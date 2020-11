Od kilku miesięcy opłacam YouTube Premium i niezależnie od urządzenia oraz platformy zażegnałem całkowicie reklamy. Gdy zdarzy mi się otworzyć film nie będąc zalogowanym, każdy tego rodzaju materiał jest jak chluśnięcie zimną wodą w twarz – ni stąd, ni zowąd zaczyna się klip o wyższym poziomie głośności, niż reszta filmów, po czym rozpaczliwie szukam przełącznika na obudowie urządzenia i ustawiam się w blokach startowych wyczekując pojawienia się przycisku „Pomiń reklamę”.

YouTube blokuje tryb picture-in-picture na iPhonie

YouTube Premium jedynym wyjściem?

Serwis otworzył sobie furtkę do wyświetlania reklam na wszystkich kanałach, a społeczność i użytkownicy YouTube’a nie przyjęli tej wiadomości zbyt dobrze, co jest kompletnie zrozumiałe. Istnieją oczywiście różne sposoby na uniknięcie wyświetlania reklam na YouTube, ale najbardziej skutecznym i wygodnym jest uiszczenie opłaty. Dlatego staram się maksymalnie wykorzystać oferowane mi funkcje pobierając wybrane treści do odtwarzania offline lub sięgam po YouTube Music, które jest w pakiecie Premium. Przyzwyczajenie do darmowego YouTube’a jest chyba jednak w dużej grupie użytkowników zbyt silne, by masowo zaczęli oni aktywować subskrypcje. Pytanie, jak daleko serwis będzie w stanie się posunąć, by ich do tego… zachęcić.