"Jeśli jakkolwiek interesuje Cię lotnictwo, w Microsoft Flight Simulator 2024 znajdziesz coś, co pokochasz"

Antyweb: Microsoft Flight Simulator 2024 zapowiada się na wielu gruntach wręcz rewolucyjnie. Co było dla Was największym wyzwaniem podczas prac nad tą produkcją?

Jorg Neumann: Największym wyzwaniem był ogrom projektu, ponieważ wprowadzaliśmy innowacje w niemal wszystkich obszarach. Znaczące ulepszenia dotyczyły niemal wszystkiego – istotne poprawki w symulacji fizyki, symulacji atmosfery, modelu lotu, awioniki, ruchu lotniczego, dodanie ruchu statków, zwierząt, ludzi, ogromne ulepszenia w terenie, lotniskach, wprowadzenie zupełnie nowego systemu kariery, trybu wyzwań, zupełnie nowego trybu fotografa świata itp. itd. Prawie wszystko zostało znacząco usprawnione, a zrealizowanie tego wymagało zaangażowania całego zespołu.





MSFS 2020 został niemal w całości stworzony przez zespół liczący 100-120 osób w Asobo, przy wsparciu zespołu Microsoftu. W przypadku MSFS 2024 zespół w Asobo niemal podwoił swoją liczebność, osiągając około 200 osób, a zespół Microsoftu również się rozrósł. Zaczęliśmy też w pełni wykorzystywać fakt, że społeczność jest pełna utalentowanych, wnikliwych i wykwalifikowanych osób, które z pasją tworzą samoloty, lotniska, misje, awionikę, ruch statków, systemy powtórek i wiele innych elementów.

Najbardziej fundamentalną zmianą było przejście z pracy w ramach jednego zespołu na bardziej rozproszony styl rozwoju. Asobo pozostaje centralnym elementem projektu, odpowiadając za silnik i kluczowe innowacje, które pochodzą z zespołu w Bordeaux. Jednak dzięki współpracy z innymi zespołami kreatywnymi udało się znacznie podnieść jakość i skalę symulatora.

Samoloty zostały stworzone przez znane i cenione zespoły, takie jak iniBuilds, Carenado, Got Friends, Blackbird, Hype Performance Group, MilTech, S&H, FlightFX, DC Designs, ATSimulations, BlueMesh i inne, co pozwoliło stworzyć największą i najbardziej szczegółową flotę (70 samolotów) w bazowej wersji symulatora. Inne obszary, takie jak lotniska, lądowiska dla śmigłowców i szybowców, były głównie dziełem utalentowanego zespołu Gaya, przeszkody na całym świecie stworzyły Orbx i Puffin Flight, zwierzęta – Lakshya oraz Frontier Developments, a wyścigi lotnicze – Climax. Elementy takie jak awionika czy planowanie lotu zostały opracowane przez Working Title.

W sumie nad symulatorem pracowało ponad 800 osób, a efekt końcowy jest piękny i niezwykle imponujący. Największym wyzwaniem było prawdopodobnie skoordynowanie wszystkich tych wysiłków.





Powiedzmy, że spędziłem kilkadziesiąt (kilkaset?) godzin przy poprzedniej odsłonie MFS. Czy Microsoft Flight Simulator 2024 będzie w stanie mnie czymś zaskoczyć?

Jorg Neumann: Chociaż dodatkowe szczegóły i ulepszenia dotyczące samolotów, fizyki, modelu lotu, planowania lotu, awioniki i innych kluczowych elementów symulacji są naprawdę przełomowe, były one bardziej spodziewane – w końcu MSFS 2024 to symulator lotu.

Jednak ulepszenia samego świata są naprawdę niesamowite i wizualnie oszałamiające. Podczas gdy MSFS 2020 znakomicie odzwierciedlał cały świat za pomocą zdjęć satelitarnych i lotniczych, pogody na żywo oraz ruchu lotniczego, to, co udało się osiągnąć w MSFS 2024, znacznie wykracza poza te granice.

Możesz być zaskoczony, jak bardzo realistyczne są teraz detale ziemi – Asobo udało się zwiększyć rozdzielczość 4000 razy, co pozwala niemal na odwzorowanie każdego kamienia na Ziemi – może nie dokładnie tego, który istnieje w rzeczywistości, ale bardzo zbliżonej wersji. Te ulepszenia to nie tylko zmiany wizualne. Możesz być zdziwiony, jak wiele większej uwagi musisz teraz poświęcać terenom – lądowanie na otwartych obszarach wiejskich może nie być już tak proste, jak było w MSFS 2020. Nawet przy wodowaniach trzeba teraz uwzględnić fizykę wody i kierunek fal – dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu.





Antyweb: Skala i rozmach - właściwie te dwa określenia przychodzą mi na myśl, kiedy słyszę o realistycznym odwzorowaniu świata w MFS24. Czy możesz zdradzić nieco więcej na temat technologii, jaka się pod tym kryje? Jak sprawiliście, żeby to wszystko działało płynnie na domowych komputerach i konsolach?

