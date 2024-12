Już wiemy jak będzie działał nowy system biletowy w Warszawie

Najbardziej interesujące dla nas z tego ogłoszenia, jest oczywiście opis przedmiotu zamówienia, a więc nowego Warszawskiego Systemu Biletowego - WSB.

Przede wszystkim wycofane zostaną tradycyjne bilety kartonikowe z paskiem magnetycznym. Za przejazd komunikacją miejską w Warszawie będzie można zapłacić kartą płatniczą, smartfonem lub smartwatchem z ze wsparciem NFC, aplikacją mobilną lub skasować bilet papierowy z kodem QR.

Nowy system biletowy pozwoli na szybki i wygodny sposób wniesienia opłaty za bilet, optymalizację kosztów podróży, dostosowanie ceny do rzeczywistego wykorzystania środków transportu, a w przyszłości da możliwość wprowadzenia płatności za liczbę przejechanych przystanków lub kilometrów.

Najbardziej cieszy tutaj opcja płatności za przejazd, bez drukowania biletu, czyli system który działa już we Wrocławiu, polegający na cyfrowe przywiązanie wybranego biletu do użytego przez pasażera nośnika (wymienione już wyżej opcje płatności zbliżeniowe).

Osobiście jednak, czekam na docelowe rozwiązanie, w postaci automatycznego rozliczania opłat za przejazdy po zakończeniu dnia. Często tak jest, iż zastanawiam się udając się w konkretną lokalizację w Warszawie czy kupić dwa bilety 75-minutowe - tam i powrót czy jeden 90 - minutowy, a drugi 20-minutowy, czy może korzystniej będzie dobowy. W nowym systemie takie dylematy nie będą miały miejsca.

Jak to będzie działać? ZTM tłumaczy to w ten sposób, iż pasażerowie będą mogli rejestrować nośnikiem płatności wejścia i wyjścia z pojazdów komunikacji miejskiej, a system sam wyliczy na koniec dnia najbardziej korzystną opłatę za wszystkie przejazdy i pobierze je z naszej karty płatniczej. Co ważne oczywiście - opłata ta nie nie przekroczy ceny biletu 24-godzinnego.

Do kiedy będziemy musieli poczekać, by móc korzystać z nowego Warszawskiego Systemu Biletowego - WSB? ZTM Warszawa podaje tu, iż powinno to nastąpić za około 2 lata.

Źródło: ZTM Warszawa.

