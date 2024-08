Jednak ciekawszą informację znalazłem w środku komunikatu, w którym to możemy przeczytać, iż Empik zaczyna stawiać w swoich sklepach własne automaty paczkowe: Empikomaty.

Niemniej, obie informacje nierozerwalnie wiążą się ze sobą, takie automaty paczkowe w sklepie powinny w znacznym stopniu odciążyć obsługę przy wydawaniu towarów, kupionych w internecie.



Zwłaszcza, że jak podaje Empik w przypadku własnych produktów, odbiór w sklepie stacjonarnym odpowiada już za 70% wszystkich zamówień z oferty własnej na Empik.com.

Mirek Drab, Dyrektor Marketplace:

Odkąd otworzyliśmy Empik.com na zewnętrznych sprzedawców, naszym priorytetem było zapewnienie klientowi spójności doświadczenia zakupowego. Możliwość odbioru zamówień z Empik marketplace w salonach stacjonarnych jest więc dla nas kolejnym kamieniem milowym, a pomyślnie przeprowadzony pilotaż tylko potwierdził, że tego właśnie oczekują klienci.



Powiększenie tej opcji o zewnętrznych sprzedawców, powinno zwiększyć popularność tej usługi, aczkolwiek nie aż tak bardzo z uwagi na jedną różnicę. Do tej pory klienci, którzy wybierali odbiór w sklepie produktów z oferty własnej Empik, prawdopodobnie decydowali się na to z uwagi na to, że był on bezpłatny - niezależnie od wartości zakupów.

Teraz, w przypadku produktów od zewnętrznych sprzedawców, opcja ta będzie płatna - 8,99 zł, z wyjątkiem zakupów, w ramach których to - zarówno kupujący, jak i sprzedawca należą do programu Empik Premium. Tak więc, jeśli macie Empik Premium, a sprzedawca nie - zapłacicie za taki osobisty odbiór w sklepie stacjonarnym 8,99 zł. Na pocieszenie, klienci, którzy odbiorą w salonach swoje zakupy, otrzymają dodatkowy rabat 20% na zakupy stacjonarne w Empiku.



Jeśli chodzi o same Empikomaty, na tę chwilę dostępne są one już w czterech salonach Empiku - Legionowo Piłsudskiego, Warszawa Wola Park, Grudziądz Alfa i Włocławek City. Odbierzecie w nich produkty z oferty własnej Empiku (również ma być to rozszerzone na zewnętrznych sprzedawców), z zaznaczoną opcją odbiór w sklepie - oczywiście pod warunkiem spełnienia podstawowych kryteriów, na przykład odpowiednich gabarytów.

Źródło: Empik.