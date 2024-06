SodaStream: Sprawdziliśmy, czy gazowanie wody w domu się opłaca

Wszystko o SodaStream – co to jest i ile kosztuje

SodaStream to urządzenie, które w ostatnich latach zdobyło ogromną popularność na całym świecie. Dzięki niemu możemy w prosty i szybki sposób przygotować wodę z bąbelkami oraz różnorodne napoje gazowane w domowym zaciszu. W tym artykule przybliżymy historię marki SodaStream, zasady działania urządzenia, jego korzyści, a także praktyczne porady dla użytkowników. Przeliczyliśmy również, czy gazowanie wody w domu może się opłacać i wygląda na to, że z SodaStream faktycznie można zaoszczędzić!

SodaStream – Syfon XXI wieku

Dla wielu Polaków SodaStream może budzić nostalgiczne wspomnienia związane z syfonami na naboje, które były niezwykle popularne w czasach PRL. Wówczas specjalna butla była niemal w każdym domu, a gazowana woda była produkowana przede wszystkim w domach. Syfony te, podobnie jak współczesne urządzenia SodaStream, wykorzystywały naboje z CO2 do nasycania wody dwutlenkiem węgla. Dziś SodaStream kontynuuje tę tradycję, oferując nowoczesne i bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, które są równie proste w użyciu i dostarczają świeżo gazowaną wodę w mgnieniu oka.

Historia i rozwój SodaStream

SodaStream powstał w Wielkiej Brytanii na początku XX wieku. Pierwsze urządzenia do gazowania wody pojawiły się w 1903 roku. Początkowo były one dostępne tylko dla elit, ale z czasem stały się bardziej powszechne. W latach 70. i 80. SodaStream zyskał ogromną popularność, szczególnie w Europie. Mam jednak wrażenie, że w Polsce nie mieliśmy do czynienia z oryginalnymi urządzeniami tej marki... ;)

W 1998 roku izraelska firma Soda-Club przejęła markę, co zapoczątkowało nowy etap w historii SodaStream. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i nowoczesnemu designowi, urządzenia SodaStream zaczęły zdobywać rynki na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie odniosły duży sukces.

Jak działa SodaStream – ekspres do wody gazowanej?

SodaStream to urządzenie , które pozwala na gazowanie wody przy użyciu nabojów z dwutlenkiem węgla (CO2). Proces jest bardzo prosty i składa się z kilku kroków:

napełnienie butelki wodą do oznaczonego poziomu

umieszczenie butelki w urządzeniu

naciśnięcie przycisku, który uwalnia CO2 z naboju do wody

W wyniku tego procesu woda zostaje nasycona dwutlenkiem węgla, co sprawia, że staje się gazowana. Można również dodać syropy smakowe, aby uzyskać różnorodne napoje gazowane.

Jakie korzyści daje SodaStream

Jednym z największych atutów SodaStream jest jego pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki urządzeniu możemy ograniczyć ilość zużywanych plastikowych butelek, co przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. W czasach gdy problem nadmiernej produkcji odpadów staje się coraz bardziej palący, możliwość rezygnacji z butelek PET na rzecz SodaStream jest krokiem w stronę bardziej zrównoważonego życia.

Kolejną korzyścią płynącą z użytkowania SodaStream są oszczędności finansowe. Koszt przygotowania gazowanej wody w domu jest znacznie niższy niż kupowanie butelkowanej wody gazowanej w sklepie. Po jednorazowym zakupie urządzenia jedynymi kosztami są:

wymiana nabojów CO2

... i ewentualne syropy smakowe.

Przy regularnym użytkowaniu, różnica w kosztach staje się wyraźna, co czyni SodaStream ekonomicznie opłacalnym rozwiązaniem. O tym jednak przeczytasz kilka akapitów dalej, gdzie wykonaliśmy stosowne obliczenia.

SodaStream w domu to również ogromna wygoda. Dzięki urządzeniu nie musimy już nosić ciężkich zgrzewek z wodą gazowaną ze sklepu. Świeżo przygotowane napoje są zawsze pod ręką, co sprawia, że możemy cieszyć się nimi w dowolnym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu.

