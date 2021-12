iRoboty stały się jeszcze mądrzejsze dzięki platformie Genius 3.0

iRobot Genius 3.0 - dzięki niej roboty jeszcze lepiej radzą sobie z efektywną pracą

Jeżeli korzystacie z pomocy robotów sprzątających od lat, to prawdopodobnie na bieżąco obserwujecie zmiany zachodzące w tym na co je stać. Zaprezentowana przed kilkoma tygodniami platforma iRobot Genius 3.0. przynosi kolejne usprawnienia, które pozwolą na jeszcze bardziej efektywną pomoc niewielkim, zautomatyzowanym, sprzętom. Co takiego się zmieniło - i dlaczego warto zainteresować się urządzeniami w portfolio firmy, które znają wszystkie te najnowsze sztuczki?

Jedną z rewolucyjnych nowości jest automatyczne dostosowanie się robota do rytmu dnia mieszkańców. Zamiast przeszkadzać sobie nawzajem, można postawić na współpracę. Najnowsze oprogramowanie pozwala tworzyć granice wokół naszych domów i mieszkań — dzięki temu systemy iRobot wiedzą, kiedy nas w nim nie ma. Roboty rozpoczną swoją pracę dopiero po tym, jak nas nie będzie — a kiedy będziemy się zbliżać, automatycznie powrócą do bazy, nawet jeśli normalnie jeszcze nie kończyłyby sprzątania.

Poza tym tworzenie map staje się dużo wygodniejsze. Urządzenia działające w oparciu o iRobot Genius 3.0. pomogą nowym użytkownikom spersonalizować inteligentną mapę. Propozycje nazw pomieszczeń to dopiero początek — dzięki odpowiednim wskazówkom, robot będzie mógł bardziej efektywnie i w przemyślany sposób poruszać się po naszych wnętrzach. Ciekawostką - i zupełną nowością - jest także pomoc w dostosowaniu mapy, a także automatyczna propozycja etykiety dla poszczególnych pomieszczeń w przypadku robotów Roomba serii j7.

Ile potrwa sprzątanie? Dotychczas była to zawsze ogromna niewiadoma — ale nowa platforma wprowadza usprawnienia także w tej kwestii. Wszystkie urządzenia iRobot z funkcją Impring Smart Mapping w aplikacji iRobot Home poinformują użytkowników ile potrwa sprzątanie w poszczególnych pomieszczeniach.

Inteligentne rozwiązanie dla twojej wygody

Najnowsze rozwiązania od iRobot mają jeden cel: ułatwić życie użytkownikom produktów firmy. Platforma Genius 3.0. chce dopasować się do zwyczajów i potrzeb właścicieli. Sprzęty nie tylko chcą idealnie orientować się w strukturze pomieszczeń domu, ale także zwyczajach właścicieli. Ponadto uczą się potrzeb i zmieniają intensywność działań w oparciu o... chociażby pory roku. Jeżeli robot napotka mocno zanieczyszczony obszar, technologia Dirt Direct zadba o gruntowne czyszczenie w tych miejscach, przejeżdżając w nich wielokrotnie. Warto mieć na uwadze, że inteligentny system stale będzie uczył się naszych nawyków, by synchronizować się i odpowiadać na wszystkie nasze potrzeby. Dostosuje intensywność sprzątania, wpisze się w harmonogram pracy tak, by być dla nas możliwie jak najmniej inwazyjnym. Po kilku tygodniach z robotami Roomba i Braava, nauczą się kiedy lubimy sprzątać - i zaczną automatycznie proponować ustawienia automatycznych harmonogramów. Te, rzecz jasna, będziemy mogli dowolnie modyfikować do naszych potrzeb. Roboty Roomba serii j7 dzięki nowoczesnemu systemowi nawigacji PrecisionVision stale reagują na zdarzenia w czasie rzeczywistym, identyfikując przedmioty które stają im na drodze — a z ich identyfikacją także radzą sobie coraz sprawniej. Roboty te potrafią nawet wysyłać właścicielom zdjęcia, by ci mogli samodzielnie podjąć decyzję jak robot ma postępować z napotykaną na swojej drodze przeszkodą. 3-stopniowy system sprzątania i wysoka moc ssąca w połączenia z gumowymi szczotkami zapewnią niezwykłą precyzję sprzątania. Robot poradzi sobie zarówno na dużych powierzchniach płaskich, jak i wszelkiej maści krawędziach czy narożnikach. Wspomniane szczotki są uniwersalne i potrafią dostosować się do rozmaitych rodzajów podłóg — a właściciele zwierzaków bez wątpienia docenią także to, że nie zaplątuje się w nie żadna zwierzęca sierść!

Ważnym odnotowania aspektem jest także gwarancja bezpieczeństwa danych. Roboty Roomba j7 posiadają atest TUV SÜD Cybersecurity Certification (CSC), poświadczający ochronę danych w ramach IoT. Producent zapewnia najwyższą ochronę gromadzonych informacji, dzięki czemu użytkownicy mogą spać spokojnie.

Czysto i komfortowo. Nie tylko od święta!

iRobot to firma z wieloletnim doświadczeniem, która przez lata usprawnia swoje produkty i sprawia, że korzystanie z nich staje się jeszcze łatwiejsze. Sprzęty te nie tylko stają się bardziej skuteczne przy wykonywaniu powierzonych im zadań, ale także lepiej dostosowują się do naszego życia i codziennych potrzeb. Gama produktów producenta stale się poszerza, a klienci mogą wybrać rozwiązania idealnie dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. To dzięki robotom sprzątającym zachowanie odpowiedniej czystości w domu stało się łatwiejsze i wygodniejsze niż kiedykolwiek - a stale dopracowywane technologie i nowoczesne rozwiązania pozwolą zapomnieć nam o obwiązkach na długo. Bo wszystko dzieje się w tle bez naszej pomocy. Idealne w swojej prostocie - i wygodne jak nigdy wcześniej!

-

Wpis powstał przy współpracy z iRobot