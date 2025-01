Uwielbiam te słuchawki. Znajdziecie coś lepszego i tańszego?

Słuchawki bezprzewodowe to dla wielu osób nieodłączny element codziennego życia. Służą do słuchania muzyki w drodze do pracy, podcastów podczas treningu, a nawet do prowadzenia rozmów telefonicznych w trakcie krzątaniny po domu. Rynek oferuje mnóstwo modeli w różnych cenach, od budżetowych po te z najwyższej półki. Ja sam sięgam po przeróżne modele, uwielbiam zanurzyć się w wyśmienitym brzmieniu dzięki słuchawkom nausznym, ale w kontekście codziennej bieganiny raczej szukam idealnego balansu między ceną, jakością i wielkością. Ostatnio w moje ręce trafiły Huawei Freebuds SE 3 - najtaniej wycenione słuchawki TWS (true wireless) tego producenta. Postanowiłem sprawdzić, czy w tym przypadku niska cena idzie w parze z satysfakcjonującym użytkowaniem. Czy te słuchawki sprawdzą się w każdej sytuacji, czy może są to tylko "biedni krewni" droższych modeli?

Reklama

Pierwsze wrażenie i design - elegancja w przystępnej cenie

Otwierając niewielkie pudełko, byłem mile zaskoczony. Huawei Freebuds SE 3 prezentują się naprawdę dobrze. Ich design jest nowoczesny i minimalistyczny, a wykonanie solidne. Dostępne są w dwóch klasycznych kolorach: czarnym i beżowym. Poprzedni model oferował bardziej odważne barwy - niebieski i biały, a później dołączyły do nich czarny i fioletowy. Osobiście jestem rozdarty, bo z jednej strony cieszy mnie powrót do stonowanej kolorystyki - etui ładujące, pokryte materiałem imitującym skórę, z metalicznymi akcentami, wygląda stylowo i nie zdradza niskiej ceny słuchawek. Z drugiej strony, niebieskie Freebuds SE 2 wyglądały po prostu fajnie, były czymś świeżym i odmiennym.

Na froncie etui znajduje się oczywiście dyskretna dioda LED informująca o stanie naładowania, a na spodzie przycisk do parowania - nareszcie! Całość jest kompaktowa i lekka – same słuchawki ważą zaledwie 3,8 g każda, a etui z słuchawkami 33 g. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie mobilność i wygodę. Niektóre modele potrafią stale o sobie przypominać - takie ciężkie słuchawki sprawiają ogromny dyskomfort. Z Freebuds SE 3 nie ma tego problemu - są niemal niewyczuwalne w uszach. Dodatkowo, ich teksturowana powierzchnia i kształt zapobiegają wypadaniu, co jest niezwykle istotne podczas aktywności fizycznej. Bieganie, jazda na rowerze, a nawet intensywny spacer - te słuchawki pozostają na swoim miejscu. Podobnie miałem z pierwszymi AirPodsami, a wspominam o tym, ponieważ nie jest to regułą dla uszu każdego użytkownika.

Funkcjonalność - prostota i wygoda

Huawei Freebuds SE 3 wykorzystują najnowszy standard Bluetooth 5.4, co gwarantuje stabilne i energooszczędne połączenie. W ich wnętrzu pracują 10 mm dynamiczne przetworniki, podobne do tych z Freebuds SE 2. Obsługują kodeki AAC i SBC, co zapewnia przyzwoitą jakość dźwięku. Aplikacja Huawei AI Life pozwala na personalizację ustawień dźwięku. Możemy wzmocnić basy, soprany lub głos, dostosowując brzmienie do własnych preferencji. Muszę przyznać, że domyślne ustawienia sprawdzają się dobrze w większości gatunków muzycznych, ale możliwość dostrojenia dźwięku jest zawsze mile widziana. Instalacja aplikacji może jednak sprawić niektórym użytkownikom problem. Google oznacza ją jako potencjalnie niebezpieczną i konieczne jest pobranie jej ze strony Huawei lub z innego źródła. Na szczęście, większość funkcji słuchawek dostępna jest bez aplikacji. AI Life działa zarówno na Androidzie, jak i iOS. Pozwala ona również na skonfigurowanie sterowania dotykowego oraz włączenie trybu niskiego opóźnienia, co przydaje się podczas grania w gry.

