28 dni później po ponad dwudziestu latach znów jest na ustach wielu fanów kina. Wszystko za sprawą emocjonującego zwiastunu najświeższego filmu uniwersum "28 dni", który zostanie wyreżyserowany przez ekipę odpowiedzialną za kultowy pierwszy film. Od dzisiaj już wiemy więcej nie o jednym, lecz dwóch filmach.

Wiemy, jak długo będziemy musieli czekać na kontynuację

Premiera filmu otwierającego nową trylogię, 28 lat później, będzie miała miejsce już za trochę ponad pół roku, bo 20 czerwca nadchodzącego roku. Trochę może zniechęcać wizja czekania na kolejne epizody i obawa, że pierwszy film zostawi uczucie niedosytu. Zatem chociaż ruch trochę dziwi, może to i dobrze, że już teraz podano, jak długo przyjdzie widzom czekać na kolejny etap przerażającej przygody.

Na sequel "28 lat później" o podtytule The Bone Temple (Świątynia kości), przyjdzie czekać krócej niż teraz na premierę trylogii. Zaledwie pół roku będzie dzielić obydwa filmy, pokazy się zaczną od dokładnie 16 stycznia 2026. Za kamerą nie stanie Danny Boyle, on będzie producentem, w jego miejsce wstąpi Nia DaCosta. Będzie to dopiero czwarty film pełnometrażowy w karierze reżyserki, ale mimo to jej portfolio imponuje skalą i osobami zaangażowanymi w jej dotychczasowe dzieła (Candyman, Marvels i Little Woods).

Do tej produkcji powróciło wiele osób, które zdobyły rozgłos dzięki sukcesowi 28 dni później z 2002 roku. Powracają Danny Boyle (zdobywca Oscara), Alex Garland (Ex Machina, Anihilacja), Cillian Murphy (Oppenheimer, Peaky Blinders) oraz Andrew Macdonald (tegoroczny Shogun Disneya). Jak nazwa wskazuje, akcja filmu będzie miała miejsce prawie trzy dekady od pierwszego dnia epidemii, która zaczęła wszystkie nieszczęścia. Tym razem widzowie wraz z bohaterami ujrzą na własne oczy, jakie piętno lata strachu przed zombie odcisnęły na ludzkości.