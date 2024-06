Dzięki tym aplikacjom niebo będzie skrywało przed wami dużo mniej tajemnic!

Tekst pierwotnie ukazał się 6 sierpnia 2018. Przypominamy go z uwagi na aktualizację i duże zainteresowanie tematem.

Tekst aktualizowano 26 czerwca 2024.

Mimo że gry i aplikacje na smartfonach i tabletach kojarzone są głównie z rozrywką, nie brakuje wśród nich także propozycji, które można byłoby podciągnąć stricte pod materiały edukacyjne. I to jakie! Interaktywne, z wykorzystaniem tak naprawdę wszystkich funkcji smartfona. Wygodne, przyjemne, a nierzadko też opracowane na tyle dobrze, że mimo iż to stricte nauka bliżej jej do do rozrywki. Poniższy pakiet aplikacji skupia się na... oglądaniu nieba. Tylko i aż. Z jednej strony – przecież nie potrzebujemy żadnych dodatkowych narzędzi, by w piękną, letnią, noc wyjrzeć za okno i spojrzeć w gwiazdy. Z drugiej jednak – uwierzcie, że z takim podręcznym pakietem wiedzy, to zupełnie inna bajka. Instalujcie i wyruszajcie na podboje!

SkyView Lite

Platformy: iOS, Android

SkyView Lite to darmowa aplikacja dostępna na platformy iOS oraz Android, która umożliwia identyfikację gwiazd, planet i konstelacji za pomocą kamery smartfona. Intuicyjna obsługa sprawia, że jest idealna dla początkujących entuzjastów astronomii. Wystarczy skierować urządzenie na niebo, a aplikacja wyświetli na ekranie nazwy i szczegóły dotyczące obserwowanych obiektów. SkyView Lite to doskonałe narzędzie do odkrywania tajemnic kosmosu zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Star Rover

Platformy: iOS, Android

Star Rover to aplikacja oferująca wirtualne planetarium, dostępna na platformy iOS oraz Android. Umożliwia ona oglądanie nocnego nieba w różnych lokalizacjach i o różnych porach, co pozwala na planowanie obserwacji z wyprzedzeniem. Interaktywna mapa gwiazd i planet jest prosta w nawigacji i dostarcza użytkownikom fascynujących informacji o kosmicznych obiektach. Dzięki Star Rover, każdy może stać się ekspertem od nocnego nieba.

Heavens-Above

Platformy: iOS, Android

Heavens-Above to dedykowana aplikacja do śledzenia satelitów, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i innych obiektów na orbicie. Dostępna na iOS i Android, oferuje dokładne dane i przewidywania na temat przelotów, co czyni ją niezastąpionym narzędziem dla miłośników obserwacji kosmicznych. Heavens-Above to doskonały sposób na śledzenie ruchu satelitów i innych sztucznych obiektów na niebie.

SkyWiki

Platformy: Android

SkyWiki to edukacyjna aplikacja dostępna na Androida, która dostarcza bogatych informacji o astronomii. Zawiera kalendarz astronomiczny, kompas do obserwacji oraz kalkulator faz księżyca. SkyWiki to doskonałe narzędzie dla każdego, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę o kosmosie i planować swoje obserwacje na podstawie naukowych danych.

Cosmic Watch

Platformy: iOS, Android

Cosmic Watch to interaktywny zegar astronomiczny 3D dostępny na platformy iOS oraz Android. Umożliwia śledzenie ruchu ciał niebieskich w czasie rzeczywistym i symulacje astronomiczne, co czyni go nieocenionym narzędziem dla miłośników astronomii. Dzięki Cosmic Watch obserwacja kosmosu staje się nie tylko łatwa, ale i niezwykle fascynująca.

Solar System Scope

Platformy: iOS, Android, wersja przeglądarkowa

Solar System Scope to aplikacja oferująca interaktywny model 3D Układu Słonecznego, dostępna na iOS, Android oraz w wersji webowej. Idealna dla osób zainteresowanych szczegółową eksploracją planet, księżyców i innych obiektów kosmicznych. Solar System Scope pozwala na dokładne poznanie naszego Układu Słonecznego w przystępny i angażujący sposób.

