Jakie zmiany planuje Apple w Apple Watch na najbliższe lata?

Płaski Apple Watch? Niekoniecznie…

Apple Watch 7, według krążących od pary tygodni plotek, miałby przynieść duże zmiany wyglądu samych zegarków. Koperta miałaby zostać przeprojektowana tak, aby pasowała do aktualnego, płaskiego designu ramek iPhonów i iPadów. Gurman w tej sprawie się nie wypowiada, więc pytanie o tak poważny redesign, pozostaje otwarte.

Być może po doniesieniach Prossera i innych, Gurman uznał, że nie warto już na to zwracać więcej uwagi i skupił się na technikaliach, a może te zmiany nadejdą dopiero w kolejnych latach. Wizualizacje Apple Watcha w takiej wersji, które krążyły ostatnio po internecie, wyglądają całkiem sensownie, ale i tak w porównaniu do obecnego modelu rewolucji nie robią. Do tego zastanawiam się, czy tak płaski design ze znacznie ostrzejszymi krawędziami nie będzie dla częście osób mniej komfortowy. Sporo narzekań można usłyszeć w sieci na krawędzie iPhonów 12 (choć ja osobiście iP 5s/SE wspominam bardzo dobrze).

Ekstremalne Apple

Osoby mające dość obecnego wyglądu mogą mieć nadzieję, że większe zmiany przyniesie rok 2022. Apple ma wtedy wprowadzić do sprzedaży wersje nazywane roboczo „Explorer” i „Adventure”, czyli wytrzymałe odmiany zegarków dla sportowców i turystów, mające umożliwić firmie wejście na teren zajęte dziś przez Garmina czy Casio G-Shock.

Reszta bez rewolucji

Prezentacja watchOS 8 na WWDC z pewnością rozczarowała zdecydowaną większość osób, ale trzeba pamiętać, że ilość nowości w tym systemie jest pochodną tego, czym dysponuje zegarek. Być może nowe funkcje tego systemu są na razie uśpione i ujawnią się wraz z premierą nowego modelu.

Bardziej jednak prawdopodobne jest, że więcej nowości pojawi się dopiero w watchOS 9, ponieważ to w modelach 2022 r. Gruman spodziewa się nowych sensorów. Tegoroczny model ma otrzymać szybszy procesor, poprawioną łączność bezprzewodową, rozbudowane opcje wspierające AirTag oraz nowy ekran. Ten ostatni miałby, dzięki nowej technice laminacji, pozwolić „zbliżyć” wyświetlacz do użytkownika. Niestety, zwiększyć, choć nieznacznie, ma się też grubość koperty.

Pomiar glukozy? Niestety…

Niestety, funkcja nad którą Apple zapowiedziało pracę już parę lat temu, nieinwazyjnego pomiaru poziomu glukozy ciągle nie jest gotowa do rynkowego debiutu. Znam bardzo dużo osób, które na nią z utęsknieniem czekają, ale jak widać, przygotowanie sensorów dających wiarygodne wyniki jest bardzo trudne i nie wiadomo, kiedy można się jej realnie spodziewać.

Na pocieszenie, w 2022 r. Apple Watch miałby się wzbogacić o opcję pomiaru temperatury ciała. W tym roku miałby pojawić się na rynku uaktualniony model SE, który zapewne będzie pod względem wyposażenia czymś pomiędzy aktualnymi AW 5 a 6.

Podsumowując, jeśli informacje Bloomberga są prawdziwe, w najbliższych latach większą zmianę może wnieść tylko nowa linia wytrzymałych zegarków Apple. W przypadku klasycznych Apple Watch’y ciągle będziemy mieli do czynienia z konsekwentną, ale niestety dość powolną ewolucją z lifestylowego gadżetu w osobiste urządzenie diagnostyczne pierwszego kontaktu.

