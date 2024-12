Nowe zasady dopłat dla kierowców. Kto ile dostanie?

Zmiany w programie Mój Elektryk na 2025 rok. Do kiedy należy się zgłaszać i jaka jest maksymalna kwota?

Już wkrótce, bo na początku lutego 2025 roku, rusza nowy program dopłat do samochodów elektrycznych. Zastąpi on obecny program "Mój elektryk", który będzie obowiązywał do końca stycznia. Nowy program, zasilany kwotą 1,6 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma na celu wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce i poprawę jakości powietrza.

Mój Elektryk 2025 - jakie zmiany?

Najważniejszymi zmianami są: skupienie się na osobach fizycznych i JDG (jednoosobowe działalności gospodarcze) oraz zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania, która może wynieść nawet 40 tys. zł. W programie nie będą mogły brać udziału spółki. Dotacje będą przyznawane na zakup, leasing lub wynajem długoterminowy nowych samochodów elektrycznych kategorii M1. Z programu będą mogły skorzystać osoby fizyczne (na cele prywatne) oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Mój Elektryk 2025 - jakie warunki?

Aby otrzymać maksymalną kwotę dofinansowania, trzeba będzie spełnić kilka warunków. Oprócz podstawowej dotacji, przewidziane są premie za złomowanie starego samochodu spalinowego oraz dla osób o dochodach nieprzekraczających 135 tys. zł rocznie. Warto zaznaczyć, że maksymalna cena samochodu kwalifikującego się do dofinansowania to 225 tys. zł netto (bez VAT), a limit przebiegu nowego pojazdu to 6 tys. km.

W porównaniu z obecnym programem "Mój elektryk", podstawowa kwota dofinansowania dla osób fizycznych posiadających Kartę Dużej Rodziny będzie wyższa. Nowy program został opracowany na podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej i uwzględnia uwagi zebrane podczas konsultacji społecznych.

Mój Elektryk 2025 - do kiedy wnioskować?

W ramach obecnego programu "Mój elektryk" nabór wniosków dla osób fizycznych i przedsiębiorców zostanie zamknięty z końcem stycznia 2025 r. lub po wyczerpaniu środków. Nabór w ramach ścieżki leasingowej, zawieszony od sierpnia z powodu wyczerpania limitu, zostanie ostatecznie zamknięty z końcem grudnia 2024 r.