Sky Map

Platformy: Android

Sky Map to aplikacja stworzona przez Google, dostępna na platformę Android. Umożliwia identyfikację gwiazd i planet w czasie rzeczywistym, nawet bez dostępu do Internetu. Dzięki temu jest idealna do obserwacji w odległych miejscach, gdzie zasięg sieci może być ograniczony. Sky Map to proste i skuteczne narzędzie dla każdego miłośnika nocnego nieba.

Redshift Sky Pro

Platformy: iOS, Android

Redshift Sky Pro to profesjonalna aplikacja astronomiczna dostępna na iOS i Android. Oferuje dokładne mapy nieba, możliwość planowania obserwacji oraz symulacje astronomiczne. Dzięki Redshift Sky Pro, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści mogą czerpać ogromną radość z odkrywania tajemnic kosmosu.

Starlight

Platformy: iOS, Android

Starlight to prosta w obsłudze aplikacja dostępna na iOS i Android, która umożliwia identyfikację gwiazd, konstelacji i planet w czasie rzeczywistym poprzez skierowanie smartfona na niebo. Aplikacja oferuje intuicyjny interfejs i jest doskonałym narzędziem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z astronomią.

SkyORB

Platformy: iOS, Android

SkyORB to aplikacja dostępna na iOS, Android oraz Windows, oferująca planetarium 3D, kalendarz astronomiczny i możliwość śledzenia satelitów oraz komet. Wyposażona w zaawansowane narzędzia do planowania obserwacji, SkyORB jest idealnym rozwiązaniem dla osób pragnących głębiej zgłębić tajemnice kosmosu.

Night Sky

Platforma: iOS

Night Sky to jedna z aplikacji którą nie dalej niż kilka miesięcy temu bardzo mocno promowało samo Apple. Prawdopodobnie sporo w tym zasługi stawiania na rzeczywistość rozszerzoną – bo to w oparciu o nią działa aplikacja. Program wykorzystuje drzemiący w smartfonach i tabletach potencjał, pozwala nam skanować w czasie rzeczywistym niebo, a wówczas to opowiada o wszystkich satelitach i konstelacjach które możemy tam zaobserwować. Przyjemne, pożyteczne, magiczne – warto jednak wziąć pod uwagę, że całość działa w oparciu o abonament. Jeżeli po kilkudniowym trialu wiecie już, że to wasza bajka – warto zainteresować się dłuższym pakietem który, jak widać na załączonym obrazku, w ogólnym rozrachunku jest znacznie tańszy! Dodatkowym atutem jest wsparcie dla Apple Watcha i przepiękna, trójwymiarowa, mapa nieba do której mamy dostęp na ekranach naszych urządzeń z iOS na pokładzie!

Star Walk 2 i inne z katalogu Vito Technology

Platformy: iOS, Android

Star Walk to aplikacja która na rynku dostępna jest już kilka dobrych lat – i właściwie od samego początku zgarniała same dobre oceny. Nic dziwnego: właściwie od zawsze potrafiła urzec nieprzekombinowanym interfejsem, który skrywał urzekające mapy nieba, śliczne wizualizacje, banalnie prostą nawigację, a wszystko to podlane całym pakietem ciekawostek ze świata. Dla tych którzy zgubią się w podniebnych podróżach pomocną dłoń wyciągnie tamtejszy wideo-samouczek, do tego dochodzą zapierające dech w piersiach fotografie i materiały filmowe dostępne w galerii. Twórcy śmiało korzystają z możliwości oferowanych nam przez urządzenia – czego idealnym przykładem jest chociażby sięgnięcie po akcelerometr przy przeglądaniu fantastycznie przedstawionych tam gwiazdozbiorów!

Pisząc jednak o Star Walk nie sposób nie wspomnieć o całej reszcie aplikacji ekipy: od usprawnionej pod wieloma względami aplikacji Star Walk 2, przez Star Walk Kids, Solar Walk, Sky Live czy w końcu Solar Walk 2. Każda z nich prezentuje najwyższą, podniebną, jakość. Dlatego serdecznie zachęcam do zapoznania się z całym pakietem aplikacji od Vito Technology – z nimi kosmos będzie miał przed Wami jeszcze mniej tajemnic. Warto też mieć na uwadze, że wiele z nich dostępnych jest w kilku wariantach: darmowych, płatnych, z reklamami czy mikrotransakcjami. Warto przejrzeć dokładnie katalog, przekalkulować i wybrać coś dla siebie.