Jakość dźwięku i rozmów - solidne podstawy

Huawei Freebuds SE 3 oferują dobrą jakość dźwięku, jak na słuchawki z tego segmentu cenowego. Dźwięk jest dość pełny, głośny i zrównoważony. Basy są obecne, ale nie przytłaczają, a soprany czyste i nie kłujące w uszy. Sprawdzą się zarówno w popularnej muzyce, jak i w klasyce czy jazzie oraz rocku. Oczywiście, nie można oczekiwać brzmienia na miarę audiofilskich modeli, ale w codziennym użytku Freebuds SE 3 sprawdzają się bardzo dobrze. Okazjonalne słuchanie nie zmęczyło mi uszu nawet po dłuższym czasie użytkowania słuchawek. Jakość rozmów telefonicznych również jest na przyzwoitym poziomie. Mikrofony dobrze zbierają głos, a system redukcji szumów skutecznie eliminuje hałas z otoczenia. Podczas testów moi rozmówcy nie mieli problemów ze zrozumieniem mnie, nawet w głośnym otoczeniu.

Bateria - długi czas pracy i szybkie ładowanie

Jednym z największych atutów Huawei Freebuds SE 3 jest bateria. Producent deklaruje do 9 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Z etui ładującym czas ten wydłuża się do imponujących 42 godzin. Etui pozwala na czterokrotne naładowanie słuchawek, co oznacza, że możemy cieszyć się muzyką przez długi czas bez konieczności sięgania po kabel ładowania. Szybkie ładowanie to kolejny plus - zaledwie 10 minut ładowania wystarczy na 3 godziny odtwarzania muzyki.

Podczas moich testów słuchawki spisały się znakomicie. Po ponad 4 godzinach słuchania podcastów przy głośności 3/4 bateria wskazywała jeszcze połowę. Godzinna rozmowa telefoniczna spowodowała spadek poziomu naładowania do około 80%, co sugeruje, że na jednym ładowaniu możemy rozmawiać przez około 5 godzin. To naprawdę dobre wyniki, które z pewnością zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oczywiście możemy korzystać z jednej słuchawki naraz, co pozwala oszczędzać baterię. Przydaje się to szczególnie podczas długich rozmów telefonicznych. Niestety, słuchawki nie posiadają funkcji automatycznego wstrzymywania odtwarzania po wyjęciu ich z uszu. To drobny, acz odczuwalny minus, ale w tej cenie można im zdecydowanie wybaczyć.

Podsumowanie - świetny stosunek jakości do ceny

Huawei Freebuds SE 3 to bardzo udane słuchawki bezprzewodowe, które oferują wiele za niewielkie pieniądze. Są lekkie, wygodne i stylowe, a ich funkcjonalność jest porównywalna do droższych modeli. Dobra jakość dźwięku, długi czas pracy na baterii i szybkie ładowanie to ich największe zalety. Aplikacja AI Life może sprawiać pewne problemy, ale nie jest niezbędna do korzystania z podstawowych funkcji słuchawek. Jeśli szukasz dobrych słuchawek bezprzewodowych w przystępnej cenie, Huawei Freebuds SE 3 będą świetnym wyborem. Oferują one solidny stosunek jakości do ceny i z pewnością sprawdzą się w codziennym użytku. Liczę jednak na to, że Huawei wprowadzi do oferty także ciekawsze i żywsze warianty kolorystyczne poza czarnym i beżowym. Zielony jest ostatnio w modzie...

Reklama