Jeden z pakietów Allegro Smart wkrótce zniknie. Trzeba się spieszyć

Jeden z wariantów Allegro Smart przestanie wkrótce być dostępny - czas na aktywację użytkownicy mają tylko do 4 września włącznie.

Allegro Smart dla Studentów zniknie

Allegro ogłosiło, że studencka wersja programu lojalnościowego Smart będzie dostępna tylko do 4 września. Po tej dacie, studenci będą mogli aktywować Smart, ale na ogólnych warunkach. Obecni użytkownicy Smart Student będą mogli kontynuować korzystanie z programu, a po jego zakończeniu wykupić abonament na kolejne 12 miesięcy w cenie 49,90 zł. Nie podano jednak, jaka będzie cena po tym okresie.

Program Allegro Smart, wprowadzony w 2018 roku, umożliwia korzystanie z nielimitowanych bezpłatnych dostaw zakupów na allegro.pl. Aby skorzystać z darmowej przesyłki, wartość zamówienia musi wynosić co najmniej 45 zł dla paczkomatów i 65 zł dla kurierów. Standardowy koszt abonamentu wynosi 59,90 zł rocznie, ale studenci mieli zniżkę i płacili 49,90 zł.

Korzyści z Allegro Smart coraz trudniej egzekwować

W ostatnich latach koszty logistyki znacznie wzrosły, co wpłynęło na ceny przesyłek w ramach programu Smart. Allegro i sprzedawcy na platformie borykają się z rosnącymi kosztami obsługi przesyłek. W efekcie wzrosła cena abonamentu oraz minimalne zamówienie uprawniające do bezpłatnej dostawy kurierem - o tym w największym stopniu przekonują się kupujący, którzy zainteresowani są zakupem pojedynczego przedmiotu w cenie nieco niższej niż próg gwarantujący dostawę. Wielokrotnie znalazłem się w takich okolicznościach i coraz częściej natrafiam na właśnie takie "okazje", gdzie niezbędne jest dobranie jednego, dwóch przedmiotów, by móc skorzystać ze Smarta.

Czy Allegro Smart będzie wycofane?

Na rynku pojawiły się spekulacje, że Allegro może całkowicie zrezygnować z programu Smart. Jednak biuro prasowe firmy zaprzeczyło tym doniesieniom, twierdząc, że taka koncepcja nie jest rozważana. Mimo to, zmiany w programie Smart są nieuniknione, a ceny mogą wzrastać w najbliższych miesiącach.