Star Walk 2 : z reklamami (iOS, Android), bez reklam (iOS, Android)

: z reklamami (iOS, Android), bez reklam (iOS, Android) Solar Walk : z reklamami (iOS, Android), bez reklam (iOS)

: z reklamami (iOS, Android), bez reklam (iOS) Solar Walk 2: Space Explorer z reklamami (iOS, Android), bez reklam (iOS)

z reklamami (iOS, Android), bez reklam (iOS) Solar Walk 2 for Education (iOS, Android)

(iOS, Android) Sky Live: Heavens Above (iOS)

(iOS) Star Walk Kids: Astronomy Game (iOS, Android)

(iOS, Android) Satellite Tracker (iOS, Android)

Sky Safari

Platformy: iOS, Android

Sky Safari to jedna z tych aplikacji, obok których bardzo trudno przejść obojętnie, jeżeli interesuje nas niebo. Produkt jest na rynku od lat i właściwie z każdą aktualizacją jej twórcy pokazują jeszcze większy pazur udowadniając, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. To propozycja z której skorzystają zarówno stawiający pierwsze kroki w temacie użytkownicy, jak i profesjonaliści. Niezwykle potężna baza danych (dostępnych także bez konieczności podłączenia do sieci!), wsparcie dla rzeczywistości rozszerzonej, fantastyczne animacje i solidna dawka wiedzy. A pisząc to mam na myśli wersję podstawową – darmową, z zestawem dodatków które możemy nabyć w ramach IAP. Oprócz niej dostępne są jeszcze dwa dodatkowe warianty: Plus oraz Pro, bogatsze w wiedzę i nowe funkcje – między innymi kontrolę teleskopów wspierających WiFi.

Android:

iOS:

Star Chart

Platforma: iOS, Android

Star Chart to, z porównaniem do powyższych propozycji, produkt który pozostaje nieco w tyle. I widać to już od pierwszych chwil po uruchomieniu aplikacji. To nie jest tak, że Star Chart jest aplikacja złą -- wręcz przeciwnie, zresztą jej obecność tutaj jest tego najlepszym dowodem. To po prostu konkurencja jest tak silna, że naprawdę trzeba przedstawić bardzo dużo atutów, by się przebić. Star Chart także oferuje estetycznie wykonane mapy nieba, ogromny zastrzyk wiedzy, a wszystko to okraszone wygodną nawigacją. Ponadto twórcy dali nam możliwość łatwego filtrowania obiektów i ogromną encyklopedię – trzeba mieć jednak na uwadze to, że podobnie jak u konkurencji -- wiele z tamtejszych opcji także czeka na nas dopiero za paywallem i musimy zapłacić za nie w ramach transakcji wewnątrz aplikacji.

Stellarium Mobile

Platformy: iOS, Android

Jeżeli jesteście pasjonatami tematu, to prawdopodobnie ze Stellarium już się spotkaliście nie raz i nie dwa. Aplikacja jest niezwykle popularną na komputerach, a jej wersja mobilna – mimo że mniejsza, potrafi pozytywnie zaskoczyć. Mobilne planetarium – podobnie jak Star Chart – wypada nieco gorzej niż Sky Safari czy Star Walk, ale samo przeglądanie aplikacji jest niezwykle intuicyjne. Bardzo cenię sobie w nim także funkcję łatwej identyfikacji gwiazd.

NASA

Platformy: iOS, Android

Dzisiejsze kosmiczne zestawienie zamyka aplikacja nieco inna niż wszystkie: oficjalna aplikacja NASA. I choć nie skupia się ona na takim oglądaniu nieba jak pozostałe, to jestem przekonany, że żaden pasjonat tematu nie pożałuje jej zainstalowania. Darmowy program na co dzień dostarczy najważniejszych informacji, pozwoli skonfigurować powiadomienia, obejrzeć zapierające dech w piersiach materiały graficzne i wideo, a także na poczytać na temat misji Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej.