekcie, a jego premiera zaplanowana jest już na nadchodzącą jesień. Za nami, co prawda, kilka zawirowań i ostatecznie serial będzie debiutować pod brandem HBO, ale co najważniejsze materiały promocyjne zwiastują równie udaną historię i projekt pod względem realizacyjnym, co "Batman". Matt Reeves miał odegrać w produkcji serialu istotną rolę.

"Batman 2" i serial "Pingwin" to tylko początek nowego uniwersum!

Dziś dowiadujemy się, że na Max będziemy mieli szansę zobaczyć kolejne produkcje z tego uniwersum. Matt Reeves i Dylan Clark zdecydowali się zatytułować tworzony przez nich świat Batman Epic Crime Saga. W jego ramach mogły pojawić się serial o pracy policji w Gotham oraz produkcja opowiadająca o Arkham Asylum, ale dopiero na realizację "Pingwina" zgodziło się studio. To jednak nie zmienia dalekosiężnych planów Reevesa i spółki, ponieważ (jak zdradził Clark w rozmowie z EW) cały czas brane pod uwagę są kolejne projekty telewizyjne i niezbędne jest tylko obranie ścieżki, czyli wybranie bohaterów lub miejsca, wokół którego zbudowana zostanie fabuła.

Czy to samo spotka "Jokera" i jego sequel "Joker: Folie à deux"? Raczej nie, ale fani Batmana na pewno będą zadowoleni, że po latach posuchy czekają ich nie lada premiery, które swoim rozmachem i jakością prawie na pewno przeskoczą wcześniejsze telewizyjne seriale oparte na komiksach DC.