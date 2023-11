Jedna zmiana w Mapach Google wystarczyła, by wkurzyć użytkowników

Nowe kolory Map Google podzieliły użytkowników. Część z nich uważa, że nowy wygląd jest do kitu.

Ludzie nie lubią zmian i wielu najchętniej wciąż widziałoby rzeczy takimi, jakimi były kiedyś. Dotyczy to wszystkiego - od zmiany logo, przez różnice w tym jak wygląda interfejs portali, po drobne różnice w layoucie apek. Jednocześnie - same zmiany są konieczne, bo jeżeli by ich nie było, wciąż tkwilibyśmy w czasach Androida 4.4 albo pierwszych iOS'ów. Wtedy chociażby skeumorfizm spełniał swoją funkcję, ucząc ludzi jak korzystać z niektórych funkcji smartfona, natomiast dzisiejszy, bardziej abstrakcyjny wygląd ikon bazuje na wypracowanych przez lata skojarzeniach.

Dlatego też aplikacje wciąż ewoluują i często nawet drobne zmiany mają duży wpływ na to, jak wygląda doświadczenie użytkownika z programem. Świetnym przykładem tego są Mapy Google, które niedawno wprowadziły zupełnie nowy schemat kolorystyczny oraz zmieniły wygląd części elementów na mapie. I użytkownicy powiedzieli, co o tym myślą.

Nowy wygląd Map Google nie wszystkim przypadł do gustu

Jeżeli ktoś w ostatnim czasie jeździł nieco z użyciem nawigacji od Google, zapewne dostrzegł, że coś się zmieniło. Mapy utraciły swoje jasne kolory, a ich miejsce zajęły bardziej pastelowe barwy. Oznaczenia elementów (np. budynków, skrzyżowań czy dróg) także uległy nieznacznej zmianie. Dzięki temu Mapy są teraz bardziej spójne z "pastelowymi" barwami Androida i jego Material You. Zmieniło się też kodowanie kolorystyczne i np. drogi szybkiego ruchu nie są już jasnożółte, a ciemnoniebieskie. Co ciekawe - zmiana dotknęła smartfonów, ale wszyscy mają już aktualizację wyglądu map w przeglądarce, więc można sobie porównać, jak wyglądają różnice przed i po redesignie.

Mi nowe mapy podobają się bardzo. Nowy schemat kolorystyczny jest czytelny i bardziej elegancki niż poprzednia wersja, więc uważam to za zmianę na plus. Jednak w przypadku map trzeba pamiętać, że ludzie mocno przywykli do tego, że konkretne kolory oznaczają konkretne elementy infrastruktury i część z nich nie jest zadowolona z tego, jak Mapy wyglądają obecnie, czemu dają upust na X i Reddicie.

Jak już wspomniałem - dla mnie zmiana wyglądu jest na duży plus, ale rozumiem, że osoby, które przywykły do używania map przez lata, będą potrzebować kilku chwil do przyzwyczajenia się do nowych kolorów. Sama zmiana była też dość niespodziewana, więc osoby które nie śledziły wcześniejszych zapowiedzi (zobacz: Mapy Google zmienią wygląd. Chcą być jak produkt Apple) mogły poczuć się zaskoczone.

Jednak szczerzę wątpię, by Google wysłuchało ich próśb i choć opcja z możliwością wyboru schematu kolorystycznego nie wydaje się być kompletnie bez sensu, to zdecydowanie wątpię, by firma udostępniła nam możliwość zmiany tego, jak wygląda ich flagowa aplikacja.

Sprawdziliście już zmiany w Mapach Google? Co sądzicie o nowych kolorach?