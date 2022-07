Jakość wykonania samochodów drastycznie spada, przodują auta elektryczne

Najwięcej usterek mają auta elektryczne

J.D. Power to raport wykonywany rokrocznie w Stanach Zjednoczonych, głównie na potrzeby firm motoryzacyjnych, które mogą w ten sposób zidentyfikować najczęściej występujące w swoich samochodach usterki. Ankieta została przeprowadzona na gronie nieco ponad 84 000 użytkowników nowych samochodów zarejestrowanych pomiędzy listopadem 2021 roku, a lutym 2022 roku. Całość jest bardzo szczegółowa, ale w ogólnej informacji prasowej podano tylko kilka dominujących trendów. W porównaniu z zeszłym rokiem usterkowość wzrosła o 11%, co oznacza, że auta są po prostu gorzej wykonane. Średnia dla całego rynku to 180 usterek zgłoszonych na 100 pojazdów, podczas gdy w 2021 roku było 162 usterki. Różnica jest więc znacząca, ale jeśli porównamy ją do problemów zgłaszanych w popularnych markach samochodów elektrycznych, to już nie robi takiego wrażenia.

Przykładowo właściciele nowych samochodów wyprodukowanych przez Tesle zgłosili średnio 226 usterek na 100 pojazdów, czyli wyraźnie więcej niż średnia. Jednak rekordzistą pod względem najgorszej jakości wykonania jest marka Polestar, która chce uchodzić za brand premium. Tam liczba zgłoszonych usterek to 328 na 100 pojazdów. Wygląda więc na to, że nabywcy tych pojazdów elektrycznych nie są specjalnie zadowoleni. Zresztą Volvo, z którym Polestar ma wspólnego właściciela też wypada blado na tle konkurencji. Warto jednak odnotować, że nabywcy aut z segmentu premium zazwyczaj zgłaszają więcej usterek za sprawą bardzo rozbudowanych systemów multimedialnych i bezpieczeństwa. Negatywnie wyróżniają się przede wszystkim systemu utrzymania auta na pasie ruchu.

Najlepiej w rankingu J.D. Power wypadła marka Buick, a także Dodge i Chevrolet. Wszystkie trzy należą do tego samego koncernu - General Motors. Wysoko w rankingu jest też Genesis, Kia oraz Lexus. Wśród marek popularnych dostępnych również w Europie warto wyróżnić Forda, Nissana oraz Toyotę. Zaskakiwać może bardzo słaba pozycja Volkswagena, ale wpływ na nią mogą mieć problemy z oprogramowaniem, z którymi firma mierzy się praktycznie od premiery modelu ID.3.

Najwięcej problemów sprawia system inforozrywki

Co ciekawe najwięcej problemów zgłaszanych jest w kategorii systemów inforozrywki, to 45 usterek na 100 pojazdów, czyli 25% średniego wyniku, a kategorii, w których J.D. Power bada usterkowość jest 9. Najczęściej problemy dotyczą nie tyle działania samego systemu, co konfiguracji połączenia z Android Auto i Apple Car Play. Szczególnie ten pierwszy system nastręcza użytkownikom sporo problemów, mimo że pod względem popularności znacznie przegrywa z produktem Apple (17% badanych korzysta z AA i aż 50% z Car Play). Co ciekawe auta spalinowe są znacznie mniej awaryjne niż zelektryfikowane, średni wynik dla tych pierwszych to 175 usterek na 100 pojazdów. W przypadku samochodów z napędem PHEV (hybryda typu plug-in) jest to 239, a w przypadku aut BEV (w pełni elektrycznch) - 240 usterek na 100 pojazdów.

Można zatem odnotować jeden jasny trend, im bardziej samochód jest zaawansowany pod względem technologicznym, tym większe prawdopodobieństwo, że coś nie będzie w nim działać tak jak trzeba. Szczególnie w czasach, gdy brakuje podzespołów i producenci aut muszą łatać dziury dosłownie tym czym się da. Może w przyszłym roku będzie lepiej...

źródło: J.D. Power / TheVerge