Black Friday z Allegro Black Weeks. Przegląd ofert na dziś

W tym roku promocje na Allegro z okazji Black Friday trwają nie cały tydzień, ale kilka tygodni. Akcja Black Weeks wystartowała 6 listopada i trwa 25 dni. Z tej okazji, jak co roku, zbieramy dla Was najlepsze promocje z konkretnego dnia. Dziś mogą to być najgorętsze promocje, gdyż właśnie trwa Black Friday - największe święto promocji i wyprzedaży.

Od 13 listopada, klienci korzystający z platformy Allegro mają codziennie możliwość skorzystania z tysięcy wyjątkowych ofert, obniżonych nawet o 50%! Allegro zachęca do korzystania z aplikacji mobilnej, by z ofert Black Weeks wyciągnąć jeszcze więcej. To między innymi 15 zł na start po zainstalowaniu aplikacji i dodatkowe 15 zł po dokonaniu pierwszego zakupu za jej pośrednictwem. Dodatkowo, w trakcie festiwalu użytkownicy aplikacji Allegro mogą zdobyć nawet 30 Monet, wydając co najmniej 500 zł na produkty oznaczone jako "Black Weeks". Na więcej korzyści mogą również liczyć użytkownicy Allegro Smart! Tylko za pośrednictwem aplikacji mają oni dostęp do codziennych ofert z Shakera, przecenionych o co najmniej 50%, w tym jednej oferty dziennie za 1 zł!

Black Weeks na Allegro. Przegląd ofert na 24 listopada

Co dziś możecie kupić w ramach Black Weeks na Allegro? Wśród przecenionych produktów znalazły się popularne urządzenia elektroniczne, sprzęty AGD, a nawet zestawy LEGO. NA co warto zwrócić uwagę?

PlayStation 5 (C Chassis)

Cena: 1999 zł (normalnie: 2599 zł)

Konsoli PlayStation 5 nie trzeba nikomu przedstawiać. Nowa generacja, która na rynku zadebiutowała w listopadzie 2020 r. cieszy się niesłabnącą popularność. Model ten wyposażony jest w napęd Blu-ray pozwalający cieszyć się nie tylko grami pudełkowymi, ale także umożliwia odtwarzanie filmów na tym popularnym nośniku. W zestawie, oprócz samej konsoli, znajduje się kontroler Dual Sense zapewniający mocniejsze wrażenia w grach dzięki nowoczesnym technologiom w nim wykorzystanym. To m.in. realistyczne efekty dotykowe, adaptacyjne efekty „Trigger” oraz wbudowany mikrofon.

Arzopa G1 Game

Cena: 649,99 zł (normalnie: 749,99 zł)

Przenośny monitor ARZOPA charakteryzuje się ekranem IPS o przekątnej 15,6 cala o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Urządzenie ma niecałe 8 mm grubości, co czyni go poręcznym i można go zabrać zabrać ze sobą i korzystać z niego w dowolnym miejscu i czasie, bez zbędnego wysiłku. Dzięki portowi USB-C wystarczy jeden przewód by podłączyć go do urządzenia, z którego chcemy wyświetlać obraz. Monitor posiada także wbudowane podwójne głośniki umieszczone na dolnej części oraz wyposażony jest w wejście audio 3,5 mm oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, umożliwiające podłączenie słuchawek lub głośników zewnętrznych. Jest kompatybilny z wieloma sprzętami - od komputerów, przez konsole do gier, a nawet smartfony.

Apple iPad 10,2 Wi-Fi + Cellular

Cena: 1699 zł (normalnie: 2399 zł)

iPad 9. generacji z 10,2-calowym ekranem Retina o rozdzielczości 2160 x 1620 pikseli działa pod kontrolą układu A13 Bionic. Tablet posiada klasyczny przycisk Początek z Touch ID i jest ładowane z wykorzystaniem przewodu Lightning. Urządzenie oferuje wsparcie dla Apple Pencil (1. generacji) i klawiatury Smart Keyboard. W modelu tym znalazł się także slot na kartę SIM (nanoSIM) oraz wsparcie eSIM, co pozwala na podłączenie urządzenia do sieci komórkowej i korzystanie z internetu także tam, gdzie nie ma dostępu do sieci Wi-Fi.

