Johnny Cage wjeżdża z buta. Nowe Mortal Kombat szokuje od wejścia

Seria gier wideo „Mortal Kombat”, pojawiła się po raz pierwszy w 1992 r. i do dziś cieszy się ogromną popularnością – i to nie tylko jako rozrywka przed konsolą czy komputerem. „MK” to marka, po którą w przeszłości sięgali twórcy różnych mediów. Kinowa adaptacja z 1995 r., czy serial telewizyjny z 1998 r. Najnowsza, filmowa odsłona na srebrnym ekranie zadebiutowała w 2021 r. Co prawda spotkał się on z umiarkowanie pozytywnym odbiorem ze strony krytyków, jednak fani mordobić byli zachwyceni i długo czekali na kontynuację. Ten czas właśnie nastał i „Mortal Kombat II” swoją premierę będzie miał w tym roku. Warner Bros. ruszyło z kampanią marketingową, w której pierwsze skrzypce gra Johhny Cage – charyzmatyczny aktor filmów akcji, który pojawi się w drugiej części filmu. Zanim jednak to nastąpi, fani mają szansę zobaczyć trailer do jednego z filmów Cage’a, który przyniósł mu sławę.

Choć powyższy trailer „Uncaged Fury” nie przerodzi się w pełnometrażowy film, pokazuje „możliwości aktorskie” Johnny'ego Cage’a, który jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci z Mortal Kombat i którego zabrakło w pierwszym filmie. Twórcy nadrabiają zaległości i machina promocyjna skupia się na jego osobie.

Mortal Kombat II coraz bliżej. Takiego marketingu jeszcze nie było

Jednak to dopiero początek kampanii marketingowej, w której Johnny Cage gra pierwsze skrzypce. Ed Boon, czyli twórca gier z serii Mortal Kombat na swoich mediach społecznościowych wrzucił zrzut ekranu z popularnego serwisu dla miłośników kina, który jest swoistym archiwum kinematografii. Poniższa grafika przedstawia filmografię Cage’a, jego życiorys, zdobyte nagrody, a nawet ulubione cytaty pochodzące z filmów, w których się pojawił. Widzowie z uniwersum Mortal Kombat mogli go zobaczyć m.in. w:

Hard to Cage

The Gist of My Fist

Rebel Without a Cage

Cool Hand Cage

Bonnie and Cage

Caged Rage

A Cage is Born

Center Cage II: Turn it Off

Ice Cage II: Meltdown

Trzeba przyznać, że ekipa odpowiedzialna za Mortal Kombat ma bardzo przemyślaną strategię i patrząc na reakcję społeczności fanów, to działa. Szum wokół nowego filmu rośnie. I bardzo dobrze, gdyż już dzisiaj, w godzinach popołudniowych, zadebiutuje pierwszy zwiastun kontynuacji kinowego Mortal Kombat. Na YouTube już trwa odliczanie, które zakończy się o 17:00 czasu polskiego.

https://www.youtube.com/live/2pJUnT91qFw

Co wiemy o samym filmie? Na ten moment niewiele. „Mortal Kombat II” będzie bezpośrednią kontynuacją jedynki z 2021 r., ale z dużo większym rozmachem. Co najważniejsze, sequel przyniesie wyczekiwany, tytułowy turniej, w którym wojownicy z Ziemi mierzyć się będą w morderczych walkach z przeciwnikami z Pozaświatów. Potyczki mają stać na najwyższym poziomie, za co odpowiadają koordynatorzy walk: Malay Kim oraz Michael Lehr. Na ekranie, oprócz Karla Urbana, który gra Johnny’ego Cage’a, zobaczymy kilka znajomych twarzy. Do swoich ról z jedynki powracają m.in. Jessica McNamee (Sonya), Mehcad Brooks (Jax), Lewis Tan (Cole Young), Josh Lawson (Kano), Ludi Lin (Liu Kang), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Chin Han (Shang Tsung), Tadanobu Asano (Raiden), Joe Taslim (Noob Saibot). Dołączą do nich także Adeline Rudolph jako Kitana oraz Tati Gabrielle jako Jade. Premiera „Mortal Kombat II” zaplanowana jest na 24 października tego roku.