Największa od lat zmiana na Allegro na stałe. Użytkownicy wściekli

W jednym zdaniu zmianę tę można streścić tym, iż lista ofertowa wyników wyszukiwania interesujących nas produktów, którą znamy i z której korzystamy od lat - od 1 października nie będzie już dostępna, od tego dnia będziemy mogli korzystać już tylko i wyłącznie z listy produktowej.

Czym różni się lista ofertowa od listy produktowej na Allegro?

Lista ofertowa to rzecz jasna lista wszystkich produktów pasujących do frazy, którą wpisujemy w wyszukiwarce Allegro, którą później możemy posortować według wybranych kryteriów.

Lista produktowa z kolei, to zgrupowane wyniki wyszukiwania według pasujących produktów. Dla przykładu - wpisując frazę iPhone 12 mini, na liście wyszukiwania wyświetlą się grupy ofert od różnych sprzedawców tych smartfonów, a ich grupowanie odbywać się będzie po kodzie EAN z Katalogu Produktów Allegro, nad którym platforma pracowała już od kilku lat.

Jeśli będziemy chcieli wyświetlić wszystkie oferty od różnych sprzedawców tego samego produktu, będziemy musieli dodatkowo kliknąć przycisk - Porównaj x ofert.

Tak to wygląda obecnie - Lista ofertowa:

Po kliknięciu: Połącz oferty, wyświetla nam się - Lista produktowa:

Do końca września, będziemy mieli taką możliwość jako opcję, a od 1 października dostępna będzie już tylko lista produktowa, bez możliwości przełączenia z powrotem na listę ofertową.

Pierwsze opinie kupujących po wyłączeniu listy ofertowej

Okazuje się, że Allegro postanowiło już teraz wybranym klientom wyłączyć tę opcję powrotu i mogą oni korzystać już tylko z listy produktowej w swoich aplikacjach mobilnych.

Osobiście mam już tylko listę produktową na smartfonie i jakoś nie odczuwam dotkliwych czy negatywnych zmian. Po wejściu w listę wszystkich ofert danego produktu, nadal mogę je sortować według różnych kryteriów, na czym mi najbardziej zależy - jak dla mnie to tylko jeden klik więcej.

Innego zdania są komentujący klienci, którym również wyłączono już listę ofertową:

Oczywiście to tylko wycinek komentarzy, jest ich mnóstwo - nie widziałem od dawna takiej ilości negatywów wystawionych w kilka dni po zmianach. Wszystkie możecie przeczytać w sklepie mobilnym - wystarczy dać sortowanie po najnowszych.

Jak Allegro tłumaczy te zmiany?

Z testów Allegro wynika, że klienci korzystający z listy produktów częściej dodają produkty do koszyka i dokonują zakupów. Jak szacuje Allegro dla sprzedających na platformie oznacza to przynajmniej 6 milionów transakcji rocznie więcej. Co więcej, kupujący na stronie wyszukiwania zobaczą średnio ok. 4 razy więcej produktów, co znacząco ułatwi i przyspieszy ich zakupy.

Jak wybierana jest Top oferta, czyli reprezentant produktu

Przeglądając teraz wyniki wyszukiwania na Allegro w trybie listy produktowej, zastanawiacie się z pewnością, co to jest za oferta główna, która wyświetla się jako pierwsza w zgrupowanych ofertach? Te oferty z pewnością zgarną większą część z tych 6 mln transakcji rocznie więcej.

Będą to Top oferty, a kryteria doboru to tej kategorii są naprawdę szerokie. Jeden z komentujących zwrócił uwagę, że lista produktowa to wciskanie jako głównej oferty tej najdroższej. Jednak w szczegółach tego doboru, możemy przeczytać, iż będzie to przede wszystkim jak najniższa cena, dalej wymieniane jest promowanie produktów (dodatkowy koszt dla sprzedawcy), jakość oferty, zaangażowanie kupujących (odwiedziny na danej ofercie) oraz przewidywany czas dostawy.