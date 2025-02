Najlepsze słuchawki do 500 złotych [STYCZEŃ 2025]

Najlepsze słuchawki do 500 zł? Wybierz model idealny dla siebie! CREATIVE, Audio-Technica czy JBL? A może Samsung? Sprawdź nasze zróżnicowane propozycje – dla graczy, melomanów i do codziennego użytku!

Wybór odpowiednich słuchawek w budżecie do 500 zł może być wyzwaniem, zwłaszcza że rynek oferuje różnorodne modele o odmiennych konstrukcjach i funkcjach. W tym zestawieniu przedstawiamy te propozycje, które wyróżniają się jakością dźwięku, komfortem użytkowania oraz dodatkowymi funkcjami, dostosowanymi do różnych potrzeb i preferencji.

JBL Tune Flex 2

JBL Tune Flex 2 to douszne słuchawki bezprzewodowe, które oferują charakterystyczne dla marki JBL brzmienie z wyraźnym basem. Wyposażone w aktywną redukcję szumów (ANC), pozwalają na komfortowe słuchanie muzyki w hałaśliwym otoczeniu. Dzięki normie IPX4 są odporne na zachlapania i pot, co czyni je odpowiednimi do użytku podczas treningów. Czas pracy na baterii wynosi do 8 godzin na jednym ładowaniu, a etui ładujące zapewnia dodatkowe 48 godziny działania (bez ANC).

Samsung Galaxy Buds FE

Samsung Galaxy Buds FE to propozycja dla osób poszukujących przystępnych cenowo słuchawek bezprzewodowych z funkcją aktywnej redukcji szumów. Model ten oferuje do 30 godzin pracy na baterii z wyłączonym ANC, wliczając w to energię dostarczaną przez etui ładujące. Dzięki trybowi Ambient Sound użytkownik może słyszeć dźwięki otoczenia bez konieczności zdejmowania słuchawek.

Google Pixel Buds A Series

Google Pixel Buds A Series to lekkie i wygodne słuchawki douszne, które oferują niezły dźwięk oraz basy. Integracja z Asystentem Google umożliwia sterowanie głosowe oraz szybki dostęp do informacji. Słuchawki są odporne na pot i wodę, co czyni je odpowiednimi do aktywności fizycznej. Czas pracy na baterii wynosi do 5 godzin na jednym ładowaniu, a etui ładujące zapewnia dodatkowe 24 godziny działania.

Philips Fidelio X2HR

Philips Fidelio X2HR to otwarte słuchawki nauszne, które oferują naturalne i przestrzenne brzmienie. Dzięki 50-milimetrowym przetwornikom neodymowym zapewniają szerokie pasmo przenoszenia oraz precyzyjne odwzorowanie dźwięku. Wygodne nauszniki z oddychającego materiału oraz samoregulujący się pałąk gwarantują komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania. Ze względu na otwartą konstrukcję, słuchawki te nie izolują od dźwięków zewnętrznych, co może być istotne w niektórych sytuacjach.

AKG K361

AKG K361 to zamknięte słuchawki studyjne, które łączą w sobie profesjonalną jakość dźwięku z mobilnością. 50-milimetrowe przetworniki zapewniają szczegółowe i zrównoważone brzmienie, idealne do monitoringu i miksowania. Składana konstrukcja oraz lekka budowa ułatwiają transport, a miękkie nauszniki gwarantują komfort podczas długich sesji odsłuchowych. Słuchawki wyposażone są w odłączany przewód, co zwiększa ich funkcjonalność.

Audio-Technica ATH-M40X

Audio-Technica ATH-M40X to cenione słuchawki monitorowe, które oferują neutralne i precyzyjne brzmienie. 40-milimetrowe przetworniki z magnesami neodymowymi i cewkami z drutu aluminiowego pokrytego miedzią zapewniają szerokie pasmo przenoszenia oraz wysoką czułość. Obrotowe nauszniki odchylane o 90 stopni oraz składana konstrukcja ułatwiają przechowywanie i transport. W zestawie znajdują się dwa odłączane przewody: prosty i spiralny, co pozwala na dostosowanie do różnych potrzeb.

Beyerdynamic DT 770 PRO

Beyerdynamic DT 770 PRO to zamknięte słuchawki studyjne, które od lat cieszą się uznaniem wśród profesjonalistów. Dostępne w wersjach o impedancji 32, 48, 80 i 250 omów, umożliwiają wybór modelu dopasowanego do różnych źródeł dźwięku, takich jak smartfony, interfejsy audio czy wzmacniacze. Przetworniki dynamiczne zapewniają szczegółowy i zrównoważony dźwięk, z mocnym, ale kontrolowanym basem. Wygodne nauszniki pokryte welurem gwarantują komfort użytkowania nawet podczas wielogodzinnych sesji odsłuchowych, a solidna konstrukcja sprawia, że słuchawki są trwałe i odporne na intensywne użytkowanie.

CREATIVE Outlier Free Pro Plus

CREATIVE Outlier Free Pro Plus to słuchawki wykorzystujące technologię przewodnictwa kostnego, która przekazuje dźwięk bezpośrednio do ucha wewnętrznego poprzez wibracje kości skroniowych. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się muzyką, pozostając jednocześnie świadomym otoczenia. Model ten charakteryzuje się wodoodpornością na poziomie IPX8, co pozwala na zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 metra przez maksymalnie 40 minut. Wbudowany odtwarzacz MP3 o pojemności 8 GB umożliwia słuchanie muzyki bez konieczności posiadania przy sobie smartfona. Słuchawki oferują do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu i obsługują łączność Bluetooth 5.3 z możliwością parowania z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Jakie słuchawki wybrać do 500 zł?

W budżecie do 500 złotych można znaleźć słuchawki o różnorodnych funkcjach i zastosowaniach, które zaspokoją potrzeby zarówno miłośników muzyki, jak i profesjonalistów. Jeśli szukasz słuchawek do codziennego użytku z funkcją ANC, JBL Tune Flex 2 czy Samsung Galaxy Buds FE to świetne opcje. Z kolei osoby szukające modeli studyjnych mogą rozważyć Audio-Technica ATH-M40X lub Beyerdynamic DT 770 PRO, które zapewniają szczegółowe i neutralne brzmienie. CREATIVE Outlier Free Pro Plus to ciekawa propozycja dla aktywnych, dzięki technologii przewodnictwa kostnego i wodoszczelności. Każdy z tych modeli oferuje coś wyjątkowego – wystarczy określić swoje potrzeby i wybrać odpowiednią parę.