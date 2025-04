Planujesz zakup słuchawek do 300 zł? Sprawdź ciekawe modele, które wybraliśmy. Poznaj propozycje z aktywną redukcją szumów, świetnym brzmieniem, długą pracą na baterii, a nawet... coś na kablu. Wybierz idealne słuchawki dostosowane do Twoich potrzeb.

Muzyka towarzyszy nam na każdym kroku – w drodze do pracy, podczas treningu czy chwil relaksu w domu. Czasem jednak trudno znaleźć słuchawki, które spełniają nasze oczekiwania, a jednocześnie nie rujnują budżetu. Na szczęście na rynku można znaleźć setki urządzeń dostępnych w różnych widełkach cenowych. Dostępnych jest wiele modeli, które za mniej niż 300 zł oferują zaskakująco dobrą jakość dźwięku, długi czas pracy na baterii i ciekawe funkcje. Sprawdź nasze zestawienie i przekonaj się, jakie słuchawki zasługują na Twoją uwagę.

Słuchawki w cenie do 300 zł nie muszą być kompromisem. Na rynku znajdziemy modele, które potrafią zaskoczyć zarówno czystym dźwiękiem, jak i nowoczesnymi technologiami, jak aktywna redukcja szumów, tryby transparentności czy szybkie ładowanie. Czy w tej cenie można liczyć na dobre brzmienie i wygodę? Zdecydowanie tak. Przekonaj się, analizując nasze zestawienie najlepszych słuchawek na 2025 rok.

OPPO Enco Air3s

OPPO Enco Air3s to słuchawki douszne w budżecie do 300 zł zaprojektowane z myślą o typowych użytkownikach szukających czegoś uniwersalnego. Dzięki procesorowi HiFi 5 DSP zapewniają bogate i szczegółowe brzmienie. Bluetooth 5.3 gwarantuje niskie opóźnienia, co czyni je świetnym wyborem dla graczy. Słuchawki obsługują podwójne połączenie, pozwalając płynnie przełączać się między dwoma urządzeniami. Wbudowany system redukcji szumów dba o czystość rozmów, a odporność na kurz i wodę (IP54) sprawia, że są gotowe towarzyszyć nam podczas aktywności na świeżym powietrzu, a także wtedy, gdy intensywnie trenujemy na siłowni.

JBL Tune 720BT

JBL Tune 720BT to słuchawki bezprzewodowe nauszne z łącznością Bluetooth 5.3, która zapewnia stabilny zasięg do 10 metrów. Wyróżniają się brzmieniem Pure Bass, oferując głębokie i wyraziste niskie tony. Akumulator pozwala na aż 76 godzin pracy, a szybkie ładowanie w 5 minut daje dodatkowe 3 godziny słuchania. Na obudowie znajdziemy przyciski sterujące, dzięki którym można kontrolować muzykę bez wyciągania telefonu. Funkcje takie jak Voice Aware czy wsparcie dla Asystenta Google podnoszą funkcjonalność w codziennym użytkowaniu.

Huawei FreeBuds 5i

Huawei FreeBuds 5i to słuchawki dokanałowe wyróżniające się certyfikatem Hi-Res Audio, co zapewnia szerokie pasmo przenoszenia i wysoką jakość dźwięku. Wyposażone w 10-milimetrowe przetworniki z kompozytową membraną, gwarantują zrównoważone brzmienie z dobrym odwzorowaniem basów, średnich i wysokich tonów. Redukcja szumów do 42 dB pozwala na komfortowe słuchanie muzyki w różnych warunkach, a wytrzymała bateria zapewnia do 28 godzin działania z etui ładującym. Stylowe wykończenie i odporność na kurz oraz wodę (IP54) to dodatkowe atuty tego modelu.

Sony WF-C510

Sony WF-C510 to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe mieszczące się w cenie do 300 zł, które wyróżniają się lekkością i kompaktowym rozmiarem – każda waży jedynie 4,6 g. Zaprojektowane z myślą o wygodzie, idealnie dopasowują się do ucha, co zapewnia komfort nawet podczas długiego noszenia. Dzięki technologii DSEE słuchawki mają poprawiać jakość skompresowanych utworów, wyciągając z nich więcej detali. Tryb Ambient Sound umożliwia słuchanie muzyki i dźwięków otoczenia jednocześnie, co jest przydatne podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Creative Outlier Go

Creative Outlier Go to bezprzewodowe słuchawki, które łączą wygodę noszenia z dobrą jakością dźwięku. Przetworniki neodymowe o średnicy 14,2 mm zapewniają czysty i przestrzenny dźwięk, a elastyczny zaczep na ucho pozwala na stabilne dopasowanie podczas ruchu. Dzięki funkcji Adaptive Equal Loudness Correction słuchawki automatycznie dostosowują poziom dźwięku, oferując zrównoważone brzmienie z mocnym basem. Bateria wystarcza na 6 godzin pracy, a etui z funkcją ładowania bezprzewodowego przedłuża ten czas do 26 godzin.

Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z certyfikatem Hi-Res Audio Wireless i obsługą kodeka LDAC, co pozwala na odtwarzanie dźwięku w jakości Ultra HD. Aktywne tłumienie hałasu do 52 dB sprawdza się w hałaśliwym otoczeniu, a trzy tryby przezroczystości umożliwiają słyszenie otoczenia, kiedy jest to potrzebne. Bateria zapewnia do 38 godzin pracy z etui, a szybkie ładowanie znacząco skraca czas przestoju. Dodajmy do tego odporność na kurz i wodę (IP54), a mamy idealnego towarzysza do codziennych aktywności.

Audio-Technica ATH-M20xBT

Audio-Technica ATH-M20xBT to bezprzewodowe słuchawki wokółuszne, które nawiązują do studyjnego modelu ATH-M20x. Dzięki 40-milimetrowym przetwornikom z magnesami z pierwiastków ziem rzadkich i cewkami aluminiowymi pokrytymi miedzią oferują brzmienie o wzmocnionych niskich tonach. Słuchawki sprawdzą się również w grach dzięki trybowi niskiej latencji, a funkcja multiparowania pozwala na jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami. Wydajna bateria zapewnia do 60 godzin pracy, a szybkie ładowanie pozwala uzyskać 3 godziny działania po zaledwie 10 minutach ładowania.

Koss KPH40 Utility

Koss KPH40 Utility to nauszne, otwarte słuchawki o lekkiej i przenośnej konstrukcji. Dzięki regulowanemu pałąkowi ze stali nierdzewnej zapewniają wygodę nawet podczas długiego użytkowania, a otwarta konstrukcja pozwala zachować kontakt z otoczeniem. Słuchawki wyposażono w odłączany przewód o wtyku 3,5 mm, a opcjonalnie można dokupić przewody USB-C lub Lightning. Charakteryzują się pasmem przenoszenia 15 Hz – 25 kHz oraz wysoką skutecznością 101 dB SPL. Uniwersalność i trwałość sprawiają, że model ten wyróżnia się wśród kablowych propozycji dostępnych na rynku.