YouTube blokuje tryb picture-in-picture na iPhonie. Czemu nie działa i jak temu zaradzić?

Jasne jest, że nie wszystkie filmiki, które mamy ochotę obejrzeć będą znajdować się na przeglądanych stronach, dlatego warto wiedzieć, że podobny trick można zastosować dla wszystkich innych wideo dostępnych na stronie YouTube’a. Nie jest to możliwe w tak prosty sposób jak wcześniej, ponieważ na mobilnej wersji YouTube’a już taka opcja została zablokowana. Nie przysporzyło to firmie zbyt dużo sympatii ze strony użytkowników, ale natrafiono na inny sposób, który wciąż działa.

Hej, YouTube! Jakiś film zaplątał ci się pomiędzy reklamami!

Po wybraniu filmiku, który chcemy obejrzeć, należy w przeglądarce internetowej kliknąć na opcję „Żądaj wersji na komputer”, co oczywiście odnosi się do tego, jak wygląda strona internetowa YouTube. Po wczytaniu pełnej, niemalże nieczytelnej na ekranie mobilnego urządzenia stronie, włączamy odtwarzanie wideo i po uruchomieniu trybu pełnego ekranu będziecie mogli wybrać systemową opcję przełączenia na tryb tryb picture-in-picture (obraz-w-obrazie).

YouTube Premium wymagany do działania picture-in-picture na iOS

Nie jest to oczywiście zbytnio wygodne, ale na tę chwilę to jedyne działające rozwiązanie, jeśli nie posiadacie aktywnej subskrypcji YouTube Premium. Niewykluczone, że już niedługo YouTube zablokuje też i opisaną powyżej metodę, a wtedy pozostanie chyba tylko ugiąć się i wykupić abonament. Ten kosztuje 23,99 zł miesięcznie i oprócz funkcji picture-in-picture (obraz-w-obrazie) użytkownik zyska możliwość odtwarzania materiałów w tle, pobierania ich do pamięci urządzenia, by odtwarzać bez dostępu do Sieci. Znikną także reklamy, które według wielu relacji stają się coraz bardziej natarczywe na YouTubie. Dodatkową korzyścią jest też dostęp do usługi YouTube Music w ramach tej samej opłaty, a usługa jest pewną alternatywą dla Spotify, TIDAL-a czy Apple Music.