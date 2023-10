Jak korzystnie i wygodnie kupować waluty obce?

Jednym z ciekawych sposobów na obronę przed inflacją może być inwestowanie w waluty obce. Postaramy dzisiaj sprawdzić, dlaczego warto to robić i jak ograniczyć koszty takich inwestycji.

Dlaczego inflacja jest zagrożeniem dla naszych oszczędności?

Inflacja jest procesem wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Obecnie w Polsce poziom inflacji konsumenckiej określany co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny wynosi 8,2% (dane za wrzesień 2023 r.), spadając z odnotowanego w sierpniu poziomu 10%, podczas gdy najbardziej atrakcyjne lokaty są oprocentowane na zaledwie 6%.

Zbyt wysoka inflacja może prowadzić do utraty wartości pieniądza i osłabienia naszej zdolności do zakupu dóbr i usług. W Polsce dynamika cen utrzymuje się na poziomie przekraczającym cel NBP już od kilku lat, co sprawia, że wielu obywateli i inwestorów zaczyna obawiać się o wartość swoich oszczędności. Tym bardziej, że czasy hiperinflacji z okresu transformacji ustrojowej wcale nie są takie odległe i wiele osób ma je jeszcze w pamięci. Tradycyjne, bezpieczne formy inwestowania, takie jak lokaty bankowe czy obligacje skarbowe, często nie są w stanie nadrobić strat wynikających z inflacji. Oprocentowanie lokat jest zazwyczaj niższe od wzrostu cen, co oznacza, że realna wartość oszczędności maleje. Dlatego też warto rozważyć inne sposoby na przechowywanie oszczędności.

Inwestowanie w waluty obce jako forma ochrony przed inflacją

Wymiana złotych na waluty obce to jeden ze sposobów na dywersyfikację inwestorskiego portfela. Polska to tylko ułamek światowego PKB, nasza giełda nie generuje nawet 1% wartości całego globalnego rynku akcji. Trzymanie wszystkich oszczędności w jednej walucie, polskim złotym, z tej perspektywy wydaje się ryzykowne. Inflacja w wielu innych krajach zarówno w strefie euro, jak i w USA jest wyraźnie niższa niż w Polsce. W związku tym obce waluty mogą tak szybko nie tracić na wartości. Część z nich cechuje także stosunkowo stabilny kurs w dłuższym okresie. Oznacza to, że mogą stanowić bezpieczną przystań dla kapitału w okresach wzmożonej inflacji.

Trudno też nie zwrócić uwagi, że kurs mocnych walut względem złotego w czasach kryzysu i wysokiej inflacji rośnie. Wartość franka szwajcarskiego względem złotego w 2022 r. rosła np. z 4,4 do nawet 5 zł. Jeśli wartość danej waluty wzrasta w stosunku do złotego, inwestorzy mogą odnieść korzyść ze wzrostu kursu wymiany. Warto jednak mieć na uwadze, że handel walutami jest ryzykowny i wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W ciągu minionych 12 miesięcy dolar amerykański kosztował zarówno 5 zł jak i mniej niż 4 złote.

Posiadanie zagranicznych walut ma jednak jeszcze jedną zaletę, pozwala na dostęp do globalnych rynków finansowych. Waluty można wykorzystać do inwestowania w akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe generujące zyski w walucie, którą posiadamy. Taka dywersyfikacja geograficzna historycznie potrafi przynosić spore zyski. Na przykład nasz flagowy indeks WIG20 był 5 lat temu notowany na podobnym poziomie jak obecnie. Dla porównania indeks S&P500, największych spółek na amerykańskiej giełdzie, wzrósł w tym czasie z 3000 do 4500 punktów. Oznacza to potencjalnie większe zyski.

Jak tanio kupować waluty obce?

Dlatego mając na uwadze, że inwestowanie w waluty obce może być skuteczną strategią ochrony przed inflacją, warto pamiętać o kilku kwestiach, które pomogą zminimalizować koszty transakcyjne i ryzyko. Pierwszym krokiem do inwestowania w waluty obce jest założenie konta walutowego. Można to zrobić w banku, ale nie każdy bank udostępni nam takie konto za darmo. Trzeba wtedy wziąć też pod uwagę potencjalne koszty przelewów i operowania zagranicznymi walutami.

Z drugiej strony można natomiast skorzystać z usług platform wymiany walut online i fintechów, takich jak Cinkciarz.pl, który daje dostęp do aż 27 różnych walut w portfelu walutowym. Wśród nich są te najpopularniejsze, jak dolar amerykański, euro czy frank szwajcarski, ale też – z naszego punktu widzenia – egzotyczne, jak choćby dolar nowozelandzki, dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy bat tajlandzki. Co więcej, pomiędzy wszystkimi walutami można dokonywać szybkiej wymiany po korzystnym kursie oferowanym przez Cinkciarz.pl. Wszystko dzieje się w ramach jednego konta, więc przelewy między rachunkami są bezzwłoczne i darmowe. Wystarczy tylko zasilić swój portfel walutowy w fintechu i można w dowolnej chwili (np. dzięki aplikacji w smartfonie) kupować i sprzedawać waluty obce.

Warto też dodać, że zasilenie portfela walutowego możemy zrealizować na kilka sposobów, w tym za darmo tradycyjnym przelewem bankowym. Cinkciarz.pl ma konta w wielu bankach, więc w większości popularnych instytucji będzie to traktowane jako przelew wewnętrzny, który realizowany jest natychmiast. Jeśli zależy wam na czasie, to można zawsze skorzystać z płatności ekspresowej przy pomocy BLIK-a, karty płatniczej i kredytowej, szybkiego przelewu online (PayByLink) bądź poprzez PayPal, Google Pay czy Apple Pay. Możliwości jest sporo.

Zanim zaczniemy jednak kupować waluty obce, warto stworzyć plan. Określić, ile pieniędzy chcemy na ten cel przeznaczyć i co chcemy osiągnąć. To pomoże uniknąć emocjonalnych decyzji, bo wartość naszych oszczędności, przeliczając na złote, każdego dnia może się zmieniać w zależności od dynamiki notowań kursów walut.

Nie ma gwarancji, że pobijesz inflację

W obliczu wysokiej inflacji inwestowanie części zgromadzonego kapitału w waluty obce może stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form oszczędzania. Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje w waluty obce może pomóc w ochronie kapitału przed deprecjacją pieniądza. Jednak inwestowanie w waluty obce wiąże się z ryzykiem, dlatego ważne jest, aby dokładnie się do niego przygotować i mieć plan inwestycyjny.

Warto także śledzić aktualne wydarzenia na rynkach finansowych i reagować na zmiany, które mogą wpłynąć na wartość wybranych walut obcych. Cinkciarz.pl umożliwia nie tylko wymianę walut, lecz także udostępnia komentarze analityków nagradzanych przez światowe agencje ekonomiczne. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i podejściu inwestowanie w waluty może przynieść pozytywne rezultaty i pomóc w ochronie naszych oszczędności przed inflacją.

Artykuł powstał przy współpracy z fintechem Cinkciarz.pl