Czy zapłacilibyście za przeglądarkę internetową ponad 100 zł… miesięcznie?

W jaki sposób Mighty zamierza to osiągnąć? No cóż, przede wszystkim, produkt Mighty to nie jest przeglądarka internetowa w klasycznym rozumieniu tego słowa. Bardziej niż przeglądarką jest on klientem usługi streamingowej. Za określoną opłatą Mighty połączy swojego klienta z ich serwerem, na którym będzie odbywało się faktyczne przeglądanie internetu, odpalanie zakładek i programów webowych. Cała ta treść jest następnie streamowana na komputer użytkownika, dzięki czemu maszyna końcowa obciążona jest wyłącznie przez lekkiego klienta. Mighty zapewnia, że doświadczenie z korzystania z ich oprogramowania prawie niczym nie różni się od klasycznego przeglądania internetu. Jedyną różnica ma być szybkość ładowania się bardzo rozbudowanych stron (serwery Mighty mają mieć niesamowicie szybkie połączenie z internetem, więc ma tu być widoczna zauważalna poprawa względem tradycyjnych przeglądarek) oraz fakt, że komputer użytkownika w czasie pracy działa dłużej na baterii, nie nagrzewa się, a wentylatory nie muszą pracować na pełnych obrotach.

Czy streaming jest przyszłością przeglądarek?

Dziś na komputer streamujemy wszystko – muzykę, filmy, gry, a w chmurze nie tylko przechowujemy pliki, ale też pracujemy dzięki wykorzystaniu programów webowych. Wydawać by się mogło, że wcześniej czy później musi dojść do swego rodzaju streamingocepcji, w której streamujemy np. film na YouTube na czyjś komputer, po czym on przesyła obraz do nas (bo tak właśnie działa Mighty). Jest tu jednak jedno bardzo duże „ALE”. Twórcy za swoje rozwiązanie życzą sobie 30 dolarów miesięcznie, co przekłada się na ponad 110 zł uiszczane co miesiąc za możliwość przeglądania internetu. I tu pojawia się największy zgrzyt. Oferta jest bowiem adresowana do osób, które raczej nie posiadają mocnych pecetów, a więc – raczej nie mają też dużo gotówki by skorzystać z takiej usługi. Jeżeli ktoś korzystałby z rozwiązania Mighty przez 3 lata, mógłby za tę cenę kupić topowy, solidnie wyposażony laptop, bądź nawet komputer stacjonarny, który będzie spokojnie radził sobie z wszystkimi zadaniami związanymi z przeglądaniem sieci, a także – będzie potrafił dużo dużo więcej.