Gamingowe laptopy przez lata kojarzyły mi się przede wszystkim z ciężkimi i nieporęcznymi komputerami, z którymi wstyd się pokazywać. Podejrzewam, że nie jestem osamotniony w tej opinii. Przekombinowany design, krzykliwe wykończenie i rozwiązania, które w laptopach nie zawsze się sprawdzają. Być może to kwestia tego, że od lat bardziej przyglądam się ultrabookom, które stawiają na minimalizm. Patrzę jednak na wiele wyprodukowanych przed laty komputerów “przenośnych” przeznaczone do gier i nie potrafię sobie wytłumaczyć kierunku, w którym podążali ich producenci.

ASUS ROG Zephyrus M16. Klasyczne wzornictwo z subtelnymi akcentami

Laptopy gamingowe, w moim odczuciu, w jakiś sposób miały zastąpić komputer stacjonarny i z reguły nigdy nie miały opuszczać biurka. Tym bardziej że noszenie ze sobą 16 czy 17-calowego kolosa nie zawsze należy do najprzyjemniejszych czynności. Na szczęście czasy się zmieniają. Zmieniają się też trendy, technologie oraz oczekiwania użytkowników. I bardzo dobrze. ASUS ROG Zephyrus M16 pokazuje, że gamingowy laptop może mieć minimalistyczny wygląd i bez krzykliwej stylistyki trafi w gusta osób, które preferują bardziej stonowane wzornictwo. Można więc zabrać go do biura, gdzie sprawdzi się jako potężne narzędzie do pracy. W domu zaś pozwoli nam cieszyć się najnowszymi grami uruchamianymi z wysokimi detalami.

Widząc ASUS ROG Zephyrus M16 po raz pierwszy na żywo, pomyślałem, że właśnie tak powinny wyglądać gamingowe laptopy. Producenci sprzętów przygotowywanych dla graczy przeszli długą drogę. Ale nareszcie dostrzegli że nie zawsze trzeba sięgać po krzykliwe wzornictwo, by przyciągnąć uwagę klientów. Nowy laptop ASUS jest elegancki, z klasą i ma w sobie coś, co sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji.

W przypadku laptopa ASUS ROG Zephyrus M16 kluczowa jest to jego górna klapa. Bardzo klasyczna, ale z akcentami, które przyciągają uwagę i wzrok. Jednak nie zdziwienie i zastanowienie. 8279 otworów perforacyjnych rozmieszczonych w niewielkich odstępach od siebie powstało w procesie frezowania CNC. A pod nimi powłoka pryzmatyczna. W zależności od padającego na komputer światła efektownie kontrastuje z wykończeniem miękkiej w dotyku pokrywy w kolorze off-black. Cały komputer jest pokryty tą miękką powłoką. Sprawia, że wygodnie trzyma się na nim nadgarstki - nawet przez kilka godzin dziennie.

ASUS ROG Zephyrus M16. Gamingowe podzespoły w klasycznej obudowie

A co znalazło się w środku ASUS ROG Zephyrus M16? Jego sercem jest 8-rdzeniowy procesor Intel Core i9-11900H taktowany na poziomie 2,5 GHz (4,9 GHz w trybie Turbo) z grafiką Intel UHD Graphics 630 wspierany przez 32 GB pamięci RAM DDR4 o częstotliwości 3200 MHz. Do tego karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3070 z 8 GB pamięci RAM, która pozwoli cieszyć się dobrymi wynikami i stabilną rozgrywką w najnowszych grach. Laptop łączy się z siecią z wykorzystaniem Wi-Fi 6 lub portu Ethernet, a bezprzewodowe urządzenia podłączyć można dzięki Bluetooth 5.2.

Zarządzaniem podzespołami komputerem z poziomu systemu Windows 10 zajmuje się aplikacja Armoury Crate. Z jej pomocą można sterować poszczególnymi parametrami, ustawiać priorytety dla baterii, aktywować tryb iGPU wyłączający kartę graficzną i pozwalający zyskać dodatkowy czas pracy na baterii. Z poziomu aplikacji można też sterować pełnym podświetleniem klawiatury RGB z wykorzystaniem Aura Sync.

A co na zewnątrz? Przede wszystkim 16-calowy wyświetlacz IPS z wąskimi ramkami po obu stronach. Ekran o rozdzielczości 2560 x 1600 i proporcjach 16:10 charakteryzuje się odświeżaniem 165 Hz, czasem reakcji 3 ms i wsparciem Dolby Vision. Posiada certyfikat Pantone Validated i oferuje 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Sprawdzi się więc zarówno w grach, do oglądania filmów i seriali oraz w pracy kreatywnej. Proporcje 16:10 trafią w gusta osób, które potrzebują większej przestrzeni roboczej (dobrze sprawdzi się w aplikacjach graficznych i edycji wideo). Do tego dobre kąty widzenia współgrające z zawiasem ErgoLift 180°. Ten pozwala na odchylenie ekranu niemal na płasko, co pozwoli dostosować komputer do własnych potrzeb.

ASUS ROG Zephyrus M16 to laptop stworzony do pracy i gier

Nie można też zapominać o klawiaturze oraz gładziku. Stoją na wysokim poziomie i działają bardzo dobrze. Klawiatura w ASUS ROG Zephyrus M16, mimo niskiego profilu, pozwala poczuć przyjemny skok. Warto jednak dodać, że przy tym jest bardzo cicha. Generuje hałas podczas pisania na poziomie poniżej 30 dB. Gładzik powiększono o 20% w porównaniu z poprzednim modelem i jest wygodny w użyciu. W przycisk włącznika wbudowany jest czytnik linii papilarnych zabezpieczający komputer przed niepowołanym dostępem. Do tego cztery klawisze funkcyjne: głośność, mikrofon i Asus aktywujący aplikację Armoury Crate. Komputer wyposażono w czytnik kart microSD, port Thunderbolt 4, port USB-C 3.2, złącze audio, HDMI, RJ-45. Znalazło się też miejsce dla dwóch portów USB 3.2 Gen 2 Typu-A.

Dużym atutem w kwestii mobilności ASUS ROG Zephyrus M16 są dwie ładowarki, które znajdziecie w pudełku. Pierwsza “domowa” to klasyczny zasilacz z przewodem z okrągłą wtyczką o mocy 240 W przydający się przede wszystkim do gier. Naładuje baterię w półtorej godziny (do 50% w 30 minut). Druga, bardziej “wyjściowa” podłączana do gniazda USB-C oferuje 100 W. Jest bardzo kompaktowa i bez problemu można ją zabrać ze sobą do biura czy w dalszą podróż. W tych przypadkach sprawdzi się idealnie. Tym bardziej że waży 1,9 kg i mimo 16-calowego ekranu wielkością bliżej mu do klasycznych, 15-calowych laptopów.

ASUS ROG Zephyrus M16 sprawdzi się w domu i poza nim

Szukacie wydajnego laptopa, który będzie służył równie dobrze do pracy i gier? ASUS ROG Zephyrus M16 może okazać się strzałem w dziesiątkę. Mocna specyfikacja i design sprawiają, że sprawdzi się w biurze, w pracy zdalnej i po godzinach. Bez problemu można go wykorzystać jako domowe centrum rozrywki oferujące dobre parametry w najbardziej wymagających grach. A jeśli lubicie oglądać popularne seriale i filmy na platformach VOD, to dzięki ekranowi z Dolby Vision i 6 głośnikom wspierającym Dolby Atmos, wrażenie z seansu będą jeszcze lepsze.

Wpis powstał we współpracy z ASUS Polska