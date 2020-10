Świetne zmiany w aplikacji YouTube – te nowe gesty i przyciski były dawno potrzebne

Nowe gesty w aplikacji YouTube – tryb pełnoekranowy łatwiej dostępny

Największą i najważniejszą zmianą jest opcja włączania i wyłączania widoku pełnoekranowego. Do tej pory odbywało się to za pomocą przycisku w prawym dolny rogu, który… należało najpierw wyświetlić, ponieważ po kilku sekundach odtwarzania wszystkie kontrolki znikają. Jeśli ktoś korzysta z opcji wykrywania położenia urządzenia i jednocześnie ze zmianą orientacji przechodził w tryb pełnoekranowy, to dla niego zmiana nie będzie znacząca, ale część użytkowników posiada tę opcję wyłączoną. Należę do tego grona osób, ponieważ w pozostałych sytuacjach nie korzystam z opcji zmiany orientacji interfejsu po obrocie urządzenia i irytuje mnie, gdy dzieje się to samoczynnie i przypadkowo w zbyt wielu sytuacjach.

Hit YouTube’a na Netflix. Cobra Kai doczeka się wielu nowych odcinków

Nowe przyciski na ekranie odtwarzania na YouTube

Nowe gesty w aplikacji YouTube’a, muśnięcie palcem ekranu ku górze i ku dołowi pozwala odpowiednio włączyć i wyłączyć tryb pełnego ekranu. W samym widoku odtwarzania pojawiają się dwa stare-nowe przyciski. Pierwszy z nich dotyczy funkcji napisów, która była zakopana w menu kontekstowym. To zdecydowanie zmiana na plus, bo wielokrotnie zdarzało mi się – w razie potrzeby – włączać napisy oraz je wyłączać. Drugi z przycisków to funkcja Autoplay, która odpowiada za samoczynne odtwarzanie kolejnych wideo z listy sugerowanych klipów. Jeśli słuchamy muzyki, to może to być pomocna funkcja, ale w pozostałych sytuacjach nie dostrzegam jej sensu, więc po raz trzeci napisze, że zmiana ta jest jak najbardziej na plus. YouTube wprowadza także tak zwane sugerowane akcje, które będą ukazywały się u dołu ekranu. Aplikacja będzie rekomendować obrót urządzenia i zmianę orientacji, a także skorzystanie z trybu VR.

YouTube stanie się sklepem. Będzie można kupić rzeczy, które widzimy w filmach