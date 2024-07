Jestem "targetowany" przez oszustów na Facebooku

Ostatnio pisałem o tym jak dużo reklam oszustów jest na Facebooku - w kilka minut widziałem ich ok 10. Sprawdzałem strony, do których kierują i wiecie co? Teraz co druga reklama, jaką widzę to scam i oszustwo.

Ewidentnie widać, że oszuści targetują reklamy i celują w tych, którzy wchodzą z nim w interakcje. To, co teraz widzę na Facebooku to różnego rodzaju oszustwa na Premiera, na sportowca, na polityka i ważne polityczne wydarzenia.

Wszystko to ma identyczny schemat działania. Sensacyjny tytuł i odesłanie na fałszywą stronę gdzie można przeczytać o możliwościach zarabiania dużych pieniędzy, trzeba się tylko najpierw zarejestrować i podać swoje dane. Koledzy oszuści na pewno oddzwonią. Patrząc na ilość i różnorodność reklam, które widzę można śmiało stwierdzić, że za tym wszystkim stoi jedna grupa.

Zgłaszanie takich reklam działa, Facebook po kilku dniach reaguje na zgłoszenia i w większości przypadków usuwa reklamy.

Problem jest inny. Efektem takiego zgłoszenia jest zablokowanie reklamy. Nic więcej, można więc natychmiast uruchomić bliźniaczo podobną reklamę i nie będzie z tym problemu. W efekcie nic się nie zmienia. Walczyć z tym zjawiskiem trzeba więc systemowo przez algorytm.

Kto może zmusić do takiego działania Facebooka? UOKiK? Minister Cyfryzacji, Sprawiedliwości? Ktoś musi bo moim zdaniem jest to nie do pomyślenia, że tak tolerujemy oszustów reklamujących się w tym serwisie i oszukujących Polaków.