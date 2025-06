Apple Pencil: Jak nie kupić złego rysika do iPada? Uwaga na pułapki!

Apple Pencil – który jest który i do którego iPada pasuje?

Kiedy Apple wypuściło pierwszego Apple Pencila w 2015 roku, sprawa była prosta: jeden rysik, kilka kompatybilnych iPadów i temat był właściwie zamknięty. Od tego czasu trochę się jednak pozmieniało. Dziś mamy aż cztery wersje Apple Pencil, a każdy z nich działa z innym zestawem urządzeń. Co ciekawe – w niektórych przypadkach najnowszy model rysika nie zadziała z... najnowszym klasycznym iPadem. Okazuje się, że nawet coś tak prostego, jak plastikowy patyk do pisania po ekranie tabletu może być w ekosystemie Apple nielogiczne...

Klasyk z 2015 – Apple Pencil 1. generacji

To właśnie ten model zapoczątkował całą historię Apple Pencil. Wygląda jak elegancki biały długopis, ładuje się złączeniem Lightning (tak, trzeba go „wetknąć” bezpośrednio w tablet, co wygląda dość… osobliwie) i działa z iPadami wyposażonymi właśnie w ten port. Dla wielu użytkowników to wciąż wystarczająco dobre narzędzie do notowania, rysowania czy szkicowania.

Jeśli masz starszego iPada z Lightningiem (np. iPad 9. generacji lub Air 3), ten rysik może być najlepszym wyborem. Co ciekawe, ten rysik działa też z nowszymi iPadami w klasycznym wydaniu.W przypadku modelu 10. lub 11. generacji wystarczy dokupić przejściówkę z USB‑C na Lightning. Absurd, ale działa.

Apple Pencil 2. generacji – nowe funkcje, brak USB-C i Lightning

Tutaj Apple poszło o krok dalej. Nowa konstrukcja – matowe wykończenie, płaska krawędź, brak zatyczek i dziwnych kabli. Pencil ładuje się indukcyjnie, wystarczy przypiąć go magnetycznie do boku iPada. Do tego dochodzi funkcja podwójnego stuknięcia, która pozwala np. szybko zmieniać narzędzie w aplikacjach do rysowania czy robienia notatek.

Od tego modelu zaczynają się jednak schody, jeśli chodzi o kompatybilność. Rysik działa tylko z wybranymi modelami iPadów, które mają płaski bok i złącze magnetyczne – czyli z serią iPad Pro (od 3. do 6. generacji), Air (4. oraz 5. generacji), a także iPadem mini 6. generacji.

Apple Pencil USB‑C – rysik bez bajerów

W 2023 roku Apple wprowadziło coś w rodzaju „wersji budżetowej” swojego rysika. Apple Pencil USB‑C to swojego rodzaju kompromis: wygląda podobnie do drugiej generacji, ale jest pozbawiony części funkcji. Nie obsługuje czułości na nacisk i nie posiada stref reagujących na stuknięcie. Reaguje za to na kąt pochylenia. Funkcję zbliżeniową obsługuje tylko, gdy działa z iPadem Pro 13 cali (M4), iPadem Pro 11 cali (M4), iPadem Pro 12,9 cala (6. generacji), iPadem Pro 11 cali (4. generacji), iPadem Air 13 cali (M2) lub iPadem Air 11 cali (M2). Żeby go naładować, trzeba zdjąć zatyczkę i podłączyć kabel USB‑C. Działa ze wszystkimi iPadami wyposażonymi we wspomniany port i dla wielu użytkowników będzie w zupełności wystarczający.

Apple Pencil Pro – rozwiązanie dla profesjonalistów

Ostatni z czterech rysików w portfolio giganta z Cupertino to Apple Pencil Pro. Oprócz funkcji znanych z 2. generacji dorzuca nowe rozwiązania: reaguje na ściskanie, ma wbudowane haptyczne sprzężenie zwrotne (czyli czuć lekkie „kliknięcie” pod palcami), a także możliwość wyboru aktywnego narzędzia – co docenią np. ilustratorzy. Jest też opcja namierzania rysika przez aplikację „Znajdź”. Jest jednak pewien haczyk. Apple Pencil Pro działa wyłącznie z najnowszymi iPadami Pro z M4 oraz iPadami Air z chipami M2/M3. Nie zadziała natomiast ze starszymi modelami – nawet z iPadami Pro z M2, co jest powodem sporego niezadowolenia wśród użytkowników.

Apple Pencil? A komu to potrzebne...

Nie musisz być artystą, żeby docenić połączenie tablet + rysik. Jasne, graficy i ilustratorzy wyciągną z niego maksimum, ale nawet jeśli tylko notujesz na wykładach lub edytujesz PDF-y – Apple Pencil po prostu pozwala robić wygodniej i szybciej niż za pomocą palca. Warto jednak pamiętać, że najdroższy model nie zawsze oznacza najlepszy wybór. Czasem mniej znaczy więcej – a dobry Apple Pencil to po prostu ten, który działa z twoim iPadem i spełnia twoje potrzeby.