SAMSUNG The Freestyle

Cena: 2199 zł (normalnie: 3299 zł)

Projektor oferujący możliwość wyświetlania treści na dowolnej powierzchni i pod wieloma kątami dzięki kompaktowej i obrotowej obudowie ze stabilizującą podstawą. Oferuje automatyczne poziomowanie, automatyczne wyostrzenie oraz autokorektę efektu trapezu. co pozwala na szybkie i wygodne dopasowanie wyświetlanego obrazu do powierzchni

Dzięki okrągłej konstrukcji The Freestyle wbudowane głośniki o mocy 5 watów zapewniają wrażenia audio w 360 stopniach. Projektor pozwala też na pełne wykorzystanie systemu Smart TV Tizen oferującego dostęp do bogatego katalogu aplikacji.

Jabra Elite 4 Active

Cena: 299 zł (normalnie: 449 zł)

Słuchawki dla osób lubiących spędzaj czas aktywnie. Zostały zaprojektowane, by pozostać wygodnie na miejscu, a ponadto są odporne na wodę i pot (klasa IP57).. Dzięki aktywnej redukcji szumów (ANC) zapewniają głęboki dźwięk i odcięcie od świata zewnętrznego. Posiadają regulowany korektor dźwięku (w aplikacji), opcję HearThrough pozwalają dopuścić do uszu niektóre zewnętrzne dźwięki oraz dostęp do muzyki poprzez Spotify Tap, aby zapewnić prawdziwy zastrzyk energii podczas treningu.

SENSE7 Knight

Cena: 299 zł (normalnie: 399 zł)

Szukacie fotela gamingowego, dzięki któremu można pogodzić pracę zdalną i rozgrywkę przed komputerem lub telewizorem? Ergonomiczne oparcie i siedzisko, zapewniające maksymalny komfort, łatwy w obsłudze podnośnik gazowy umożliwiający ustawienie odpowiedniej wysokości fotela i funkcja bujania, wprowadzająca w stan relaksu i odprężenia. Dzięki zastosowaniu obrotowych kółek RPM Tech o średnicy 60 mm z kauczukową otoczką, fotel porusza się bez zbędnego hałasu oraz nie porysuje powierzchni, na których jest używany.

Apple Watch SE 44 mm

Cena: 1049 zł (normalnie: 1499 zł)

Zegarek Apple z kopertą 44 mm i ekranem Retina charakteryzującym się jasnością do 1000 nitów działa pod kontrolą układu SiP S8 oferuje m.in. funkcje powiadamiania o zbyt wysokim lub niskim tętnie, przesyła powiadomienia o arytmii i niskiej sprawności kardio. Posiada wodoodporność do 50 m, co pozwala na wygodne korzystanie z niego w czasie pływania na basenie, a dzięki wbudowanej baterii działa do 18 godzin na jednym ładowaniu. W promocji kupicie go z kopertą w kolorze północy (czarnym) oraz paskiem sportowym w tym samym kolorze.

LEGO Monster Jam Monster Mutt Dalmatian

Cena: 49,99 zł (normalnie: 78,76 zł)

Składający się z 244 elementów zestaw, dzięki realistycznym grafikom i kolorem zbliżony jest wyglądem do prawdziwego pojazdu. Dzięki napędowi pull-back można się nim ścigać lub odtwarzać sztuczki znane z prawdziwych aren Monster Jam. Pojazd też można również przebudować i stworzyć ciężarówkę wyścigową z silnikiem pull-back.

LEGO Terenowy pojazd straży pożarnej

Cena: 154,99 zł (normalnie: 196,99 zł)

Składający się z 502 elementów zestaw pozwoli na zbudowanie wozu strażackiego, który posiada dodatkowo odczepiane centrum dowodzenia, drona strażackiego i drona lądowego. po złożeniu terenowy pojazd straży pożarnej ma 12 cm wysokości, 26 cm długości i 6 cm szerokości. Nie zabrakło też trzech minifigurek i dodatkowych akcesoriów.

Wszystkie specjalne oferty związane z festiwalem Allegro Black Weeks są dostępne na dedykowanej stronie Allegro.

Artykuł powstał we współpracy z Allegro