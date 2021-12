Jedno urządzenie do golenia, przycinania i konturowania? Oto Braun Series X XT5100

Wszystko w jednym? Tak, to możliwe

Nikt z nas nie lubi powielać posiadanych urządzeń. Zmiana, jaka dokonała się na wielu płaszczyznach w kontekście multimedialnym i komunikacyjnym sprawiła, że w kieszeni nosimy dziś jedno urządzenie, zamiast trzech czy czterech. Telefon, aparat, odtwarzacz muzyczny i narzędzie komunikacyjne w jednym pod postacią smartfona to wybawienie dla większości z nas. Podobny postęp tyczy się też innych obszarów. Braun Series X XT5100 to bardzo wszechstronne urządzenie, które zaskakuje też swoimi rozmiarami. Smukła i elegancka obudowa w kolorze srebrno-czarnym to wszystko, czego będziemy potrzebować do golenia, konturowania i przycinania zarostu na twarzy i nie tylko. Braun określa ten zestaw jako urządzenie wszystko w jednym i trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Zacznijmy jednak od podstaw i przyjrzyjmy się, co znajdziemy w pudełku?

Co w zestawie? Zawartość pudełka

Nieduże pudełko ukaże swoją zawartość po wysunięciu wewnętrznej części. Urządzenie oraz akcesoria znajdują się w przydzielonych im przegródkach, więc błyskawicznie zapoznamy się z całym zestawem. Oprócz samego urządzenia pudełko skrywa ładowarkę oraz pięć nasadek. Cztery z nich dedykowane są twarzy, zaś jedna do ciała. Na pewno ich nie pomylimy, bo ta ostatnia jest koloru białego. Na czas przechowywania urządzenia przewidziano nasadkę ochronną, która zabezpiecza ostrze przed innymi przedmiotami.

Niepozorne, skromne wymiary urządzenia Braun Series X XT5100

Samo urządzenie zaskakuje rozmiarem - jest na tyle smukłe, że gdy znajdzie się w większości męskich kosmetyczek, to nie zajmie zbyt wiele miejsca, więc można je zabierać ze sobą na wszelki wypadek. Nie miało to jednak wpływu na rodzaj użytych materiałów ani samo wykończenie. Wszystkie elementy są doskonale spasowane, a górna, gumowana część zapewnia pewny uchwyt, nawet gdy korzystamy z urządzenia na mokro. Dzięki temu unikniemy przypadkowego wyślizgnięcia się. Jego konstrukcja pozwala na zupełną swobodę w kontekście kierunku golenia i przycinania, więc możemy to robić z pełną kontrolą i bardzo precyzyjnie. Włącznik znajduje się w łatwo dostępnym miejscu, więc wciskając go palcem możemy uruchomić i wyłączyć urządzenie w każdej sytuacji.

Ku mojemu zdziwieniu, rozmiar miał znaczenie przy obsłudze Braun Series X obydwoma rękami - mniejsze gabaryty sprawiły, że jako praworęczny użytkownik trzymałem ją w lewej dłoni i z pełną kontrolą mogłem przystrzyc zarost w wybranym miejscu. Uniwersalny układ ostrza umożliwił natomiast używanie urządzenia bez większego zastanowienia, ponieważ nieistotne jest, w którą stronę (górę czy dół) będziemy golić. Z obydwu stron ostrza możliwości przycinania są takie same, więc bez obracania urządzenia w ręce można szybko i precyzyjnie uzyskać oczekiwane rezultaty. Zauważyłem też, że ogólny kształt i wyprofilowanie urządzenia uczyniły go jeszcze bardziej przystępnym - Braun Series X XT5100 staje się sprzętem o ogromnych możliwościach w rękach każdego użytkownika, nawet takiego bez większego doświadczenia i wyspecjalizowanych umiejętności.

Co potrafią ostrza?

