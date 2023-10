Jeśli upgrade sprzętu do gier to właśnie teraz! Ruszyły Intel Gamer Days

Wraca największa akcja promocyjna Intela adresowana do fanów gier – Intel Gamer Days. Do 15 października będziecie mogli kupić laptopy, procesory, karty graficzne i zestawy komputerowe w rewelacyjnych cenach. A to nie wszystko, bo firma przygotowała też prezenty.

W ramach Intel Gamer Days największe w Polsce sklepy z elektroniką przygotowały bardzo kuszące promocje dla graczy (ale nie tylko). Tym samym jest to świetna okazja, żeby zmodernizować swój obecny komputer lub zdecydować się na zakup nowego sprzętu.

Gwiazdami trwającej właśnie promocji są procesory Intel Core i5, Core i7 oraz Core i9 13-tej generacji. Ceny tego pierwszego zaczynają się już od 1159 zł. Intel Core i7-13700F kupimy natomiast za 1909 zł, a za Intel Core i9- 13900KF zapłacimy 2899 zł.

W ramach akcji możemy też kupić karty graficzne Intel ARC. Model A750 wyceniono 1229 zł. Jest też tutaj propozycja od Asrocka – Intel ARC A380 Challenger ITX 6 GB OC w bardzo konkurencyjnej cenie 689 zł.

To oczywiście tylko wycinek całej promocyjnej oferty. Co szczególnie istotne, przy zakupie któregoś z procesorów lub kart graficznych otrzymamy w prezencie dwie gry – i to nie byle jakie.

Pierwsza to Nightingale – osadzona w baśniowym świecie survivalowa produkcja z widokiem z perspektywy pierwszej osoby i elementami RPG. Tytuł kładzie mocny nacisk na kooperację z innymi graczami, ale też pozwala świetnie się bawić solo. Za jego stworzenie odpowiada studio Inflexion Games, którego szef nadzorował wcześniej takie hity, jak Mass Effect czy Dragon Age.

Drugiej produkcji, którą w ramach Intel Gamer Days możemy otrzymać w prezencie, prawdopodobnie nie będzie trzeba przedstawiać żadnemu graczowi. Mowa o Assassin’s Creed Mirage – najnowszej odsłonie kultowej serii Ubisoftu. Tym razem akcja przenosi nas na Bliski Wschód do IX wieku, kiedy region ten przechodził swój złoty okres. Tym samym jest to próba powrotu do korzeni serii, która, jak zgodnie ocenili recenzenci, powiodła się.

A jeżeli potrzebujemy nowego komputera? W takiej sytuacji na Intel Gamer Days również znajdziemy świetne oferty. Szeroki wybór laptopów i całych zestawów komputerowych sprawia, że w zasadzie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

W cenie 3699 zł możemy mieć ASUSa TUF Gaming F15 z procesorem Intel Core i5-11400H, 16 GB pamięci RAM, kartą graficzną RTX 2050 i dyskiem 512 GB. Jeżeli nasz budżet jest większy, zdecydowanie warto spojrzeć na Acera Nitro 5 z Intel Core i7-12650H, 16 GB RAM i kartą graficzną GeForce RTX 4050 – model ten wyceniono na 6799 zł.

W przypadku komputerów stacjonarnych wybór jest jeszcze większy. Tutaj w cenie 5190 zł możemy mieć Komputronik Infinity X513 - sprzęt z Intel Core i5-13400F, 16 GB RAM i kartą graficzną GeForce RTX 3060. Jeżeli to za mało, jest też opcja maksimum - Komputronik Pro X713 – pecet napędzany przez Intel Core i7-13700F, grafikę GeForce RTX 4070 i 64 GB RAM. Jego cena w ramach Intel Gamer Days to 10 290 zł.

Jesień to okres w roku, kiedy dni stają się krótsze i chłodniejsze, a to sprawia, że znacznie więcej czasu będziemy spędzać przed komputerem – grając w ulubione gry lub pielęgnować inne hobby. Nie ma natomiast niczego bardziej frustrującego niż sprzęt, który nie domaga, spowalnia nas i odbiera całą przyjemność z zabawy.

Intel Gamer Days to okazja, żeby się dobrze przygotować i wejść w nadchodzący sezon z potężną maszyną do gamingu – taką, która spełni wszelkie nasze oczekiwania i zapewni dziesiątki godzin satysfakcjonującego grania.

Sprawdź wszystkie promocje na Intel Gamer Days 2023!