Rodzina produktów SodaStream

SodaStream oferuje szeroką gamę produktów, które mogą spełnić różne potrzeby i oczekiwania. W ofercie znajdują się:

Saturatory (ekspresy do gazowania wody) – SodaStream oferuje różnorodne modele urządzeń, od prostych i tanich, po bardziej zaawansowane technologicznie i designerskie wersje. Przykłady to SodaStream Terra (279 zł w zestawie z nabojem), SodaStream Art (379 zł razem z nabojem) czy SodaStream Duo (453 zł z nabojem).

– SodaStream oferuje różnorodne modele urządzeń, od prostych i tanich, po bardziej zaawansowane technologicznie i designerskie wersje. Przykłady to SodaStream Terra (279 zł w zestawie z nabojem), SodaStream Art (379 zł razem z nabojem) czy SodaStream Duo (453 zł z nabojem). Butelki, naboje, syropy – do urządzeń dostępne są różnorodne akcesoria, takie jak butelki wielorazowego użytku, naboje z CO2 oraz szeroki wybór syropów smakowych.

Ile kosztuje SodaStream?

Koszt zakupu ekspresu do wody gazowanej SodaStream w Polsce zależy od modelu urządzenia oraz dodatkowych akcesoriów. Najtańsze modele, takie jak SodaStream Terra można nabyć za niespełna 300 zł w zestawie z butelką i nabojem. Później czekają nas mniejsze wydatki. Do kosztów zakupu urządzenia należy doliczyć cenę nabojów z CO2, które zwykle kosztują około 40 złotych. Jeden nabój wystarcza na gazowanie około 60 litrów wody. Tu ważna uwaga. Warto kupić saturator razem z nabojem! Jego cena jest niemal 3-krotnie wyższa, gdy kupujemy go osobno. Dopiero mając jeden nabój, możemy go wymieniać na nowy za wspomniane wcześniej 40 zł.

Warto również uwzględnić koszty syropów smakowych, które są dostępne w różnych wariantach i kosztują od 20 do 40 złotych za butelkę, w zależności od marki lub wielkości pakietu (im więcej kupisz na raz, tym taniej wyjdzie). Mimo początkowych kosztów inwestycja w SodaStream może przynieść długoterminowe oszczędności, szczególnie w porównaniu z regularnym zakupem butelkowanych napojów słodzonych.

SodaStream – Czy to się opłaca?

Porównajmy koszty zakupu Pepsi w sklepie z przygotowaniem napoju za pomocą syropu smakowego Pepsi SodaStream, uwzględniając dodatkowe koszty związane z zakupem i wymianą nabojów CO2.

W Carrefour dwupak Pepsi kosztuje obecnie 16,79 złotych, co daje łącznie 3 litry napoju. Oznacza to, że za 1 litr gotowej Pepsi płacimy około 5,60 złotych.

Oryginalny syrop Pepsi SodaStream kosztuje 21,99 złotych w MediaExpert i według informacji na butelce, pozwala przygotować 9 litrów napoju. Przeliczając koszt syropu na 1 litr napoju, otrzymujemy cenę około 2,44 złotych za litr (21,99 złotych / 9 litrów).

Początkowy koszt zakupu naboju CO2 wynosi 119,99 złotych i wystarcza na gazowanie 60 litrów wody, co daje 2 złote za litr gazowanej wody. Każdy kolejny wymieniony nabój kosztuje 39,99 złotych, co daje 0,67 złotych za litr gazowanej wody (39,99 złotych / 60 litrów).

Przy wymienianych nabojach, koszt przygotowania 1 litra napoju Pepsi wynosi:

syrop – 2,44 złotych

gazowana woda (nabój) – 0,67 złotych

Łączny koszt przygotowania 1 litra Pepsi w SodaStream wynosi 3,11 złotych.

Różnica w kosztach to 1,16 złotych na litrze na korzyść SodaStream przy pierwszym naboju oraz 2,49 złotych przy kolejnych nabojach. W dłuższej perspektywie przygotowywanie Pepsi za pomocą SodaStream jest bardziej opłacalne i pozwala na znaczne oszczędności. Dodatkowo korzystanie z SodaStream ma pozytywny wpływ na środowisko, zmniejszając ilość zużywanych plastikowych butelek.

Wiem, że pomysłowość Polaków nie zna granic, dlatego na bank istnieją pomysły, zamienniki i patenty, które pozwalają dodatkowo zaoszczędzić na domowej produkcji gazowanych napojów w SodaStream. Jeśli je znacie, koniecznie dajcie znać w komentarzach.