watchOS 8 rozczarowuje. Mniej nowości już chyba nie dało się przygotować

watchOS 8 – oto nowości które zmierzają do zegarka Apple

Pierwsza z zapowiedzianych nowości nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem — odświeżona aplikacja Oddech „wyciekła” już wczoraj, podobnie jak wieści o osobnej aplikacji Kontakty. Nowe tryby, wzbogacone o muzykę i dźwięki, które mają pozwolić nam lepiej skupić się na tym co ważne: oddechu. Ponadto, jak co roku, kolejna wersja oprogramowania przynosi nam nowe opcje treningu. W tym roku są to tai chi oraz pilates.