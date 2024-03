Slerf przypadkowo spalił 10 mln $ od inwestorów i… rozbudził rynek memecoinów

Inwestowanie w kryptowaluty, szczególnie w debiutujące projekty, wiąże się z ryzykiem. Przekonali się o tym inwestorzy, którzy postanowili dołączyć do przedsprzedaży memecoina Slerf. Wystarczył jeden „błąd grubego palca”, aby w kilka chwil pozbawiono ich całego zainwestowanego kapitału. To z jednej strony nauczka dla deweloperów, a z drugiej przypomnienie, jak ważne jest świadome inwestowanie i minimalizowanie ryzyka. Warto rozpocząć od wybrania projektów takich jak Dogecoin20, za którym stoją doświadczeni deweloperzy i pozytywne wyniki audytów.

Przeprosiny mogą nie wystarczyć – Slerf traci 50 tys. tokenów

Jeszcze do niedawna Slerf był mało znanym memecoinem, który podobnie jak wiele innych projektów wchodził na rynek z przedsprzedażą natywnych tokenów. Od wczoraj jednak $SLERF jest na ustach wszystkich, a to, co stało się z 10 mln $ wpłaconymi przez inwestorów podczas przedsprzedaży, zespół stojący za memecoinem skomentował krótko:

Jak się okazało przez błąd deweloperski przypadkowemu spaleniu uległo 50 000 tokenów $SLERF wartych ponad 10 mln $. Zostały one w mgnieniu oka usunięte z łańcuchu bloków i puli płynności. Ten proces jest nieodwracalny, a inwestorzy na dobre utracili wpłacone przez siebie środki, które miały im przynieść wysokie zwroty w przyszłości.

Chociaż zespół projektowy zapewnia, że zostanie uruchomiona nowa przedsprzedaż, a środki zostaną zwrócone poszkodowanym klientom, oni wciąż pozostają sceptyczni.

Spalanie tokenów ma na celu zmniejszenie ich podaży – niespodziewane pozbycie się tak dużej puli $SLERF sprawiło, że wielu kupujących zwietrzyło okazję zakupową licząc na wzrost popytu wywołanego niższą dostępnością monety. Sam Slerf zapisał się już historii kryptowalut, a jak wiadomo tym, co memecoinom jest potrzebne do wzrostu jest właśnie szum w mediach społecznościowych.

Przypadkowe spalenie było chwytem marketingowym?

Już kilka godzin po wywołaniu burzy medialnej pojawiły się głosy, że nagła popularność może przynieść projektowi Slerf znacznie więcej pożytku niż mogłyby na to wskazywać dotychczas wyrządzone szkody.

Chociaż twórcy projektu rozpoczęli od przeprosin, ich wpisy szybko zmieniały się z przepraszających w pełne euforii – nic dziwnego, ponieważ dość szybko wolumen obrotu tokena $SLERF wzrósł o ponad 2 mld dolarów.

Chociaż brak jest dowodów, że cała akcja „przypadkowego spalenia” tokenów była zaplanowana, co bardziej sceptyczni doszukują się podejrzanych transakcji. Są to jednak wyłącznie poszlaki.

Głos zabrał jednak Gary Henderson, twórca społeczności Solana, który wskazuje dowody na to, że spalenie tokenów $SLERF zostało sfabrykowane, a sam twórca projektu usunął swoje fundusze z portfela przed spaleniem pełnej puli.

Twórcy projektu stanowczo sprzeciwiają się zarzutom, że cała akcja została wcześniej zaplanowana. Niezależnie od tego, jak było naprawdę projekt Slerf osiągnął rozgłos, jakiego mogą pozazdrościć mu najwięksi gracze na scenie memecoinów.

W 24 godziny po fatalnym zdarzeniu spółka Slerf wygenerowała wolumen obrotu wynoszący ponad 3,2 miliarda dolarów, a jej łączna kapitalizacja rynkowa wynosi 540 miliardów dolarów.

Dogecoin20 zyskuje zaufanie inwestorów i zbiera 2 mln $

O memecoinach znów jest głośno i chociaż inwestorom, którzy nagle stracili swoje środki w projekcie Slerf może nie być do śmiechu, na zamieszaniu zyskują inne projekty, które posiadają starannie zaprojektowany plan działania, użyteczność oraz uzyskały zatwierdzenie od audytorów.

$DOGE20 rzuca wyzwanie największej monecie memowej w świecie kryptowalut. W pięć dni po rozpoczęciu przedsprzedaży projekt zebrał 2 mln $, podczas gry cena DOGE spadła od wczoraj o ponad 16%. Do tej pory istniało mnóstwo naśladowców i kopii Dogecoina, ale Dogecoin20 jako jeden z niewielu podchodzi do projektu na poważnie, ulepszając protokół, pozostając wiernym filantropijnemu duchowi społeczności.

Dogecoin i Dogecoin20 – podobieństwa i różnice

Token $DOGE20 został zainspirowany monetami memowymi z psem Shiba Inu, które cieszą się szczególną sympatią Elona Muska. Od największego memecoina różni się jednak pod względami technicznymi – wykorzystuje mniej energochłonny mechanizm Proof-to-Stake na blockchain Ethereum. Najlepszy blockchain dla dApps właśnie przeszedł poważną modernizację (Dencun), a opłaty za transakcje w warstwie 2 Ethereum już zaczęły spadać. Dogecoin20 i posiadacze tokenów będą jednymi z beneficjentów tych postępów.

Kolejnym aspektem ulepszeń, jakie przynosi Dogecoin20, jest problem nieskończonej podaży Dogecoin. Nowy projekt rozwiązuje ten problem emisji, wprowadzając stałą podaż 140 mld tokenów. Dodatkowo $DOGE20 oferuje swoim użytkownikom możliwość obstawiania, w ramach którego generowany jest pasywny dochód.

Kupujący, którzy dołączą do najwcześniejszych etapów przedsprzedaży mogą przeznaczyć swoje tokeny do stakingu z aktualnymi nagrodami na poziomie APY 298%. Do tej pory przeznaczono na staking 9,3 miliarda tokenów $DOGE20. Za każdy wyprodukowany blok ETH rozdzielanych jest 6751 tokenów $DOGE20.

Nieważne co mówią, ważne by mówili

Dla rynku memecoinów spekulacje są jednym z kluczowych czynników wzrostu. W Polsce inwestorów do czerwoności rozpala pomysł na kryptowaluty KNF, który ma wprowadzić 96-godzinne blokady na zasoby użytkowników. Z drugiej strony niezbyt dobre informacje dla inwestorów podbiły wartość projektu Slerf, który jeszcze kilka dni temu mógł pomarzyć o tak dużym sukcesie. W świecie memecoinów pojawiają się także nowi gracze, jak Dogecoin20, którzy czerpią z doświadczenia największych monet na rynku, dodając do tego realną użyteczność, której brakuje większości kryptowalut memowych.