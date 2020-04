Jesteś power userem Linuksa? Ten sprzęt może Ci się bardzo spodobać

Co to za cudo?

Kubuntu Focus, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa, jest bardzo mocną pozycją stworzoną głównie z myślą o graczach, twórcach oprogramowania czy też jak można powiedzieć power userach. Laptop ten powstał jako owoc współpracy Kubuntu Foundation oraz firm TUXEDO Computers i MindShareManagement. To pierwszy oficjalny komputer sygnowany marką Kubuntu.

Kubuntu jest oficjalną dystrybucją Linuksa, wywodzącą się z Ubuntu. W przeciwieństwie jednak do Ubuntu, które używa środowiska graficznego o nazwie Gnome, Kubuntu wykorzystuje do tego celu środowisko KDE Plasma. Kubuntu Focus dostępny jest z zainstalowanym systemem Kubuntu w wersji 18.04 LTS (Long Term Support), czyli wersją o przedłużonym wsparciu producenta oprogramowania w stosowne aktualizacje.

Zespół MindShareManagement od wielu lat używa Linuksa do tworzenia klastrów komputerowych o wysokiej pojemności oraz wydajności, oraz w produktach konsumenckich. TUXEDO Computers jest natomiast producentem oferującym komputery niejako szyte na miarę, jak garnitur, którego używają w swojej nazwie. Każde ich urządzenie jest indywidualnie montowane, instalowane, konfigurowane i testowane. Zapewnia to niezmiennie wysoką jakość, niezawodność, płynną pracę i niski poziom hałasu.

Pokaż kotku co masz w środku

Spójrzmy zatem, jak wygląda specyfikacja tego laptopa:

Procesor: Core i7-9750H 6c / 12t 4.5GHz Turbo

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6 z PhysX i CUDA

Pamięć RAM: 32 GB Dual Channel DDR4 2666 RAM

Dysk: 1 TB Samsung 970 EVO Plus NVMe

Wyświetlacz: 16,1”, matryca matowa IPS 1080p 144Hz

Klawiatura: podświetlana wielokolorowymi diodami LED, skok 3-4 mm

Czytnik kart pamięci

Kamera FullHD z mikrofonem , a także przesuwaną zaślepką

, a także przesuwaną zaślepką 1x Mini-DisplayPort, 1x DisplayPort poprzez USB-C, 1x HDMI, NVMe, LAN,

2x USB 3.1 Typ-C Gen2

Obudowa: metal i plastik, o wysokości 19,9 mm i masie zaledwie 2 kg

i masie zaledwie Bateria: Litowo-jonowa 4 ogniwa – 62 Wh

Zasilacz: 19.5V, 9.23A, 180W

Szeroki pakiet specjalnie przygotowanych aplikacji

Dwuletnia gwarancja

SDD, NVMe i RAM z możliwością rozbudowy przez użytkownika

Szacowana cena tej wersji wyposażenia to około 2395 USD (około 10 000 zł)

Pełna specyfikacja jest dostępna pod tym adresem. Możliwe jest również w pewnym stopniu spersonalizowanie specyfikacji laptopa, więcej informacji znajdziecie tutaj. Warto również wspomnieć, że 2% ze sprzedaży trafi jako wsparcie do Kubuntu Foundation, aby mogła ona kontynuować prace nad rozwojem dystrybucji Kubuntu Linux.

System operacyjny został odpowiednio dostrojony zarówno pod względem wizualnym, jak i wydajności, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkowników już od pierwszego włączenia. Kubuntu został fabrycznie wyposażony w najnowsze, profesjonalne i sprawdzone oprogramowanie dla tworzenia stron i aplikacji internetowych, deep learningu (głębokiego uczenia maszynowego), edycji video oraz grafiki, a także gier. Wśród dostępnych zaraz po uruchomieniu aplikacji są między innymi:

Blender

Darktable

Inkscape

Steam

Audacity

Kdenlive

Zoom

Google Hangouts

Handbrake

LibreOffice

A kolejne między innymi Anaconda, CUDA, cuDNN, Docker, IntelliJ, KDEnlive, LightBox, MariaDB, MySQL, NodeJS, NPM, PostGres, PyCharm, Reaper DAW, tylko czekają na instalację.

Pełną listę obsługiwanych i specjalnie dostosowanych aplikacji możecie znaleźć pod tym adresem.

Zainstalowany w komputerze system jako jeden z niewielu, domyślnie wyposażony jest w szyfrowanie całego dysku. Całość opiera się na rozwiązaniu Linux Unified Key Setup (LUKS). Rozwiązanie to implementuje niezależny od platformy standard dla użytku w różnorodnych programach i narzędziach do szyfrowania danych.

Zaraz po uruchomieniu uzyskujemy możliwość zalogowania się do Google Drive, Dropbox oraz OneDrive. Otrzymujemy również zainstalowany Google Chrome z włączoną w pełni akceleracją GPU. Domyślnie pasek zadań widnieje po prawej stronie ekranu. Na pulpicie zastaniemy natomiast praktyczny widżet, który możemy przewijać, otrzymując podpowiedzi różnych skrótów klawiatury dotyczących pulpitu, systemu, terminala czy też edytora VIM.

Zespół Kubuntu Focus włożył także swój wysiłek w napisanie kilku przewodników dotyczących gier, profesjonalnej fotografii, drukowania, a także deep learning’u. Kilka kolejnych poradników jest już w drodze. Każdy z nich zawiera wiele zrzutów ekranu i jest napisana językiem przeznaczonym nie tylko dla ekspertów, ale także dla nowych użytkowników. Dobrze, że firmy wykraczają czasem poza sprzedaż sprzętu i edukują ludzi.

Cyferki do porównania

Oto wyniki kilku benchmarków wydajności:

Poniżej natomiast znajdują szczegółowe wyniki benchmarku GPU Unigine Superposition:

Możemy również zajrzeć pod maskę tej bestii, szczególnie rzuca się w oczy szereg wydajnych wentylatorów połączonych przewodzącymi ciepło heat pipe’ami z kartą graficzną oraz procesorem, które według zapewnień producenta mają pracować bardzo cicho.

Podsumowując

W dzisiejszych czasach, jeśli nie kupujemy komputera Apple, najczęściej możemy trafić na konstrukcje z zainstalowanym domyślnie systemem Windows. Jest to niewątpliwie jeden z ukrytych kosztów, które producenci komputerów przerzucają na zazwyczaj niczego nieświadomych kupujących. Gdyby przy każdym z nich było wyszczególnione jaką część ceny stanowi system operacyjny, to być może ludzie zaczęliby się zastanawiać nad bezpłatną alternatywą open source w postaci systemów Linux.

Wracając do naszego laptopa, nie jest to pierwsza ani ostatnia konstrukcja przeznaczona specjalnie dla użytkowników systemu z pingwinem w logu. Dobrze, że niektórzy producenci zaczynają zauważać system Linux oraz jego użytkowników. Wygląda na to, że laptop ten posiada duży potencjał do różnych zastosowań. Nie jest to natomiast, głównie ze względu na cenę, konstrukcja dla wszystkich, ale użytkownicy o wysokich wymaganiach co do wydajności na pewno nie będą zawiedzeni.

Więcej informacji na temat Kubuntu Focus’a znajdziecie pod tymi adresami:

kfocus.org

tuxedocomputers.com

A co Wy o tym myślicie, może chcielibyście przeczytać więcej na ten lub inny nurtujący Was temat? Dajcie znać w komentarzach.

Pozdrawiam Karol Woś.

