Jaki wybrać kod do telefonu, żeby był bezpieczny?

Smartfony są dziś magazynami prywatnych danych. Na ich pokładzie możemy znaleźć nie tylko kontakty czy wiadomości, ale także wrażliwe informacje finansowe czy dane osobiste. Dlatego tak istotne jest, abyśmy wybrali i skonfigurowali solidny kod zabezpieczający, który stanowi pierwszą linię obrony przed nieuprawnionym dostępem.

W tym artykule przyjrzymy się różnorodnym rodzajom kodów dostępu do telefonu, analizując ich zalety, wady oraz najlepsze praktyki związane z ich wyborem.

Źródło: Depositphotos

Rodzaje kodów dostępu do telefonu

Hasło (kod alfanumeryczny)

Hasło stanowi fundament bezpieczeństwa w przypadku większości urządzeń. To kombinacja znaków alfanumerycznych, która ma chronić nasze dane. Tworzenie silnego hasła to sztuka balansowania pomiędzy złożonością a zapamiętywalnością. Kluczem do bezpiecznego hasła jest unikanie oczywistych fraz, używanie różnorodnych znaków (liter, cyfr, znaków specjalnych) oraz unikanie powszechnie znanych danych osobowych czy słów ze słowników. Idealne hasło jest trudne do odgadnięcia, ale jednocześnie łatwe do zapamiętania dla użytkownika. Problem w tym, że mało kto ustawia sobie hasło alfanumeryczne, jako zabezpieczenie przed dostępem do smartfona. No chyba że chcemy rzadziej sięgać po urządzenie... Wpisywanie hasła za każdym razem, gdy chcemy skorzystać z telefonu, byłoby nieco męczące. Właśnie dlatego, dużą popularność zyskały kody PIN.

PIN

PIN (Personal Identification Number) jest jednym z najpopularniejszych rodzajów kodów dostępu. To zazwyczaj krótka, numeryczna kombinacja, która może być łatwiejsza do zapamiętania niż złożone hasło. Jednak długość PIN-u oraz jego złożoność są kluczowe. Zwykłe i łatwe do odgadnięcia PIN-y (takie jak "1234" lub "0000") stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Chcąc skuteczniej zabezpieczyć swój smartfon, warto postawić na PIN 6-cyfrowy, zamiast popularnego, 4-cyfrowego.

Wzór gestu

Alternatywną opcją jest wzór gestu, gdzie użytkownik rysuje określony wzór na ekranie dotykowym, pomiędzy siatką kropek. Choć jest to wygodne, to także otwiera drzwi do potencjalnych zagrożeń, szczególnie w przypadku zbyt prostych wzorów. Bezpieczeństwo wzoru gestu zależy od jego złożoności i unikalności. Użytkownicy powinni unikać zbyt prostych i łatwych do odgadnięcia sekwencji.

Rozpoznawanie twarzy i odcisków palców

W ostatnich latach najpopularniejszą formą odblokowywania smartfonów stała się biometria. Metody, takie jak rozpoznawanie twarzy i odcisków palców to dziś standard w niemal każdym urządzeniu. Warto jednak mieć na uwadze to, że nie każdy smartfon posiada zabezpieczenia biometryczne na najwyższym poziomie. Nawet eksperci Google na stronie pomocy ich Pixeli twierdzą, że silny kod PIN to wciąż skuteczniejsze rozwiązanie...

Najlepsze praktyki przy wybieraniu kodu dostępu do telefonu

Unikaj powszechnie używanych haseł

Używanie łatwo dostępnych haseł, takich jak "123456" czy "password", to prosta droga do narażenia się na ich złamanie, w przypadku kradzieży urządzenia. Zamiast tego, warto postawić na kombinacje trudne do odgadnięcia. Są one bardziej skuteczne w zabezpieczaniu urządzenia przed potencjalnymi atakami.

Regularnie zmieniaj kod dostępu

Nawet najmocniejszy kod dostępu staje się słaby, jeśli pozostaje taki sam przez długi czas. Wynika to z tego, że prędzej czy później może zostać podejrzany. Regularna zmiana hasła czy PIN-u to kluczowy krok w zapewnieniu ciągłego bezpieczeństwa danych.

Ogranicz ilość nieudanych prób odblokowania

Telefony zazwyczaj mają opcję blokowania urządzenia po kilku nieudanych próbach odblokowania. Ta funkcja to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, która zabezpiecza urządzenie przed próbami siłowego złamania kodu dostępu.

Aktualizuj oprogramowanie

Regularne aktualizacje oprogramowania nie tylko wprowadzają nowe funkcje, ale także poprawiają bezpieczeństwo urządzenia. Wiele aktualizacji zawiera istotne poprawki zabezpieczeń, które mogą zapobiec m.in. atakom na kod dostępu.

Zagrożenia związane z wpisywaniem kodów w miejscach publicznych

Wpisując kod dostępu w miejscach publicznych, narażamy się na ryzyko, że osoby wokół nas mogą podglądać, co robimy na ekranie smartfona. Nawet krótki moment nieuwagi może wystarczyć, by ktoś dostrzegł nasz PIN, co może prowadzić do naruszenia prywatności lub kradzieży danych. Ostatnio taki popis dał Donald Tusk. Nie dość, że kamera dokładnie uchwyciła, jak wpisuje PIN, to jeszcze okazało się, że składa się on z tych samych cyfr...

W przypadku konieczności wprowadzania kodu w miejscach publicznych warto zwrócić uwagę na otoczenie, dbać o prywatność i unikać eksponowania kodu. Przydatne może być zasłanianie ekranu dłonią czy korzystanie ze specjalnej folii ochronnej, która zawęża kąt widoczności wyświetlacza.