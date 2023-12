Kultowy serial HBO powraca! Zwiastun Detektywa już jest!

"Detektyw" zyskał sobie lojalnych fanów po rewelacyjnym pierwszym sezonie. Niestety, entuzjazm widowni nieco osłabł po dwóch kolejnych, które nie dorównały jakością debiutowi. Teraz nadzieje na powrót do dawnej świetności wzbudza czwarty sezon zatytułowany "Detektyw: Kraina nocy". Czy ta odsłona zdoła przyciągnąć ponownie uwagę widzów i przywrócić popularność serialowi? To pytanie, które wielu obserwatorów zadaje sobie przed premierą najnowszych odcinków. Zwiastun częściowo odpowiada na to pytanie.

Detektyw: Kraina nocy - zwiastun 4. sezonu