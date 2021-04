Edge z nowymi funkcjami. Lepsza integracja smartfonu z komputerem

W momencie, w którym Microsoft postawił na to, by nie zabijać marki Edge, ale na jej podstawie zbudować coś zupełnie nowego, był punktem zwrotnym w historii przeglądarek firmy. Internet Explorer i pierwszy Edge były głównie wyśmiewane i wyszydzane, natomiast Edge na Chromium nie tylko jest uważany za równoważnego konkurenta dla innych tego typu programów, ale też – zyskuje na popularności. Wyprzedził już Firefoxa i jest drugim najpopularniejszym programem do przeglądania sieci na systemach Windows i trzecim ogólnie (globalnie wyprzedza go jeszcze Safari). Wszystko dlatego, że sam program działa po prostu dobrze, a Microsoft co i rusz dodaje do niego kolejne funkcjonalności.

Teraz osoby używające Edge na komputerze i w smartfonie będą mogły współdzielić swoje zakładki

Do tej pory funkcja dzielenia się treścią pomiedzy urządzeniami z uruchomionym MS Edge była mocno ograniczona. Możemy co prawda przesłać stronę z urządzenia mobilnego na komputer, jeżeli jesteśmy w tej samej sieci wi-fi, ale jeżeli chcielibyśmy zrobić coś takiego w drugą stronę, to niestety, ale Edge nie udostępnia takiej opcji. To ma się jednak zmieni, ponieważ w najnowszej wersji Canary Microsoft wprowadził opcję pozwalające na wysyłkę zakładek z komputera na smartfony w których w przeglądarce Edge jesteśmy zalogowani na to samo konto Microsoft.

Póki co funkcja działa jedynie na komputerach z systemem Windows i nie wiadomo, kiedy pojawi się na Macach, choć zapewne użytkownicy macOS mogą spodziewać się jej w najbliższej przyszłości. Wraz z nową funkcją Microsoft wprowadził też kilka zmian mających dodatkowo przyspieszyć działanie Edge’a.