Jorg Neumann: Technologia stojąca za MSFS 2024 to wyjątkowy, autorski silnik Asobo. Ta technologia umożliwiła stworzenie przełomowo dużych światów gier, takich jak *Fuel* (2009), która trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako gra z największym światem. Asobo rozwija tę technologię przez lata istnienia studia, co czyni ją idealnym narzędziem dla Microsoft Flight Simulator.

Zespół Asobo to mistrzowie optymalizacji, a to właśnie dzięki ich umiejętnościom MSFS 2020 mógł w ogóle powstać, a MSFS 2024 osiągnął tak ogromny skok technologiczny.

Antyweb: Sporo mówi się ostatnio o Xboksie Series S jako o sporym utrudnieniu dla developerów, którzy muszą iść na pewne kompromisy projektujący swoje gry. Czy w przypadku MFS było tak samo?

Jorg Neumann: Wprowadziliśmy MSFS 2020 na Xbox w 2021 roku, co było dużym wyzwaniem dla zespołu, zwłaszcza pod względem optymalizacji. Patrząc na to teraz, wszyscy zgadzamy się, że był to ważny krok, ponieważ zmusił nas do dokładnego przeanalizowania kodu i zawartości, aby upewnić się, że wszystko jest zoptymalizowane – co przy okazji przyniosło korzyści również wersji na PC.

W przypadku MSFS 2024 zmieniliśmy podejście architektoniczne, wprowadzając tzw. „Thin Client”, który maksymalnie wykorzystuje chmurę. MSFS 2020 korzystał z chmury do streamingu danych terenu (obrazy i modele wysokościowe, które zajmowały 2,5 petabajta danych), ale w MSFS 2024 streamowane są również siatki obiektów (samoloty, lotniska itp.). Dzięki temu klient gry jest znacznie mniejszy – około 30 GB w przypadku MSFS 2024 w porównaniu do 125 GB, które zajmował MSFS 2020 na początku.

To podejście pozwala na niemal nieograniczone dodawanie zawartości, co czyni platformę odporną na przyszłe zmiany, a także wspiera sprzęty takie jak Xbox Series S. Piękno chmury polega na tym, że jeśli naprawdę ją wykorzystasz, docelowy sprzęt ma znacznie mniejsze znaczenie. W efekcie MSFS 2024 działa świetnie na Series S.





Antyweb: W nowej grze pojawią się również efekty pogodowe - niektóre wręcz ekstremalne (tornada, burze). Jak bardzo wpłynie to na samą rozgrywkę? Nie obawiacie się, że gracze szukający do tej pory w MFS24 wytchnienia, spokoju i chillu będą trochę przytłoczeni takimi niespodziankami?

Jorg Neumann: Niebo wygląda teraz znacznie lepiej dzięki nowemu systemowi oświetlenia fizycznego, który realistyczniej renderuje chmury. Dodaliśmy także nowe funkcje, takie jak tornada, zorza polarna, chmury cirrus i wiele innych elementów, które przenoszą doświadczenia lotu na nowy poziom. Jednak osoby, które uwielbiają relaksujące aspekty latania, nie muszą się martwić. Tak jak w MSFS 2020, masz pełną kontrolę nad pogodą, jeśli tego chcesz, i możesz latać w warunkach, które najbardziej Ci odpowiadają.

Dodaliśmy nawet nowe pojazdy, takie jak AeroEliva Optica czy ultralekkie maszyny o dużej zwrotności (Magni M-24, CSG Hawk Arrow II i Powrachute Sky Rascal) dla tych, którzy lubią eksplorować świat z perspektywy niskiego i wolnego lotu. Wprowadziliśmy także balony na ogrzane powietrze i sterowce, które zapewniają bardzo relaksujące doświadczenia. Jedną z moich ulubionych nowości jest FlyDOO – balon wyposażony w silnik zaburtowy, który umożliwia przeloty przez niesamowite krajobrazy.





Antyweb: Jak wielkim sukcesem była poprzednia odsłona MFS? Czego oczekujecie po nowej produkcji? Jaka liczba graczy będzie dla Was zadowalająca?

Jorg Neumann: MSFS 2020 znacznie przekroczył nasze oczekiwania. Poprzednia odsłona serii, FSX (2006), osiągnęła 5 milionów użytkowników, ale zajęło to 15 lat. Patrząc na MSFS 2020, udało nam się dotrzeć do 15 milionów użytkowników w mniej niż 4 lata, co jest naprawdę ogromnym rozwojem hobby symulacji lotniczych.

Antyweb: Kim jest typowy odbiorca Microsoft Flight Simulatora? Zakładam, że nie jest to jedynie gra dla hardcorowych fanów lotnictwa, ale spotyka się równieć z zainteresowaniem casualowych graczy? Czy mają oni czego szukać w MFS24?

