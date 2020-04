Razer Blade 15 – ekran z odświeżaniem nawet 300 Hz

Blade 15 Advanced jest wyposażony w 15,6-calowy wyświetlacz Full-HD o częstotliwości odświeżania do 300 Hz, co zapewnia najlepsze wrażenia w szybkich grach typu FPS. Wyświetlacz jest otoczony ultracienkimi ramkami i zwieńczony matowym wykończeniem, co zapewnia redukcję odblasków. Dla twórców treści i entuzjastów rozrywki przygotowano również Blade z wyświetlaczem OLED 4K. Wyświetlacz OLED 4K pokrywa 100% przestrzeni kolorów DCI-P3 i jest dostępny zarówno w wariancie dotykowym, jak i bezdotykowym. Każdy panel jest indywidualnie skalibrowany pod kątem dokładności kolorów, tworząc bogate i wciągające wrażenia.