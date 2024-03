Repetytorium maturalne z angielskiego i inne sposoby na naukę do matury z angielskiego

Przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego czasem są trudne i wymagające, ale istnieje wiele skutecznych metod, które mogą pomóc uczniom osiągnąć sukces. Warto przyłożyć się do nauki tego języka, ponieważ przyda się nie tylko do zdania matury na wysokim poziomie – będzie cennym atutem na rynku pracy i w życiu prywatnym. Oto kilka sposobów na naukę angielskiego – jednym z nich jest repetytorium do matury z angielskiego, które pomoże uczniom podkręcić wyniki na egzaminie z języka obcego!

Choć czasem, ucząc się do matury, uczniowie muszą przyswoić raczej nieprzydatne informacje, to w przypadku języka angielskiego sprawa wygląda zupełnie inaczej. Dobrze opanowany język obcy to ogromny atut nie tylko na egzaminie – będzie na wagę złota podczas poszukiwania pracy, podróżowania, poznawania ludzi z całego świata, chęci nauki (materiały i wykłady po angielsku nie stanowią wówczas przeszkody) lub obcowania z kulturą innego kraju (np. czytanie książek lub oglądanie filmów w oryginale). Co więcej, dobrze zdana matura z angielskiego może ułatwić dostanie się na wymarzone studia. Warto więc poświęcić trochę czasu na przyswojenie słówek i gramatyki obcego języka. Jak to zrobić? Na przykład wykorzystując repetytorium maturalne z angielskiego.

Repetytorium maturalne z angielskiego – jak się z niego uczyć?

W repetytorium uczeń znajdzie zarówno teorię, jak i pytania praktyczne, które pozwalają sprawdzić swoją wiedzę. Niektóre repetytoria dodatkowo zawierają próbne arkusze egzaminacyjne. Teoretyczne informacje są podane w krótkich, przystępnych pigułkach wiedzy, a powtórki po każdym dziale ułatwiają zapamiętywanie. Z kolei zadania to doskonała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, dlatego warto je wykonywać. Uczeń może rozwiązywać testy, odpowiadać na pytania do tekstów, tworzyć krótkie wypowiedzi w obcym języku. Repetytorium to gotowe narzędzie do utrwalania wiedzy, praktyki umiejętności językowych oraz śledzenia postępów w nauce – wystarczy aktywnie z niego korzystać.

Przygotowując się do matury, uczeń powinien regularnie korzystać z repetytorium i nie pomijać żadnej strony – najlepiej zaglądać do niego każdego dnia. Rozwiązać kilka zadań, przeczytać następny temat, zakreślić najważniejsze informacje. Warto, by uczeń powtarzał słówka na głos lub zrobił fiszki do utrwalania słówek. Repetytorium sprawia, że cały materiał niezbędny do zdania matury znajduje się w jednej książce – to najprostszy i najszybszy sposób nauki, o ile uczeń będzie pamiętać, by systematycznie z niego korzystać.

Jeśli szukasz repetytorium maturalnego z języka angielskiego, koniecznie sprawdź:

Język angielski. Repetytorium maturalne. Liceum i technikum, wyd. Greg

Oxford. Repetytorium maturzysty. Students Book. Poziom rozszerzony, wyd. Oxford University Press

Repetytorium maturzysty 2022. Język angielski. Poziom podstawowy i rozszerzony, wyd. Greg

100 dni do matury. Gotowy plan nauki języka angielskiego, wyd. Poltext

Inne sposoby powtórek przed maturą z angielskiego

Miksowanie różnych sposobów nauki do matury z angielskiego to dobry sposób na większą efektywność i szybsze przyswajanie wiedzy! Dzięki temu uczeń trenuje różne sposoby porozumiewania się po angielsku i może lepiej opanować materiał.

Fiszki

Znajomość słówek to jedna z podstawowych umiejętności niezbędnych do zdania matury. Opanowanie słownictwa mogą ułatwić fiszki – to małe karteczki ze słówkami w języku polskim po jednej stronie i w języku angielskim po drugiej. Wykorzystując je do nauki, możemy odkładać te słówka, które już poznaliśmy i zachowywać gromadkę słówek, z którymi wciąż mamy problem, do dalszych powtórek. Dodatkową zaletą fiszek jest to, że zmieszczą się nawet w kieszeni, więc uczeń może zabierać je ze sobą wszędzie i poznawać nowe słówka w wolnej chwili – np. podczas jazdy autobusem lub na okienku w szkole.

Słuchanie podcastów w obcym języku

A także słuchanie muzyki i sprawdzanie tekstów oraz oglądanie filmów i seriali w języku angielskim (z napisami), a nawet oglądanie angielskiego Tik Toka. Dzięki temu uczeń opanowuje trudną umiejętność słuchania i wyłapywania informacji ze słuchu – czyli przygotowuje się do jednego z trudniejszych zadań na maturze z angielskiego. W internecie znajdziemy różne formy ćwiczeń tego typu – prostsze i trudniejsze, z napisami, tłumaczeniem itd.\

Darmowe aplikacje do nauki języka

Duolingo, Babbel, Busuu, Memrise i wiele innych aplikacji powstało specjalnie w celu nauki języka od podstaw lub od wybranego przez użytkownika poziomu. Dzięki nim możemy uczyć się słówek, prawidłowej konstrukcji zdań i rozumienia czytanego tekstu lub wypowiedzi ustnych. Choć aplikacje mają swoje wady, mogą stanowić dobre uzupełnienie nauki z repetytorium – dzięki wykorzystaniu elementów grywalizacji są wciągające i motywują do nauki, a nawet 5-10 minut dziennie z taką aplikacją może zaowocować wyraźnymi postępami.

Rozwiązywanie próbnych arkuszy

To bardzo ważny element nauki do matury. Rozwiązywanie arkuszy sprawia, że uczeń poznaje rodzaje zadań, które pojawiają się na maturze oraz oswaja się z wyglądem egzaminu. Może również oszacować, ile czasu średnio zajmuje mu rozwiązanie arkusza. Dzięki temu podczas matury nic nie będzie nowe ani zaskakujące.

Korepetycje lub zajęcia dodatkowe

Jeśli to możliwe, warto rozważyć zapisanie na korepetycje lub zajęcia dodatkowe (w szkole lub na kursie językowym). Zajęcia indywidualne lub w grupie są jedną z najskuteczniejszych metod nauki, szczególnie wskazaną dla osób, które mają trudności z opanowaniem języka lub przeciwnie – chcą zdać maturę na bardzo wysokim poziomie lub biegle opanować angielski nie tylko z powodu matury, ale także dla własnych potrzeb.

Podsumowanie

Repetytorium do matury z angielskiego to duża pomoc w skutecznej nauce do matury i warto ją wykorzystać – wiedza przekazywana w prosty sposób, w formie zrozumiałych pigułek oraz zadania utrwalające opanowany materiał pozwalają przyswajać teorię i praktykę równolegle. Jednak poza wykorzystaniem repetytorium możemy ćwiczyć angielski na różne inne sposoby – fiszki, rozwiązywanie próbnych arkuszy, podcasty, darmowe aplikacje do nauki języka, a nawet korepetycje lub kursy angielskiego, to nie tylko sposób na dobry wynik na maturze, ale także inwestycja w cenną umiejętność, która może przydać się w przyszłości.