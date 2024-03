Lenovo LOQ 15IAX9I z układem Intel Arc A530M

Najnowszy gamingowy laptop Lenovo LOQ 15IAX9I wyposażony został w pierwszą mobilną kartę graficzną Intela - Arc A530M, która zapewnia idealną wydajność do grania w rozdzielczości 1080p. Układ Intela oferuje też inne przydatne rozwiązania, takie jak choćby Intel Xe Super Sampling (XeSS) czy Intel Deep Link, które sprawiają, że codzienna praca i zabawa z tym modelem jest znacznie przyjemniejsza.

Intel Arc otwiera nowe możliwości przed użytkownikami

Jedną z najważniejszych zalet kart Intel Arc jest wsparcie dla technologii Intel Xe Super Sampling (XeSS), która pozwala na uzyskanie lepszej jakości obrazu bez utraty jego płynności. XeSS to autorska metoda upscalingu, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy detali i ostrości tekstur. W ten sposób możesz grać w rozdzielczości niższej niż natywna, a obraz będzie wyglądał tak samo dobrze lub nawet lepiej. XeSS jest kompatybilny z ponad 80 różnymi tytułami gier, a lista cały czas rośnie, wraz z rozwojem sterowników. Technologia Intela działa zarówno przy wykorzystaniu interfejsu DirectX 12 jak i Vulkan. Oznacza to, że możesz korzystać z tego rozwiązania niezależnie od tego, z jakich bibliotek korzysta dana gra. Jak to przekłada się na wydajność? Wiele zależy od wybranego tytułu, ale przeciętnie można zyskać od kilkunastu do kilkudziesięciu klatek więcej, a wyższa płynność obrazu oznacza większą przyjemność z gry.

Kolejną zaletą kart Intel Arc jest technologia Intel Deep Link, która pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów procesora i karty graficznej. Deep Link to zestaw narzędzi i funkcji, które poprawiają wydajność operacji tradycyjnie realizowanych na poziomie CPU dzięki zaangażowaniu układu graficznego. Na przykład, dzięki Intel Deep Link możesz przyspieszyć proces renderowania wideo lub streamingu, a także poprawić jakość dźwięku i komunikacji głosowej. Technologia Deep Link wpływa także na oszczędność energii i przedłużenie czasu pracy na baterii, ponieważ pozwala na lepsze zarządzanie temperaturą i obciążeniem poszczególnych komponentów.

Jeśli natomiast lubisz oglądać filmy lub seriale w serwisach VOD, to na pewno docenisz sprzętową akcelerację kodeka AV1, którą oferują karty Intel Arc zarówno po stronie dekodowania, jak i enkodowania. AV1 to nowoczesny standard kompresji wideo, który zapewnia lepszą jakość obrazu przy mniejszym zużyciu przepustowości, który jest powszechnie stosowany przez największe serwisy streamingowe na świecie. Dzięki AV1 możemy cieszyć się płynnym i ostrym strumieniowaniem w wysokiej rozdzielczości bez opóźnień lub zacinania się. Sprzętowa akceleracja kodeka AV1 oznacza, że dekodowanie obrazu odbywa się na poziomie karty graficznej, co zmniejsza obciążenie procesora i zużycie energii. Wsparcie dla enkodowania pozwala natomiast przyspieszyć renderowanie filmów wideo, nie tylko w ramach kodekach AV1, ale również VP9 oraz H265/HEVC.

