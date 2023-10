5 plusów kredytu gotówkowego na mieszkanie

Jak wziąć kredyt na mieszkanie?

Kredyt na mieszkanie najczęściej kojarzy się z wariantem hipotecznym. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jedyna dostępna możliwość. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydatki na cele mieszkaniowe sfinansować także kredytem gotówkowym.

Jest to zobowiązanie, które można zaciągnąć na dowolny cel, nie musisz bankowi wskazywać, na co zostaną przeznaczone pozyskane środki. Możesz więc zrobić z otrzymaną kwotą to, co chcesz, np. przeznaczyć ją na zakup mieszkania, czy innej nieruchomości.

Jaki kredyt gotówkowy na mieszkanie wybrać? Atrakcyjną ofertę można znaleźć na przykład w VeloBank, który oferuje Kredyt gotówkowy z RRSO w wysokości 13,2 proc. (wyliczone na dzień 16.09.2023 r. na przykładzie reprezentatywnym)*. Taki kredyt możesz otrzymać bardzo szybko i bez wychodzenia z domu. Wszystkie formalności przeprowadzisz online.

Czy zatem kredyt gotówkowy na mieszkanie jest możliwy? Jest to opcja, z której warto skorzystać. W VeloBank takie zobowiązanie możesz zaciągnąć na maksymalnie 10 lat i pożyczyć do 200 000 zł. Aby to zrobić, należy mieć odpowiednią zdolnością kredytową.

Gotówkowy kredyt na mieszkanie – dlaczego warto?

Zastanawiasz się, jak wziąć kredyt na mieszkanie, by nie żałować? Zobacz, jakie korzyści daje ci wariant gotówkowy.

1. Brak wkładu własnego

Kredyt gotówkowy na mieszkanie nie wymaga posiadania wkładu własnego. To jedna z głównych cech, która odróżnia go od zobowiązania hipotecznego. Jeśli więc dobrze zarabiasz, ale nie masz oszczędności w wysokości 20% wartości nieruchomości, kredyt zabezpieczony hipoteką będzie dla ciebie niedostępny. Ważne! Kredyt gotówkowy na wkład własny przy kredycie hipotecznym nie jest możliwy. W przypadku kredytu gotówkowego nie ma wymogu posiadania własnych środków, dlatego jest on znacznie bardziej uniwersalny.

2. Elastyczność wydatkowania

Jeśli weźmiesz kredyt gotówkowy, bank nie zażąda od ciebie żadnych dokumentów potwierdzających, na co został on przeznaczony. To znaczy, że możesz go wydać na zakup nieruchomości, ale także na jej urządzenie (na przykład na meble czy dodatki). W przypadku kredytu hipotecznego musisz przedstawić bardzo dokładny kosztorys wydatków i przeprowadzonych prac. Bank może także odmówić finansowania zakupu elementów, które nie są na stałe połączone z nieruchomością, na przykład pralki czy lodówki. Biorąc więc kredyt gotówkowy na mieszkanie, masz znacznie większą elastyczność w korzystaniu z pożyczonych środków.

3. Szybsza wypłata środków

Kredyt gotówkowy na mieszkanie po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej możesz otrzymać bardzo szybko, na przykład w VeloBanku wypłata środków może nastąpić nawet tego samego dnia. Z kolei, by uzyskać kredyt hipoteczny, trzeba przejść długą i skomplikowaną procedurę. Na przyznanie tego rodzaju finansowania, a więc i na wypłatę środków, możesz czekać nawet trzy tygodnie.

4. Mniejsza liczba formalności

Ubieganie się o kredyt gotówkowy jest znacznie łatwiejsze i nie wymaga tak wielu formalności, jak w przypadku kredytu hipotecznego. Nie musisz dostarczać pliku dokumentów, kontaktować się z doradcą kredytowym (chyba że czujesz taką potrzebę). Wniosek o kredyt gotówkowy możesz złożyć online i na tym kończą się twoje obowiązki. Musisz oczywiście poczekać na decyzję banku i jeśli jest ona pozytywna, możesz zacząć korzystać ze środków, które znajdą się na twoim koncie.

5. Możliwość sfinansowania „problematycznych” nieruchomości

Kredytem hipotecznym można sfinansować jedynie nieruchomości, na których można ustanowić hipotekę, czyli wpisać nowego właściciela do księgi wieczystej. Nie każde mieszkanie czy dom ma jednak uregulowany stan prawny. Jeśli planujesz zakup nieruchomości w okazyjnej cenie, ale z „problematycznym” statusem, nie otrzymasz kredytu hipotecznego. Możesz natomiast ubiegać się o zobowiązanie gotówkowe – banku nie interesuje bowiem, na co go przeznaczysz.

Kredyt gotówkowy na wkład własny – czy to możliwe?

Pieniądze na wkład własny powinny pochodzić z oszczędności, sprzedaży innych nieruchomości, ewentualnie od rodziny czy znajomych. Nie mogą natomiast zostać pozyskane w ramach kredytu – niezależnie od tego, w jakim banku został on zaciągnięty.

Jeśli kredytodawca ma wątpliwości, co do źródła pochodzenia wkładu własnego, może poprosić klienta o potwierdzenie, że pieniądze nie zostały pozyskane w ramach kredytu. Informacje w tej sprawie bank może również pozyskać w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Podsumowując, czy kredyt gotówkowy na wkład własny to dobry pomysł? Zdecydowanie nie, ponieważ w taki sposób zamykasz sobie drogę do skorzystania z kredytu hipotecznego.

*Nota prawna: Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

-

Wpis powstał przy współpracy z VeloBank