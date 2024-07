SodaStream, urządzenie do gazowania wody, stało się popularnym wyborem w wielu domach, oferując wygodny sposób na przygotowanie napojów. To nie tylko narzędzie do robienia gazowanej wody – to również furtka do nieograniczonej kreatywności w kuchni. Dzięki urządzeniu można przygotować nie tylko klasyczne napoje gazowane, ale także orzeźwiające lemoniady, smakowe wody, a nawet musujące koktajle alkoholowe. W tym artykule pokażemy, jakie napoje można przyrządzić z pomocą SodaStream, prezentując szeroki wachlarz możliwości – od prostych i zdrowych napojów po bardziej wyszukane i eksperymentalne propozycje. W tekście znajdziecie też przegląd oficjalnych syropów sygnowanych logo marki.

Eksperymenty z gazowaniem w SodaStream

Producent urządzeń SodaStream wyraźnie zaznacza, że urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do nasycania dwutlenkiem węgla wody. Instrukcje użytkowania i ostrzeżenia podkreślają, że próba gazowania innych płynów może uszkodzić urządzenie oraz skutkować nieprzewidzianymi efektami. Pomimo tych ostrzeżeń, wielu użytkowników podejmuje ryzyko i eksperymentuje z gazowaniem różnorodnych napojów.

Eksperymentatorzy próbują gazować soki owocowe, wina, a nawet mleko, szukając nowych smaków i tekstur. Chociaż niektóre z tych prób kończą się sukcesem i przynoszą ciekawe rezultaty, inne mogą prowadzić do problemów technicznych i konieczności czyszczenia urządzenia. Aby przekonać się, jak wyglądają takie eksperymenty w praktyce, warto zajrzeć na YouTube:

Warto jednak pamiętać, że takie próby wykonujecie na własne ryzyko, gdyż mogą one skrócić żywotność urządzenia.

Do jakich koktajli można wykorzystać gazowaną wodę z SodaStream?

Gazowana woda przygotowana za pomocą SodaStream to doskonała baza dla wielu koktajli, zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych. Dzięki niej napoje stają się bardziej orzeźwiające i zyskują lekką, musującą strukturę. Oto kilka popularnych koktajli, do których można wykorzystać gazowaną wodę z SodaStream:

Mojito – klasyczny koktajl z rumem, miętą, limonką, cukrem i gazowaną wodą. Dodanie bąbelków sprawia, że napój staje się jeszcze bardziej orzeźwiający.

Spritzer – prosty, lekki koktajl z białym winem i gazowaną wodą. Można go wzbogacić o dodatek owoców, takich jak cytrusy czy jagody.

Gin Fizz – połączenie ginu, soku z cytryny, cukru i gazowanej wody. To orzeźwiający napój o cytrusowym smaku, idealny na letnie dni.

Aperol Spritz – popularny włoski koktajl z Aperolem, prosecco i gazowaną wodą. Świetny na letnie wieczory i spotkania towarzyskie.

Tom Collins – klasyczny koktajl z ginem, sokiem z cytryny, cukrem i gazowaną wodą. Jest orzeźwiający i lekki, idealny na każdą okazję.

Shirley Temple – bezalkoholowy koktajl przygotowany z grenadyny, imbiru i gazowanej wody, często ozdobiony wisienką koktajlową.

Elderflower Collins – elegancki koktajl z ginem, syropem z kwiatu czarnego bzu, sokiem z cytryny i gazowaną wodą. Delikatny i aromatyczny, doskonały na specjalne okazje.

Syropy do napojów na bazie wody z SodaStream

Z pomocą przychodzą również syropy, które dodane do gazowanej wody pozwalają na przygotowanie różnorodnych napojów – tym razem już bez ryzyka uszkodzenia urządzenia.

Zacznijmy od tego, że właściwie każdy syrop dostępny na rynku powinien zdać egzamin – od Paoli, Łowicza i Herbapolu, aż do marek, które kojarzymy przede wszystkim z koktajlami (np. Monin lub Monzini). Marka SodaStream posiada jednak własną linię syropów, a wśród nich na szczególną uwagę z pewnoscią zasługują licencjonowane smaki, takie jak Pepsi, Mountain Dew, Rockstar Energy i wiele innych. "Specjalne" syropy do saturatorów (tak na prawdę nie wiem, czym różnią się od klasycznych) produkują również takie marki jak Fruttamax i Dafi. Oto jakie smaki napojów oferują poszczególne firmy.

Syropy marki SodaStream

SodaStream oferuje szeroki wybór smaków, od klasycznych, takich jak Cola, po bardziej wyszukane, jak Kwiat Czarnego Bzu czy Marakuja Passion Fruit. Syropy te są zazwyczaj dostępne w butelkach o pojemności 440 ml, a ich średnia cena wynosi około 25-30 zł za butelkę. Producent informuje, że taka ilość koncentratu pozwala na stworzenie do 9 litrów napoju.

Dostępne smaki to m.in.:

Marakuja Passion Fruit

Kwiat Czarnego Bzu

Pomarańcza Mango

Lemoniada

Różowy Grejpfrut

Cytryna Limonka

Owoce Leśne

Xtreme Energy

Cola

Pepsi

Mirinda

Mountain Dew

7 UP

Lipton Ice Tea Cytryna

Lipton Green Tea

Warto też zauważyć, że część syropów dostępna jest w wariancie "bez cukru".

Syropy marki Fruttamax

Fruttamax to kolejna marka, która wyróżnia się bogatą ofertą owocowych syropów tworzonych z myślą o ekspresach do gazowania wody. Ich produkty są dostępne w butelkach o pojemności 500 ml, a ceny oscylują w okolicach 15-20 zł za butelkę. Co ciekawe, z jednego opakowania możemy uzyskać 12 litrów napoju.

Dostępne smaki:

Truskawka

Malina

Cytryna

Pomarańcza

Jabłko

Kola

Ananas

Arbuz

Wiśnia

Winogrono

Czarna Porzeczka

Kiwi

Limonka Mięta (bez cukru)

Borówka (bez cukru)

Tutti-Frutti

Syropy marki Dafi

Dafi to polska marka znana głównie z filtrów do wody i dzbanków filtrujących, ale także oferująca własne saturatory o nazwie PushAir. W ofercie marki są również dostępne syropy. Marka sprzedaje je w butelkach o pojemności 450 ml, a ich ceny wynoszą około 10-15 zł za sztukę, co czyni je atrakcyjną cenowo alternatywą dla SodaStream.

Dostępne smaki:

Czerwona Oranżada

Biała Oranżada

Cola

Grejpfrut

Jabłko

Malina

Cytryna

Pomarańcza

Limonka

Truskawka

Macie swoje unikalne patenty na wyjątkowe napoje z SodaStream? Dajcie znać w komentarzach!