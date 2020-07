Bliźniaczo podobne do siebie modele postanowiłem umieścić w jednej kategorii, ponieważ osoby zainteresowane ich standardowymi lub większymi (Plus) wersjami będą mogły na podstawie budżetu i potrzeb (wydajność, aparat) wybrać jeden z nich. Najtaniej wypada oczywiście iPhone 6S, który otrzyma aktualizację do iOS 14. Jest to jednak wciąż dobry smartfon, ze wzmocnioną względem 6 obudową i zdecydowanie lepszymi podzespołami oraz aparatem.

Optymalnym wyborem wydaje się być iPhone 7, którego pozbawiono złącza słuchawkowego, ale jest chyba obecnie najlepsza propozycja, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości. Można spodziewać się, że 7 otrzyma jeszcze co najmniej jedną aktualizację (iOS 14 jest już pewny), co oznacza, że przez najbliższe dwa lata będziecie używać aktualnego systemu, którego niezawodność i wydajność sprostają nawet nieco większym wymaganiom.

iPhone 8 – czy nadal warto kupić?

iPhone 8 można było do niedawna polecić tylko tym osobom, które usilnie pragną pozostać przy mniejszej konstrukcji i/lub technologii Touch ID (odcisk palca), zamiast decydować się na skanowanie twarzy przez Face ID. Klasyczny iPhone 8 jest oczywiście wydajniejszy od 7, dodatkowo wyposażono go w bezprzewodowe ładowanie (uważajcie na szklany panel z tyłu, który zastąpił aluminium) i powinien być wspierany przez Apple jeszcze co najmniej przez 3 lata.

Wszystko zmieniło pojawienie się iPhone’a SE (2020) – aktualizacja pod koniec wpisu – który zastąpił ósemkę w ofercie. Różnica w cenie pomiędzy obydwoma modelami – czy to w sklepach, u resellerów czy operatorów – jest oczywiście zauważalna i iPhone’a 8 będzie można nabyć taniej, ale trzeba się liczyć z faktem, że będzie on (na papierze) mniej wydajny od SE 2. generacji. W codziennym użytkowaniu różnice nie będą raczej zauważalne, być może w bardziej wymagających grach ukaże się dopiero moc najnowszego procesora w iPhonie, który trafił do najnowszego SE z 2020 roku.

Z tego powodu iPhone 8, choć jest to model obecny na rynku od 2017 roku, wcale nie będzie najgorszym wyborem, bo nie decydując się na najnowszego iPhone SE, będzie można trochę zaoszczędzić.

iPhone XR, X, XS