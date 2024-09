Serial "Pingwin" budzi ogrom nadziei we wszystkich miłośnikach uniwersum DC. Co by nie mówić: Gotham to jedna z tych mrocznych metropolii, w których zarówno czytelnicy jak i widzowie z całego świata... po prostu kochają się zanurzyć. Ma w sobie coś onieśmielającego i uzależniającego. Bo nie ważne jak wiele złego tam obejrzymy, przyciąga swoim klimatem i urokiem, który z perspektywy wielu może być dość... dyskusyjny.

Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu, którego to Gotham właśnie będzie głównym bohaterem. W "Pingwinie", jak sam tytuł sugeruje, nie zabraknie jednej z najbardziej ikonicznych postaci tamtego uniwersum. W tytułowego bohatera ponownie wcieli się Colin Farell. Ale tam gdzie Pingwin, tam też powinien być i Batman, prawda?

Czy Batman pojawi się w "Pingwinie"? Twórczyni serialu rozwiewa wątpliwości

Pytanie o to czy Batman pojawi się w serialowym Gotham pojawia się od wielu miesięcy i dotychczas nie było jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Teraz takowe padło. Co więcej: oprócz samej odpowiedzi na pytanie czy w nowym serialu "Pingwin" zobaczymy, dostaliśmy także jej uzasadnienie.

Postaci Batmana zabraknie w serialu "Pingwin". Wiemy dlaczego się tam nie pojawi

Niestety - choć dla wielu widzów to może być ogromnym rozczarowaniem — Batmana najzwyczajniej w świecie zabraknie w serialu "Pingwin". To ikoniczna postać która jest jednoznacznie kojarzona z mrocznym miastem Gotham, ale Lauren LeFranc pełniąca rolę showrunnerki i scenarzystki mówi wprost o powodach takiej decyzji. Decyzji, która dla wielu może okazać się rozczarowująca - ale też argumenty które podała wydają się dość... logiczne. I jakkolwiek nie jestem zasmucony że wygląda na to iż nie będzie tam miejsca nawet na drobne cameo:

Dla mnie ma to inny wydźwięk. Filmy Matta są kręcone przez pryzmat Batmana, więc jesteś wysoko i patrzysz na miasto z góry. To inna perspektywa. Z Ozem jesteś na ulicach miasta, jesteś w żwirze, błocie i brudzie. On patrzy w górę, chcąc wspiąć się na szczyt. Więc to inne doświadczenie. Myślę, że Gotham jest na tyle interesującym miastem, że zasługuje na to, by otworzyć w nim więcej drzwi, a my możemy przez nie przejść i zobaczyć, co o tym myślimy. Nie czuję, by brakowało mu czegoś fundamentalnego. Czuję, że jest to rozszerzenie tego, co zasadniczo istnieje. Wiemy, że to świat Batmana. Widmo Człowieka-Zagadki tam jest. Widmo wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnim filmie. Informuje o tym. I to jest dokładnie to, od czego zaczynamy.

Myślę, że argumenty podane przez Lauren LeFranc są w pełni uzasadnione i trudno się tutaj czegokolwiek czepiać. Na tę chwilę nie pozostaje nam jednak nic innego, jak tylko wypatrywać premiery, a ta... już niebawem!

Serial "Pingwin": kiedy premiera?

Serial "Pingwin" zadebiutuje na platformie Max już za kilka tygodni. W Stanach Zjednoczonych pierwszy odcinek dostępny będzie od 19 września - w Polsce zaś przyjdzie nam zaczekać na niego jeden dzień dłużej. Pierwszy odcinek "Pingwina" pojawi się w polskim Max w piątek, 20 września.