Sercem Braun Series X XT5100 jest oczywiście ostrze, które znajduje się na obrotowej głowicy Flex, co zwiększa wszechstronność urządzenia i komfort podczas korzystania. Dzięki niej doskonale dopasowuje się do twarzy i jeszcze wygodniej można zająć się trudno dostępnymi obszarami. Na samo ostrze 4D składają się cztery wydajne elementy tnące wykonujące 450 ruchów na sekundę - do naszej dyspozycji są 2 trymery boczne i 2 strefy golenia centralnego, które pracują wystarczająco blisko, by przynieść satysfakcjonujące rezultaty, ale nie podrażniając jednocześnie skóry. Ostrze wykonano ze stali nierdzewnej i pozostaje ono ostre nawet do 6 miesięcy regularnego użytkowania*, więc przez cały ten czas mamy pewność, że bezpiecznie można korzystać z urządzenia. Używając jednej z nasadek można z góry zadecydować o długości zarostu - do wyboru są nasadki 1, 2, 3 lub 5 mm do twarzy oraz nasadka SkinGuard 0 mm do ciała, która chroni najbardziej wrażliwe obszary podczas golenia (m. in. w okolicach pachwin, na klatce piersiowej i pod pachami).

Korzystaj z niej w warunkach w jakich chcesz

Jedną z najważniejszych cech zestawu Braun Series X jest jego wodoodporność, ponieważ oznacza to, że możemy z niego korzystać w dowolny, najbardziej odpowiadający nam sposób oraz wygodnie czyścić. Niezależnie od tego, czy golicie się na sucho czy mokro, z użyciem żelu czy pianki, Braun Series X będzie działać niezawodnie. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by używać go nawet pod prysznicem. Późniejsze czyszczenie może odbywać się pod bieżącą wodą, dlatego w mgnieniu oka można przywrócićj początkowy stan i pozbyć się wszystkich zalegających drobinek zarostu.

Braun Series X XT5100 - gotowa do pracy na miejscu i w podróży

Mogłoby się wydawać, że nasze ulubiona urządzenie do zarostua to najlepszy wybór z możliwych, bo się do niego przyzwyczajamy, znamy jego możliwości i bez większego zastanowienia korzystamy z niego każdego dnia. Zmiana dotychczasowej urządzenia na Braun Series X XT5100 sprawiła, że golenie i przycinanie zarostu stało się jeszcze przyjemniejsze i nabrałem nawet ochoty do wypróbowania każdej z nasadek, by uzyskać różne efekty. Lżejsza konstrukcja przełożyła się na pewniejszy i bardziej komfortowy chwyt, dzięki czemu nie dążyłem do ukończenia czynności w jak najszybszym czasie, lecz zdarzało mi się celebrować cały proces. Z drugiej strony, gdyby zaszła potrzeba szybkiego użycia urządzenia, to jej bardzo sprawne i precyzyjne ostrze pozwoliłby w błyskawicznym tempie przyciąć niepotrzebny zarost w ostatniej chwili przed wyjściem lub spotkaniem online.

W pełni naładowana golarka pracuje do 45 minut, więc to wystarczy na wiele zabiegów golenia na przestrzeni tygodnia bez obaw, że urządzenie nagle, bez zapowiedzi się wyłączy. O niskim stanie naładowania akumulatora jesteśmy informowani wcześniej, więc korzystając z dołączonej do zestawu ładowarki można uzupełnić brakującą energię. Sama ładowarka jest na tyle niewielka, że można bez obaw zapakować ją razem z golarką do kosmetyczki i nie będzie zajmować zbyt wiele miejsca, jeśli dużo podróżujemy lub wyjeżdżamy na dłużej. Niech nie zwiedzie Was rozmiar urządzenia Braun Series X XT5100, bo potrafi on dużo więcej niż niektóre sporo większe modele, a w dodatku prezentuje się naprawdę elegancko.

Promocja: dodatkowe -60 zł z kodem ANTYWEB60 do końca roku.

*¹ W przypadku dwóch pełnych zabiegów golenia tygodniowo; rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Braun