Jorg Neumann: Główni entuzjaści symulacji są w centrum uwagi – wielu z nich zajmuje się tym hobby od czasów Bruce'a Artwicka i pierwszych symulatorów Microsoft Flight Simulator z wczesnych lat 80. Gdy wspomniałem, że 15 milionów osób grało w MSFS 2020, nie wszyscy z nich identyfikują się jako „core simmers” – liczba ta wynosi bliżej 3 milionów. Kiedy MSFS 2024 osiągnął 12 milionów użytkowników pod koniec 2022 roku, liczba głównych entuzjastów nie podwoiła się nagle ani nie potroiła. Byliśmy więc ciekawi, kim są ci użytkownicy.

Aby to lepiej zrozumieć, przeprowadziliśmy kilka ankiet i okazało się, że około jedna czwarta użytkowników identyfikuje się jako „core simmers”, czyli osoby, które widzą symulację lotniczą jako kluczowe hobby w swoim życiu. Kolejna jedna czwarta określa się jako „core gamers” – osoby, które cenią wyzwania, świetną grafikę i są pod wrażeniem rozmiaru MSFS 2020. Prawie połowa uważa się za „cyfrowych turystów”, którzy koncentrują się głównie na eksploracji świata, często unikając złożonych samolotów i preferując niskie, powolne loty, by po prostu cieszyć się pięknem naszej planety. Oznacza to, że prawie 75% użytkowników MSFS 2020 to nie są główni entuzjaści symulacji, a ekscytujące jest to, jak wielu z nich zaczęło interesować się symulatorem na stałe.

W przypadku MSFS 2024 naszym kluczowym celem było dostarczenie różnorodnym odbiorcom treści, które ich zainteresują. Stworzyliśmy tryb kariery oparty na rzeczywistym doświadczeniu lotniczym. Rozpoczynasz od lotu wprowadzającego z instruktorem, gdzie musisz wykazać się podstawową wiedzą, zdając egzaminy. Pierwszym krokiem jest zdobycie licencji PPL (Private Pilot License), a potem otwiera się przed Tobą świat możliwości w lotnictwie – możesz zostać pilotem rotorcraft lub samolotów stałopłatowych, a także wyspecjalizować się jako strażak, pilot ratowniczy, pilot linii lotniczych lub transportowy. MSFS 2024 oferuje mnóstwo opcji, pozwalając Ci stać się pilotem, o jakim zawsze marzyłeś.





Ciekawie jest obserwować, co przyciąga ludzi – i często bywa to niespodziewane. Dla przykładu, w pewnym momencie bardzo zainteresowałem się reklamą lotniczą, która jest zarówno wyzwaniem, jak i okazją do poznania pięknych plaż świata, ponieważ wiele tych misji koncentruje się na słynnych plażach.

Dla osób preferujących bardziej dynamiczne i krótsze doświadczenia stworzyliśmy system lig wyzwań, obejmujący ekscytujące aktywności, takie jak wyzwania lądowania, wyścigi rajdowe czy wyścigi na niskiej wysokości, w których gracze rywalizują w ligach.

Wprowadziliśmy także nową koncepcję – tryb World Photographer, idealny dla tych, którzy interesują się naszą planetą. Ten tryb oferuje wyzwania fotograficzne, takie jak „Ikoniczne miejsca Azji”, „Podróż po Włoszech”, „Safari na sawannie” czy „Spotter samolotów”. Początkowo sądziliśmy, że ten tryb będzie interesujący głównie dla cyfrowych turystów, ale okazuje się, że główni entuzjaści symulacji również go uwielbiają.

Ogólnie idea aktywności w MSFS 2024 polega na tym, że jeśli masz jakiekolwiek zainteresowanie lotnictwem, znajdziesz coś, co pokochasz.









Antyweb: Microsoft Flight Simulator 2024 na PlayStation - to realne?

Jorg Neumann: Wszystko jest możliwe, ale gdy omawiamy Microsoft Flight Simulator w kontekście rozszerzania rynku i zwiększania zainteresowania lotnictwem, dyskusja skupia się mniej na platformach, a bardziej na geografii i demografii. Choć seria zawsze miała globalną publiczność, istnieją ogromne regiony, takie jak Afryka, gdzie symulacja lotnicza i prawdziwe lotnictwo nie są tak powszechne. Jednym z naszych celów na najbliższe lata jest udostępnienie symulacji lotniczej każdemu na świecie. Planujemy poświęcić czas i zasoby, aby wprowadzić mieszkańców tych regionów w świat symulacji lotniczej i cyfrowego lotnictwa – poprzez nadchodzące aktualizacje świata, współpracę z lokalnymi liniami lotniczymi, producentami samolotów i społecznościami lokalnymi.

Zawsze uważałem, że marzenie o lataniu jest głęboko zakorzenione w ludziach, ale wielu nie mogło go spełnić z powodu braku dostępu do samolotów w swoim życiu. MSFS 2024 oferuje 70 bardzo zróżnicowanych samolotów, całą naszą piękną planetę oraz mnóstwo aktywności, które spełnią Twoje lotnicze pragnienia.