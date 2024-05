Google za 3 dni rozszerzy funkcjonalność usługi "Znajdź moje urządzenie" o śledzenie urządzeń, które nie są podłączone do sieci. Na waszych smartfonach z Androidem pojawi się wtedy stosowny komunikat. Aby nie było to zaskoczenie, gigant rozsyła do wszystkich informacje o nowej usłudze za pośrednictwem poczty Gmail.

Znajdź moje urządzenie w Polsce już od piątku

Możliwość śledzenia urządzeń, które nie są podłączone do sieci internetowej pojawiła się w ramach usługi "Znajdź moje urządzenie" już na początku kwietnia, ale wtedy tylko w USA i Kanadzie. Od piątku taka funkcjonalność pojawi się również w Polsce, a gigant rozsyła właśnie do wszystkich użytkowników stosowną informację. Każdy posiadacz konta Google w Polsce powinien dostać wkrótce email, w którym gigant pokrótce wyjaśnia czym jest rzeczona usługa i jak zmieni się jej funkcjonalność. W wiadomości pojawiła się też informacja jak można zrezygnować z możliwości śledzenia swoich urządzeń.

Możliwość wykrywania lokalizacji urządzeń, które nie są podłączone do sieci internetowej wymaga pewnych zmian w konfiguracji, bo korzysta z technologii Bluetooth. Dlatego w momencie uruchomienia usługi, czyli w najbliższy piątek, na waszych smartfonach pojawi się zapewne stosowany komunikat, w którym trzeba wyrazić zgodę na wykorzystanie łączności BT. Stąd też wcześniejsza informacja, aby nikt nie został zaskoczony przez dziwną prośbę systemu Android. Usługa "Znajdź moje urządzenie" w nowej wersji pozwoli znaleźć nie tylko smartfony/tablety, na których jesteśmy zalogowani naszym kontem Google, ale również urządzeń Bluetooth do nich podłączone przy pomocy usługi "szybkiego parowania". W praktyce oznacza to większość nowoczesnych słuchawek bezprzewodowych.

Jak podaje Google, lokalizacje urządzeń będą szyfrowane przy użyciu kodu PIN, wzoru lub hasła do urządzenia z Androidem. Tylko osoby, którym udostępnimy urządzenie w usłudze "Znajdź moje urządzenie" mogą zobaczyć te dane. Nie będą one widoczne dla Google ani wykorzystywane w innych celach. Urządzenia w sieci używają Bluetootha do wyszukiwania przedmiotów w pobliżu. Jeśli je wykryją, bezpiecznie prześlą lokalizacje, w których je znalazły, do usługi. Wasze urządzenia z Androidem tak samo pomogą innym w poszukiwaniach ich przedmiotów offline, gdy zostaną one wykryte w pobliżu. Funkcja zostanie włączona za 3 dni, wtedy otrzymacie odpowiednie powiadomienie na urządzeniach z Androidem. Do tego czasu można zrezygnować z używania tej sieci na stronie usługi "Znajdź moje urządzenie" w przeglądarce. Wasz wybór będzie stosowany do wszystkich urządzeń z Androidem połączonych z waszym kontem Google.