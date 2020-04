ROG Zephyrus Duo 15

Zephyrus Duo 15 został nazwany pierwszym na świecie laptopem gamingowym z systemem podwójnego ekranu. Warto tu dodać, że ten dodatkowy, umieszczony jak w Pro Duo nad klawiaturą, dodatkowo da się ustawić pod innym kątem, co na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo przydatnym rozwiązaniem – zobaczymy jak w praktyce. Główny ekran tego komputera ma 15,6 cali i jest dostępny w dwóch wariantach:

UHD IPS 60 Hz Adobe 100% 25 ms, niedotykowy panel matowy, z kalibracją kolorów Panton

FHD IPS 300 Hz sRGB 100% 3 ms, niedotykowy panel matowy. Z kalibracją kolorów Pantone

Drugi, dodatkowy ekran ma natomiast przekątną 14,09 cala i nazwano go ROG ScreenPad Plus – to wyświetlacz UHD z rozdzielczością 3840 na 1100 pikseli – AH-VA IPS 60Hz/25 ms, posiada również obsługę rysika.