Ruszyły Intel Gamer Days. Dziesiątki promocji, limitowanych ofert i prezentów dla graczy

Nic tak nie rozgrzewa pecetowych graczy, jak dobre promocje na sprzęt komputerowy. Intel Gamer Days to nie tylko solidne rabaty i limitowane oferty, ale też prezenty. Jeżeli robić upgrade swojej gamingowej platformy to właśnie teraz!

Gry, jak każde inne hobby, wymaga inwestycji. Na szczęście producenci lubią rozpieszczać nas regularnymi promocjami, w którym da się kupić sprzęt z najwyższej półki w dobrej cenie. A trzeba przyznać, że to szalenie satysfakcjonujące – kupić coś dobrego, nie przepłacić i jeszcze dostać prezent. Właśnie tego możemy się spodziewać po Intel Gamer Days, które trwają do 30 czerwca.

W ramach akcji przygotowano specjalne oferty na wiele kategorii produktów: procesory Intel Core, laptopy gamingowe, mini PC NUC, karty graficzne Intel Arc, a także kompletne i złożone już desktopy G4M3R. Łącznie to kilkadziesiąt różnych produktów. Bardzo atrakcyjną opcją są też kody rabatowe na zakup pakietów - np. procesora i karty graficznej, albo procesora z płytą główną.

Kilkadziesiąt produktów w rewelacyjnych cenach

Tym samym to doskonały moment na modernizację. Jeżeli potrzebujecie nowego procesora, obniżki sięgają nawet 350 złotych. W promocji bierze udział kilka topowych modeli, jak Core i7-13700K czy Core i9-12900K. Dla mniej wymagających dobrą opcją będzie natomiast Core i5-12600K.

Już od 1199 zł możemy mieć też kartę graficzną Intel ARC. A jeżeli nie czujemy się zbyt pewnie w kwestii montażu i chcemy gotową maszynę – złożoną, dopasowaną, zoptymalizowaną pod kątem gier, a przy tym wydajną i cichą – możemy przebierać wśród ofert na desktopy z rodziny G4M3R. Ceny zaczynają się tutaj od 6050 zł za model z Intel Core i5-13400F, 32 GB RAM, dyskiem 1 TB i kartą graficzną GeForce RTX 3060.

Jeżeli posiadacie mniej miejsca pod biurkiem, albo ogólnie preferujecie bardziej kompaktowe rozwiązania, tutaj doskonałą propozycją może być mini PC NUC. Komputery tej klasy charakteryzują się niewielkimi wymiarami idącymi w parze z wysoką kulturą pracy i satysfakcjonującą wydajnością. Sprawdzą się tym samym w wielu scenariuszach – niekoniecznie tylko związanych z graniem – a przy tym zmieszczą np. pod telewizorem lub na małym biurku. Ceny zaczynają się od 1229 zł za podstawowy wariant z Core i3-10110U.

W pokojach graczy prym wiodą jednak najczęściej laptopy, czemu trudno się dziwić. Przenośna maszyna to ogrom dodatkowych możliwości. A przy tym nie zajmuje ona wiele miejsca. W ramach Intel Gamer Days możemy kupić nowy komputer nawet 400 zł taniej, a promocja obejmuje kilka naprawdę interesujących maszyn. Wśród nich jest m.in. Gigabyte G5 KF napędzany procesorem Intel Core i5-12500H z 16 GB RAM i kartą graficzną GeForce RTX 4060. Jego cena po wpisaniu kodu promocyjnego spada do 4899 zł. Inna ciekawa opcja to napędzany tym samym procesorem HP Victus, którego kupimy już za 4499 zł.

W ramach Gamer Days do wybranych podzespołów Intela w prezencie dodawany jest voucher na grę Nightingale. To świetnie zapowiadająca się produkcja z gatunku survival osadzona w (otwartym) baśniowym świecie z domieszką steampunkowych elementów. Rozgrywka skupia się na zdobywaniu materiałów, a następnie budowaniu schronienia, tworzeniu broni i walce z potworami, które czyhają na życie naszej postaci. Za grę odpowiada kanadyjskie studio Inflexion Games, którym kieruje Aaryn Flynn – współtwórca takich hitów, jak Mass Effect czy Dragon Age. Tytuł ma zatem wszystko, by stać się hitem.

Czasu nie zostało wiele…

Intel Gamer Days potrwają do 30 czerwca lub… wyczerpania zapasów (co jest wielce prawdopodobne). Jeżeli nie chcecie przegapić tych wszystkich okazji, zajrzyjcie koniecznie na stronę partnera akcji, gdzie znajdziecie wszystkie kody promocyjne oraz linki do ofert.