Wreszcie ostatnią, ale wcale nie najmniej ważną funkcją kart Intel Arc są rdzenie Xe Matrix eXtensions (XMX), które zaprojektowane zostały z myślą o zwiększaniu wydajności w obliczeniach związanych z generatywną sztuczną inteligencją. Rdzenie XMX to specjalne jednostki obliczeniowe, które mogą wykonywać operacje macierzowe z dużą prędkością i dokładnością. Dzięki temu możesz korzystać z wielu zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak:

Stable Diffusion – technologia generowania obrazów przez sztuczną inteligencję, którą można uruchomić na własnym komputerze z odpowiednia kartą graficzną;

Intel Adaptive Sync – rozwiązanie, które synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę generowanych przez kartę graficzną, zapobiegając efektowi rozerwania obrazu (tearing) lub zacinania się (stuttering);

Intel Game Sharpening – poprawa ostrości i kontrastu obrazu w grach, podkreślając detale i krawędzie;

Intel Game Color – technologia, która wpływa na nasycenie i wierność kolorów w grach, nadając im bardziej realistyczny i żywy wygląd.

Lenovo LOQ 15IAX9I to komputer nowej generacji

Karty Intel Arc to nie tylko mocne i wydajne układy graficzne, ale także prawdziwe centra innowacji, które oferują wiele unikalnych i przydatnych funkcji. Lenovo jako jedna z pierwszych firm na świecie zaprezentowało gamingowy laptop Lenovo LOQ 15IAX9I z układem Intel Arc A530M, który oferuje więcej niż poprawną specyfikację. Sercem tego komputera jest procesor Intel Core i5-12450HX wyposażony w 8 rdzeni (4P/4E) taktowanych zegarem nawet 4,4 GHz, co zapewnia odpowiednią wydajność zarówno w grach jak i codziennych zadaniach. Do tego mamy oczywiście układ graficzny Intel Arc A530M z 4 GB pamięci GDDR6, 16 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy oraz dysk SSD o pojemności przynajmniej 512 GB.

W wytrzymałej obudowie spełniającej rygorystyczne normy MIL-STD-810H klasy wojskowej dotyczące wytrzymałości, zamontowano też szereg innowacyjnych rozwiązań. Mamy tu między innymi wyświetlacz o przekątnej 15,6 cali i rozdzielczość FullHD (1920 x 1080), który oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz i zapewnia płynną akcję nawet w najbardziej intensywnych sekwencjach gier. Dzięki obsłudze technologii low-blue light i DC Dimming jest on przyjazny dla oczu i wydłuża żywotność baterii poprzez obniżenie mocy przy niższych poziomach jasności. Sama bateria oferuje 60 Wh pojemności, a dzięki technologii Rapid Charge, odzyskuje połowę swojej pojemności już po 30 minutach ładowania.

Użytkownicy będą mieli też dyspozycji podświetlaną klawiaturę RGB z pełnowymiarowymi klawiszami strzałek, co jest obecnie rzadkością (a szkoda!), multidotykowy, sporych rozmiarów touchpad oraz szereg potrzebnych portów, w tym 3 porty USB-A (3.2 Gen 1), port USB-C (3.2 Gen 2) z Power Delivery 140W i obsługą Display Port, wyjście HDMI 2.1, gniazdo słuchawek oraz port LAN 1 Gbps. Nie zabrakło też oczywiście wsparcia dla technologii WiFi 6, Bluetooth 5.2 oraz dobrej jakości kamery do wideorozmów o rozdzielczości 720p z funkcją E-shutter pozwalającą na fizyczne zablokowanie do niej dostępu.

Lenovo LOQ to zupełnie nowa seria laptopów gamingowych, które będzie wyznaczała standardy w tej branży na kolejne lata, szczególnie w segmencie przystępnych cenowo modeli. Intel nie bez powodu wybrał ten model jako pierwszy laptop z mobilnymi układami Intel Arc na pokładzie. Dzięki technologiom, jakie oferuje oraz wydajności pozwalającej na bezproblemową grę w rozdzielczości 1080p, to jeden z najciekawszych wyborów w tym segmencie cenowym. W dodatku w ramach promocji gracze dostaną 3 miesiące dostępu do Xbox Game Pass, co pozwoli sprawdzić możliwości komputera w ponad 100 grach dostępnych całkowicie za darmo w ramach abonamentu.

Komputery Lenovo LOQ 15 można już zamawiać w najlepszych sklepach z elektroniką w Polsce.