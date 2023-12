Jestem legendą 2 powstaje. Widzieliście alternatywne zakończenie jedynki?

Will Smith ujawnił, że prace nad "Jestem Legendą 2" idą pełną parą. Film powstanie z jego udziałem, ale w głównej roli zobaczymy Michaela B. Jordana. Pierwsza wersja scenariusza najwyraźniej została już dostarczona aktorowi, dzięki czemu doskonale wie, czego spodziewać się po nadchodzącym widowisku.

Informacje o reboocie postapokaliptycznego hitu akcji, który zarobił ponad 585 milionów dolarów debiutując w 2007, pojawiły się wcześniej w tym roku, gdy Avika Goldsman, scenarzysta "Jestem Legendą", ponownie współpracował z Warner Bros. dzięki nowej umowie.

Jestem legendą - o czym opowiadał film?

"Wiem, kim jestem. Jestem legendą" - to motto Roberta Neville'a (Will Smith) w filmie "Jestem legendą" z 2007 roku. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym Nowym Jorku opanowanym przez krwiożercze istoty podobne do zombie. Neville jest prawdopodobnie ostatnim zdolnym do myślenia człowiekiem na Ziemi i pracuje nad znalezieniem lekarstwa na tajemniczą epidemię, która przemienia ludzi w bestie. Codziennie poluje na te istoty, utrzymując się samodzielnie przy życiu i starając się prowadzić zdrową, codzienną rutynę. W trakcie badań odkrywa pewną tajemnicę.

W obsadzie znaleźli się także Alice Braga, wcielająca się w postać Any, jednej z nielicznych ocalałych, oraz Charlie Tahan jako Ethan, syn Neville'a. Twórcami filmu są Mark Protosevich, który odpowiadał za scenariusz, oraz producenci Akiva Goldsman, David Heyman i James Lassiter. Zdjęcia do filmu wykonał Andrew Lesnie, natomiast muzykę skomponował James Newton Howard.

Jestem legendą 2 - co wiemy o filmie

Ale potwierdzenie o pracach nad tym projektem dostaliśmy od Willa Smitha. Aktor, podczas rozmowy na festiwalu filmowym w Arabii Saudyjskiej w sobotę wieczorem, powiedział (za portalem Deadline), że ma umówione spotkanie z Jordanem na następny dzień: "Jutro mam rozmowę z Michaelem B. Jordanem. Jesteśmy naprawdę blisko. Prawdopodobnie zdradzam za dużo informacji... scenariusz właśnie [do mnie] dotarł," powiedział.

Smith wyjaśnił również, jak nowa produkcja planuje być zgodna z faktem, że jego postać, amerykański wojskowy wirusolog Robert Neville, umarł w pierwszym filmie. Przypomniał wszystkim o alternatywnym zakończeniu, które pojawiło się w specjalnej edycji DVD z 2008 roku. "Podążamy śladem mitologii z wersji DVD, gdzie moja postać żyje, ale nie mogę powiedzieć już więcej" dodał.

Jestem legendą - alternatywne zakończenie

Wyczekiwany powrót "Jestem Legendą" z udziałem dwóch wielkich aktorów zapowiada się na solidny rozwój kultowego, choć nie tak obszernego jak na dzisiejsze standardy, uniwersum. Pytanie tylko, jak wielu widzów zapoznało się z alternatywnym zakończeniem "Jestem legendą" na DVD czy innych nośnikach, bo przez lata w streamingu i sklepach dostępna jest tylko kinowa wersja filmu.

Z pomocą przychodzi oczywiście YouTube, gdzie bez większych przeszkód zobaczycie tę wersję końcówki, w której Robertowi Neville'owi udaje się uciec i uratować własne życie. Podejrzewam, że w momencie pokazania zwiastuna przez studio popularność takich klipów błyskawicznie wzrośnie. Kto wie, może nawet doczekamy się reedycji filmu z podmienionym zakończeniem, by "Jestem legendą 2" było zgodne z wydarzeniami z jedynki.