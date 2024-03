Bowers & Wilkins walczy o miłośników kina. Trzy premierowe kolumny dla kinomaniaków

Do oferty brytyjskiego producenta dołączają trzy głośniki z serii Signature, a to oznacza, że cechować będą się nie tylko eleganckim designem, ale też poprawioną względem podstawowych modeli wydajnością. Wszystkie zostały stworzone w oparciu o sprawdzoną konstrukcję z serii 700.

Design premium w parze z wyborną jakością dźwięku

Bowers & Wilkins wprowadza nowe kolumny – podłogową, podstawkową i centralną – przeznaczone dla osób, które cenią sobie w filmach dźwięk najwyższej jakości.

Największa z nowych kolumn, podłogowa Bowers & Wilkins 702 S3, skrywa tweeter z kopułką Carbon Dome, osadzony w odrębnej obudowie umieszczonej na górnej ściance skrzynki – to sprawia, że wysokie tony są wolne od zniekształceń i rezonansów. Może pochwalić się też czterema przetwornikami – trzy przetworniki niskotonowe, z ulepszonym zawieszenim i membraną Aerofoil oraz woofer z membraną Continuum i biomimetycznym zawieszeniem FST, niwelującym przebarwienia. W modelu 702 S3 zastosowano też udoskonaloną zwrotnicę, wyposażoną w kondensatory Mundorf, cewki indukcyjne i skorygowane kondensatory obejściowe.

Drugą nowością jest Bowers & Wilkins 705 S3 Signature, czyli kolumna stworzona do małych pomieszczeń. To wersja podstawkowa, wyposażona w dwa przetworniki. Jednym z nich jest wspomniany wyżej tweeter z kopułką Carbon Dome – drugi to głośnik nisko-średniotnowy z membraną Continuum. Producent twierdzi, że zastosowane rozwiązania pozwoliły uzyskać dźwięk bardziej detaliczny, wyrazisty i odczuwalnie mocniejszy w najniższym pasmie.

Bowers & Wilkins HTM71 S3 to zaś pierwsza kolumna centralna z dopiskiem „Signature”, co ma przekładać się na prestiżowość wizualną i dźwiękową. To trzydrożna konstrukcja wyposażona w dwa woofery z membranami Aerofoil, midwoofer z membraną Continuum i biomimetycznym zawieszeniem oraz tweeter z kopułką Carbon Dome o konstrukcji on-top. W tym modelu udoskonalono też zwrotnicę i zastosowano nowe terminale głośnikowe.

Kolumny z serii 700 S3 Signature będą dostępne w ofercie partnerów Bowers & Wilkins już od przyszłego miesiąca.

Gdy mowa o sprzęcie audio, niezastąpiony staje się dostęp do profesjonalnego doradztwa oraz możliwość osobistego doświadczenia dźwięku, zanim dokona się zakupu. Na tophifi.pl, nie tylko znajdziesz imponującą gamę urządzeń najlepszych marek, ale także skorzystasz z wiedzy fachowych doradców, gotowych odpowiedzieć na każde Twoje pytanie i pomóc dobrać sprzęt idealnie odpowiadający Twoim potrzebom. W rozlokowanych po całym kraju showroomach możesz przeprowadzić odsłuchy, co pozwoli Ci poczuć pełnię brzmienia każdego urządzenia i dokonać wyboru z pełną świadomością jego możliwości. Od kolumn, przez wzmacniacze, aż po najnowsze soundbary – są tutaj produkty, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających audiofilów.

Tekst zawiera linki partnerów.