Jedziesz na wakacje bez dostępu do kuchni? Te akcesoria pomogą przygotować ciepłe posiłki!

Od zawsze jednak pojawia się pytanie: jak w takich warunkach gotować? O czym warto pamiętać? Co warto ze sobą zabrać?

Kuchenki podróżne — klasyk, który nigdy się nie starzeje

Kuchenki podróżne, znane również jako kuchenki turystyczne lub przenośne kuchenki, to specjalne urządzenia, które przeznaczone są do gotowania i podgrzewania jedzenia w szeroko rozumianej podróży. To ulubione gadżety miłośników kempingów czy długich wycieczek. Perfekcyjnie sprawdzają się tamże na piknikach lub innych sytuacjach, gdy nie ma dostępu do tradycyjnej kuchenki.

Wśród kuchenek podróżnych wyróżniamy kilka rodzajów, które znacznie różnią się swoim charakterem. W dużej mierze ich wybór zależy od opcji którymi dysponujemy w miejscu, gdzie będziemy chcieli z nich skorzystać. Najważniejsze z nich to:

Kuchenki gazowe: popularny wybór wśród osób podróżujących na kempingi. Kuchenki gazowe korzystają z butli z gazem propan-butan, które dostarczają paliwo do palnika. Są one proste w obsłudze i oferują regulację płomienia, zaś łatwa dostępność wspomnianych butli i niewielkie ceny podstawowych modeli sprawiają, że cieszą się one ogromną popularnością.

popularny wybór wśród osób podróżujących na kempingi. Kuchenki gazowe korzystają z butli z gazem propan-butan, które dostarczają paliwo do palnika. Są one proste w obsłudze i oferują regulację płomienia, zaś łatwa dostępność wspomnianych butli i niewielkie ceny podstawowych modeli sprawiają, że cieszą się one ogromną popularnością. Kuchenki na paliwo płynne: na rynku dostępne są także kuchenki podróżne działające na paliwo płynne (m.in. benzyna czy nafta). Są bardziej wszechstronne niż kuchenki gazowe, ponieważ można używać różnych rodzajów paliwa. Jednak mogą być bardziej skomplikowane w obsłudze i wymagają regularnego konserwowania, co sprawia, że próg wejścia w obsługę tych sprzętów staje się... po prostu za wysoki.

na rynku dostępne są także kuchenki podróżne działające na paliwo płynne (m.in. benzyna czy nafta). Są bardziej wszechstronne niż kuchenki gazowe, ponieważ można używać różnych rodzajów paliwa. Jednak mogą być bardziej skomplikowane w obsłudze i wymagają regularnego konserwowania, co sprawia, że próg wejścia w obsługę tych sprzętów staje się... po prostu za wysoki. Kuchenki na prąd: to rodzaj przenośnych kuchenek, które można podłączyć do źródła zasilania, takiego jak gniazdko elektryczne lub samochodowy przewód zasilający. Są one łatwe w obsłudze i często oferują różne ustawienia mocy. Łatwe w obsłudze, jednak wymóg dostępu do zasilania sprawia, że zestaw sytuacji w których możemy z nich skorzystać jest bardziej ograniczony.

to rodzaj przenośnych kuchenek, które można podłączyć do źródła zasilania, takiego jak gniazdko elektryczne lub samochodowy przewód zasilający. Są one łatwe w obsłudze i często oferują różne ustawienia mocy. Łatwe w obsłudze, jednak wymóg dostępu do zasilania sprawia, że zestaw sytuacji w których możemy z nich skorzystać jest bardziej ograniczony. Kuchenki na drewno/paliwo stałe: na rynku dostępne są także kuchenki podróżne działające w oparciu drewno lub inne paliwa stałe. Są one ekologiczne i niezależne od dostaw paliwa, ale mogą być bardziej wymagające w użytkowaniu i czyszczeniu.

Kuchenka mikrofalowa — ulubieniec publiczności

Jeżeli będziecie mieć stały dostęp do prądu — warto rozważyć spakowanie ze sobą popularnego gadżetu jakim jest mikrofalówka. To urządzenie domowe służące do szybkiego podgrzewania i gotowania posiłków przy użyciu fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości zwanych mikrofalami. Mikrofalówki mają wiele zastosowań i są powszechnie stosowane w gospodarstwach domowych, restauracjach czy biurach. Przez lat cieszyły się złą sławą, ale w ostatnich latach przeżywają swój renesans. Spory w tym udział lunchboxów, a także dedykowanych im specjalnych pojemników. To one pozwolą nie tylko w łatwy sposób podgrzać, ale także przygotować posiłki. Warto mieć na uwadze, że niektóre dostępne na rynku kuchenki mikrofalowe posiadają także wbudowaną opcję działania jako kompaktowy piekarnik. Przed użyciem — warto poznać symbole na mikrofalówce. Możliwe że nasze urządzenie zaoferuje specjalne tryby do rozmrażania żywności, bezpiecznego podgrzewania jedzenia na dowolnych talerzach, a nawet... specjalny program przygotowywania popcornu!

Czajnik — bez niego ani rusz!

Czajnik to jeden z elementów wyposażenia domowej kuchni, bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Ale warto pamiętać, że poza gotowaniem wody na kawę czy herbatę (dla wielu: również nieodłącznego elementu dni urlopowych), to właśnie wrzątek pozwala przygotować wiele posiłków instant. Warto o tym pamiętać i zastanowić się czy postawić na czajniki tradycyjne czy czajniki elektryczne.

Z tych pierwszych skorzystać będziemy mogli na kuchenkach podróżnych i (przy odpowiednim doborze materiałów) mikrofalówkach. Czajniki elektryczne — z oczywistych względów — wymagać będą dostępu do źródła prądu. Bez wątpienia będą jednak szybszą i nierzadko też wygodniejszą opcją zagotowania wody. Miłośnicy co bardziej wyrafinowanych napitków nawet w podróży cenią sobie funkcje takie jak regulacja temperatury wody. Niezależnie jednak od wyboru — warto zawsze pamiętać o tym jak odkamienić czajnik, by cieszyć się wodą jak najlepszej jakości!